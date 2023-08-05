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Украинские соцсети публикуют кадры удара по российскому танкеру Sig, снятые атакующим судно морским дроном

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Украинские соцсети публикуют кадры удара по российскому танкеру Sig, снятые атакующим судно морским дроном

Киевский режим в очередной раз подтвердил свою террористическую сущность, давно возведенную на Украине в ранг государственной политики. С учетом отсутствия успехов на фронте в ходе провального контрнаступления ВСУ, приспешники Зеленского все чаще и очень откровенно сыплют угрозами в адрес РФ, обещая наносить удары по гражданским объектам. И, что как раз характерно для террористов во всем мире, быстро переходят от слов к делу.


Вчера вечером в 23:20 по местному времени морским дроном был атакован танкер Sig (СИГ), стоящий на рейде на южном подходе к Керченскому проливу. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном телеграм-канале Федерального агентства морского и речного транспорта РосМорРечФлот. Судно, предназначенное для перевозки нефтепродуктов и сжиженного газа, с портом приписки в Санкт-Петербурге принадлежит российской компании «Югра-Лизинг».

В результате взрыва, который по словам очевидцев был слышен на берегу, танкер получил пробоину на уровне ватерлинии в районе машинного отделения. В тот момент на его борту находилось одиннадцать человек, команда немедленно приступила к устранению течи. В район происшествия были направлены суда Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Морспасслужба»: СБС «Меркурий» и НИС «Импульс».

В ходе спасательной операции поступление забортной воды в трюм было остановлено, судно остается на плаву, разлива горючего не произошло. Никто из членов экипажа не пострадал. После откачки воды, установки пластыря на пробоину и оценки ущерба танкер будет отбуксирован в ближайший порт.

Между тем, причастность Киева к теракту против российского гражданского судна подтверждают захлестнувшие украинские соцсети публикации с подробностями атаки на танкер. В частности, опубликовано видео с морского дрона, атаковавшего танкер. Именно так себя вели чеченские террористы, снимавшие видеоотчеты перед своими спонсорами и кураторами во время атак на российские войска, гражданские объекты РФ, цинично фиксируя убийства заложников и мирных граждан.



Причем, судя по кадрам видео с морского ударного беспилотника, его целью был именно данный танкер. Видно, что дрон, находящийся под дистанционным управлением, в какой-то момент резко меняет курс и направляется в сторону судна.



Кроме того, именно украинские паблики первыми выложили запись переговоров членов экипажа с капитаном атакованного танкера:

Машинное затоплено, сами передвигаться не можем. Судно в балласте. Все танки грузовые пустые. Судно на плаву. До уровня ватерлинии вода набиралась и остановилась.

Украинская пропаганда утверждает, что Sig является вспомогательным судном ВМФ России, что действительности не соответствует. Оператором танкера выступает транспортно-экспедиционная компания ООО «Коксохимтранс», оказывающая услуги регулярных перевозок грузов и пассажиров гражданского назначения. Никакого отношения к ВС РФ компания не имеет.

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32 комментария
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  1. seamen2
    seamen2 Сегодня, 11:02
    +2
    надеюсь им утопят за это *Орель 3* и все, что осталось от *укрречфлота*.
    1. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 11:06
      +2
      В самом начале видео, видно, что дрон отчаливает от какого то судна, что там за судно было в так близко? Вопросов много возникает.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:12
        +2
        Я надеюсь,что разберутся.Кому следует.И да,я не верю,что эти катерки способны пересечь Черное море.Но рейде южнее Крымского моста всегда много судов.Надо внимательно отслеживать.Еще-это все будет продолжаться и надо быть готовыми.А не рвать тельняшку после..
        1. larsikkot
          larsikkot Сегодня, 11:27
          0
          что толку от вашего неверенья.. а я вот думаю что они вполне способны хоть каждый день по танкеру топить. на каждый танкер пушку пулемет с радаром не поставиш-да и противоречит это международным законам о гражданском судоходстве.
        2. opuonmed
          opuonmed Сегодня, 11:30
          0
          ише интересно через чии спутники управляют дронами ! сша европы нато ?
          1. Vita VKO
            Vita VKO Сегодня, 11:39
            0
            Цитата: opuonmed
            ише интересно через чии спутники управляют дронами

            Сбивать спутники пока ни кто не собирается. А вот где наши подразделения РЭБ действительно интересно. Ночью спутниковый сигнал , да ещё и движущихся платформы засекается элементарно.
      2. Ростов Папа
        Ростов Папа Сегодня, 11:15
        +1
        Пока свинорейх не лишиться доступа к Чёрному морю мало что изменится. Вопрос нужно решать в корне.
        1. ORE
          ORE Сегодня, 11:18
          -1
          Пока суда поставляющие оружие укрорейху не лишатся доступа. Укрорейх один не что, и звать не как.
        2. andrewkor
          andrewkor Сегодня, 11:34
          0
          А решать то надо было в феврале прошлого года! Что теперь кулаками махать после утопления Москвы и топтания вокруг Змеиного
  2. Dave36
    Dave36 Сегодня, 11:02
    +4
    Ну так они честно обещали, что будут атаки на все наши суда в Черном море. Чему мы удивляемся. Наоборот, надо внимательно относится ко всему сказанному ГУР и делать выводы.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:06
      +3
      Именно так.В отличие от громогласного,пустопорожнего ДАМа.Сказали-сделали.Это к тому,что за слова отвечать надо.Их сдерживать.А не кидать на ветер.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 11:17
      +1
      Цитата: Dave36
      Ну так они честно обещали, что будут атаки на все наши суда в Черном море. Чему мы удивляемся. Наоборот, надо внимательно относится ко всему сказанному ГУР и делать выводы.

