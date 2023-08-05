Военное обозрение
Войти Регистрация

Военкоры: В районе Ковшаровки на Купянском направлении боевикам ВСУ придется отступать через собственные минные поля

5
Военкоры: В районе Ковшаровки на Купянском направлении боевикам ВСУ придется отступать через собственные минные поля

Российские войска продолжают теснить противника на Купянском направлении. Это следует из сообщений сразу нескольких Telegram-каналов российских военных корреспондентов.


По информации Telegram-канала «Первый Харьковский», ВС РФ в районе Новоселовки удалось за сутки продвинуться на 300-500 метров и закрепиться. Продолжаются бои в районе Синьковки Харьковской области. В темное время суток ВС РФ активно обстреливают из ствольной и реактивной артиллерии украинские позиции. Это приносит большой урон украинским боевикам, пытающимся по ночам проводить атаки.

Telegram-канал «Фронтовая птичка» сообщает, что с утра 5 августа на Купянском направлении работают российские беспилотники, которые засекают противника, после чего по нему работает артиллерия ВС РФ. Все попытки украинских боевиков контратаковать заканчиваются неудачами, противник несет большие потери.


Что интересно, у Ковшаровки на Купянском направлении противнику придется отступать через собственные минные поля. Эти поля враг готовил месяцами. Впрочем, нельзя исключать и то, что минные поля противник оборудовал специально, пытаясь предотвратить бегство своего личного состава с передовой.

В любом случае, теперь украинские формирования будут нести дополнительные потери в результате подрывов боевиков на ими же установленных минах. Это обстоятельство тоже будет способствовать дальнейшему развитию успеха российского наступления на данном направлении, о котором уже не может молчать даже командование украинских вооруженных сил.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 10:14
    0
    ''Интересно, что у Ковшаровки в направлении Купянска противнику приходится отступать по собственным минным полям. Противник месяцами готовил эти поля.'' А как противник мог продвигаться по минным полям в сторону фронта?
    1. Region-25.rus
      Region-25.rus Сегодня, 10:20
      +4
      А как противник мог продвигаться по минным полям в сторону фронта?
      оставляются специальные коридоры. Разумеется засекреченные от противника. Хотя наверное не всегда
      1. LeutnantTom
        LeutnantTom Сегодня, 10:54
        0
        Так да, Селенский и его нацистские приспешники сжигает своих солдат на фронте. жалкий верховный главнокомандующий!
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 11:02
    0
    Военкоры: В районе Ковшаровки на Купянском направлении боевикам ВСУ придется отступать через собственные минные поля

    Минные поля ВСУшные. И позади ВСУ. Но ВСУ об этом не знали.
    А Военкоры знают всё. Но зачем то тут, на ВО, написали об этом.
    Военкоры слили ВСУ важную информацию? Или "Военкоры" это такой фетиш, который удобно использовать? И фамилий у "Военкоров" нет и не будет.
    Синоним "британских учёных" и "общеизвестно".
  3. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 11:09
    +1
    Слава Богу, английские военные эксперты открыли тайну неудачи xoxляцкого контрнаступа...