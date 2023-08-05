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Западная пресса: Украина столкнулась с проблемами перед началом обучения летчиков на истребителях F-16 из-за незнания ими английского языка

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Западная пресса: Украина столкнулась с проблемами перед началом обучения летчиков на истребителях F-16 из-за незнания ими английского языка

Украинский режим оказался в сложной ситуации из-за невозможности быстро набрать должное количество летчиков ВСУ для начала подготовки на истребителях F-16 американского производства. Пока лишь восемь летчиков готовы приступить к обучению, сообщает издание Politico.


Изначально командованием воздушных сил Украины были найдены 32 летчика, потенциально способных участвовать в программе обучения на самолетах F-16. Однако вскоре выяснилось, что у Киева неизбежно возникнут проблемы с организацией подготовки из-за незнания большинством летчиков английского языка.

В августе 2023 года в Великобританию должны отправиться 20 летчиков, которые «немного говорят по-английски». Но обучать их будут отнюдь не управлению истребителями F-16, а пока лишь базовому английскому языку. Только после успешного прохождения языковых курсов они смогут обучаться по специальности.

План обучения на истребителях тоже еще не утвержден и даже не составлен. Утвердить его должны США, а составить – представители европейских государств, в которых и будет проходить обучение. Отметим, что 32 летчика – достаточное количество для формирования двух авиационных эскадрилий с истребителями F-16 на вооружении. Одна эскадрилья по стандартам ВВС стран Североатлантического альянса включает 12-16 самолетов.

Но кроме летчиков Украине потребуется еще и многочисленный технический персонал, который тоже нужно подготовить, и это – явно не задача нескольких недель, хотя и ускоренная подготовка пехоты, как оказалось после начала контрнаступления ВСУ, не дает желаемого эффекта.
Использованы фотографии:
Wikipedia / SMSgt Thomas Meneguin
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18 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:34
    -1
    что 32 летчика – достаточное количество для формирования двух авиационных эскадрилий с истребителями F-16 на вооружении.
    ...сомнительно что эти 32 лётчика вообще на неньку с сытой и комфортной жизни на западе вернутся
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 10:47
      +1
      Выпрут. Прочие обучаемые вернулись же... А летчик, который обучался в янкистане погиб в первом же боевом вылете.
      Их тупо погонят обратно. Поживут перед смертью в нормальных условиях. Это как хороший обед у американских смертников перед казнью.
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:07
        0
        Выпрут. Прочие обучаемые вернулись же.
        ...ну тогда тебе в намёк слова одного из хенералов всук "не в полной мере задействована та западная специальная техника, которая была передана Украине. Всего страны НАТО передали Киеву до 100 единиц специальной техники""".."" Однако у ВСУ пока нет должного количества специалистов, умеющих эксплуатировать данную технику, """.то есть их обучали, тогда где экипажи подевались?...РАЗБЕЖАЛИСЬ
  3. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 10:35
    0
    Это не проблема, найдут переводчиков, а кабину просто выучат.
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:44
      0
      Это не проблема, найдут переводчиков, а кабину просто выучат.
      ..будет как в анекдоте
      послали на орбиту собак и чукчу..идёт сеанс связи
      -Белка!!
      -ГАВ..
      -Стрелка!!!
      -Гав
      -чукча
      -ГАВ
      - чукча, какого ты гавкаешь....покорми собак и руками ни чего не трогай
      так и с хохлодранцами будет
      пс..сразу скажу что я к этому народу отношусь с уважением...но не я этот анекдот придумал
  4. роман66
    роман66 Сегодня, 10:43
    0
    базовому английскому языку.

    А ничего, что управление самолётом требует знания специальных терминов
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:51
      0
      Прекрастно все общаются на русском..Но,не комильфо.Даже есть русскоязычные инструкторы там..
    2. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:54
      0
      А ничего, что управление самолётом требует знания специальных терминов
      ..."он лок" да "Таржет" и вся недолга.....сомневаюсь что сельджук который сбил Пешкова обладал специальными знаниями..простой дегенерат которому указали то он и сделал не задумываясь...но поверь...с свинорылами всё не так будет..они будут этот процесс обучения затягивать на сколько это возможно..и потом свалят
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 11:01
        +1
        Сельджук?? Это полностью
        подготовленный пилот, за плечами которого ещё и годы службы
    3. HAM
      HAM Сегодня, 10:55
      0
      Что далеко ходить за примером-на бытовом уровне не каждый справится с телевизором или видиком без описания на родном языке... множество функций и сочетаний одних и тех же кнопок...а в самолёте не будет ВРЕМЕНИ на воспоминания..
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:17
        -1
        Что далеко ходить за примером-на бытовом уровне не каждый справится с телевизором или видиком без описания на родном языке.
        ..да ладно...сейчас в бытовом ходу звуковое вербальное общение с электроникой..проблема только узнать как это общение наладить..и всё...правда старшее поколение считает это общение как с живым существом...до смеха доходит
      2. Сергей_Белый
        Сергей_Белый Сегодня, 11:25
        0
        Нашли Вы кому это рассказывать.
        Конечно без понимания языка, на которых написаны инструкции, очень сложно.
        Тем более расположение и работа приборов отличается от самолетов, на которых украинские пилоты обучались.
        Эффективность таких "скорострелов" сильно под вопросом.
        На мой взгляд, что проьлема в том, что в итоге до этого дошло.
        А что будет после поставки F16 на украину? И главное, с чего кто-то решил, что за штурвалом будут украинцы?
  5. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 10:47
    +1
    Не так это уж и сложно. В училище изучал деловой английский язык для моряков, даже помню учебник был.
    За год-два умели разговаривать с лоцманом, стивидором, с полицейским, с пограничниками, санитарной инспекцией, в магазине, с дамами определённого поведения и т.д. love
    1. Сергей_Белый
      Сергей_Белый Сегодня, 11:28
      +1
      С проститутками общаться - это не за штурвалом боевого самолета находиться. И тут не год-два, а 6 месяцев.
      Давайте Вас попробуем за полгода хотя бы на российском истребителе научить летать, а потом Вы расскажите как это легко и просто!
  6. Sith
    Sith Сегодня, 11:13
    0
    По мне это всё не проблема , уже есть системы которые онлайн транслируют из одного языка на другой ... пусть с мелкими и иногда крупными погрешностями ... но уже есть
    Так , что все эти "проблемы" с обучением и "поставкой" ... просто туман войны ... может уже часть готовы ... может даже самолёты готовы ...
    Кто будет делится правдой то в такой момент)
    1. Сергей_Белый
      Сергей_Белый Сегодня, 11:31
      0
      Проблема не в том, что нельзя перевести в обычной жизни на земле. А проблема в том, что когда по тебе навелись пво, ты бы вспомнил что прибор, показывающий расстляние до земли в американских самолётах работает иначе. А то растеряешься и через 3 секунды уже в землю воткнешься.
      И таких тонкостей уверен дохрена и больше
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:36
    0
    Из 32 отобранных к обучению только 8 немного "спикают". А почему с присущей украинцам наглостью не потребовали обучения на мове и смены шильдиков в кабине самолета? Или там не забалуешь и "великодержавную гордость" необходимо глубоко загнать в свою пятую точку?
  8. ник7
    ник7 Сегодня, 11:37
    0
    Есть интерьвью западных СМИ среди солдат ВСУ которые как не странно сносно разговаривают на английском, отвечают на вопросы репортёров. Видимо массированое присутствие американских НКО, а также натовскае инструкторы дают о себе знать, но в основном это базовый уровень А2, для учёбы на пилота надо уроваень владения языком С2, это неколько лет обучения.