Украинский режим оказался в сложной ситуации из-за невозможности быстро набрать должное количество летчиков ВСУ для начала подготовки на истребителях F-16 американского производства. Пока лишь восемь летчиков готовы приступить к обучению, сообщает издание Politico.
Изначально командованием воздушных сил Украины были найдены 32 летчика, потенциально способных участвовать в программе обучения на самолетах F-16. Однако вскоре выяснилось, что у Киева неизбежно возникнут проблемы с организацией подготовки из-за незнания большинством летчиков английского языка.
В августе 2023 года в Великобританию должны отправиться 20 летчиков, которые «немного говорят по-английски». Но обучать их будут отнюдь не управлению истребителями F-16, а пока лишь базовому английскому языку. Только после успешного прохождения языковых курсов они смогут обучаться по специальности.
План обучения на истребителях тоже еще не утвержден и даже не составлен. Утвердить его должны США, а составить – представители европейских государств, в которых и будет проходить обучение. Отметим, что 32 летчика – достаточное количество для формирования двух авиационных эскадрилий с истребителями F-16 на вооружении. Одна эскадрилья по стандартам ВВС стран Североатлантического альянса включает 12-16 самолетов.
Но кроме летчиков Украине потребуется еще и многочисленный технический персонал, который тоже нужно подготовить, и это – явно не задача нескольких недель, хотя и ускоренная подготовка пехоты, как оказалось после начала контрнаступления ВСУ, не дает желаемого эффекта.