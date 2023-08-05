Военкоры: В районе Ковшаровки на Купянском направлении боевикам ВСУ придется отступать через собственные минные поля

Российские войска продолжают теснить противника на Купянском направлении. Это следует из сообщений сразу нескольких Telegram-каналов российских военных корреспондентов.
По информации Telegram-канала «Первый Харьковский», ВС РФ в районе Новоселовки удалось за сутки продвинуться на 300-500 метров и закрепиться. Продолжаются бои в районе Синьковки Харьковской области. В темное время суток ВС РФ активно обстреливают из ствольной и реактивной артиллерии украинские позиции. Это приносит большой урон украинским боевикам, пытающимся по ночам проводить атаки.
Telegram-канал «Фронтовая птичка» сообщает, что с утра 5 августа на Купянском направлении работают российские беспилотники, которые засекают противника, после чего по нему работает артиллерия ВС РФ. Все попытки украинских боевиков контратаковать заканчиваются неудачами, противник несет большие потери.
Что интересно, у Ковшаровки на Купянском направлении противнику придется отступать через собственные минные поля. Эти поля враг готовил месяцами. Впрочем, нельзя исключать и то, что минные поля противник оборудовал специально, пытаясь предотвратить бегство своего личного состава с передовой.
В любом случае, теперь украинские формирования будут нести дополнительные потери в результате подрывов боевиков на ими же установленных минах. Это обстоятельство тоже будет способствовать дальнейшему развитию успеха российского наступления на данном направлении, о котором уже не может молчать даже командование украинских вооруженных сил.