      Ну так вы им вроде тоже не конфеты по портам и элеваторам отгрузили.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:22
        +1
        А что не так?Идет война,и каждая сторона делает то,что может.Что бы нанести ущерб противнику.Разрушили инфраструктуру?Да надо так рушить,что бы боялись подходить близко для восстановления
  3. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 11:05
    +3
    SIG возит авиационный керосин в Хмеймим и другие порты.
  4. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 11:07
    +1
    Это серьзно. Нужны меры для безопасности судов. Вот оно эпоха дронов.
    1. swnvaleria
      swnvaleria Сегодня, 11:29
      +1
      сделать как в китае , выдать местным рыбакам ночники можно и пулемёты и средства связи при выходе в море , и пусть мониторят водное пространство , а за обнаружение дрона премию или квоту на вылов рыбы .
    2. larsikkot
      larsikkot Сегодня, 11:30
      -1
      какие меры? к каждому танкеру военый корабль не приставиш и пулемет не прилепеш... отвечять надо жестко-я бы банковскую с верховной радой в порошок стер после этого-по этим тонким намекам паны поймут что так делать нежелательно больше..
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:11
    -2
    Придеться применять ТЯО, раз не хотят устранять Зеленского, то без него не обойтись.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 11:20
      +1
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Придеться применять ТЯО, раз не хотят устранять Зеленского, то без него не обойтись.

      Не придется. Китай еще в прошлом году заявил , что разорвет все связи с РФ при применении ЯО. Ему совсем не хочется, что бы у Японии , ЮК и Тайваня появилось ЯО, а применение его на Украине будет 100% триггером.
    2. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Сегодня, 11:24
      0
      "Всё-то вы обещаете , товарищ прапорщик..." (с)
  6. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 11:11
    -2
    ... Именно так себя вели ***********, снимавшие ***********отчеты перед своими ********** во время атак на *********** войска, *********** фиксируя свои "победы".

    Как фотоаппарат появился, так и начали отчитываться для карьер, наград и вознаграждений.
    А до фотоаппарата перечисляли письменно.
    Так что у ВСУ не получится быть первыми. Они лишь современная пародия на воинов Древнего Мира.
    Даже Чёрное Море выкопали после того, как было выкопано море Средиземное, Каспийское и четыре океана.
  7. Avsch
    Avsch Сегодня, 11:11
    -1
    Все эти потуги приведут лишь к лишению выхода к морю небратьев, как единственный способ обеспечения безопасности мореплавания. Нет выхода к морю, нет запуска морских дронов. А если и будут, то это уже прямое участие нато в конфликте. Но это уже другая история.
    1. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Сегодня, 11:22
      +2
      Но пока укро ВВС чувствуют себя отлично и летают себе каждый день над Одессой , Ильичёвском , Затокой , вплоть до юго-западных границ. И где те хвалённые дальнобойные ракеты , Су-35 и т.д? Пока какелы безнаказанно в дневное время рассекают над морем , толку не будет. Даже самолёт-разведчик Ил-38 или А-50 не пошлёшь... Собьют укры.
  8. solar
    solar Сегодня, 11:14
    +2
    Танкер Sig с 2019 года находится под американскими санкциями как перевозчик военных грузов- авиатоплива в Сирию.
  9. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 11:17
    +1
    Можно, например, найти информацию об итальянском катере-танке «Грилло», построенном в 1915 году, специально для преодоления противокатерных боновых заграждений и атаки укрывающихся в базах австрийских броненосцев. Это был деревянный мелкосидящий 10,5-тонный катер с двумя цепями-гусеницами по бортам. На цепях имелись шипы-зубья, которые вонзались в бревна бона, благодаря чему «Грилло» переползал через препятствия со скоростью до 5-5,5 м в минуту. Цепи-гусеницы приводились в движение 15-сильным электродвигателем.
    Смертоносные катера
    10 сентября 2015
    https://topwar.ru/82128-smertonosnye-katera.html
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    Обучаемость (англ. docility, educational ability, learning ability) — способность человека к целенаправленному освоению знаний, во время которого учитываются его индивидуальные особенности, такие как: тип темперамента, степень развития памяти, внимания и восприятия.
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  10. Uno
    Uno Сегодня, 11:17
    -3
    это ж для кого оно там в Сирию возит авиационный керосин? В новости написано что это гражданское судно и никакого отношения к ВС РФ не имеет
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:25
      +1
      belay На заборе много чего пишут..Но в реалии,это-забор..
  11. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 11:19
    +7
    Киевский режим в очередной раз подтвердил свою террористическую сущность
    хватит чушь писать, они с нами воюют, что они нарушили атаковав танкер или крымский мост?!!!
    неужели не хватает ума у журналистов и тех кто эту ересь про терроризм пишет понять, что называя атаки шумеров на нашу инфраструктуру терроризмом, они тем самым приравнивают к терроризму и действия российской армии и действия партизан в годы Великой Отечественной?
    не сопли по морде размазывать нужно, а действовать в соответствии с условиями войны
  12. Dave36
    Dave36 Сегодня, 11:20
    +3
    За по сути сутки - два кораблика минус..и скорее всего их делать не будут. ((
  13. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 11:23
    -4
    ну че украина атаковала гражданское судно как поступит РФ ???? киевский режим и его хозяева пойдут на все ! да и нету значения гражданское судно военное ! ответ нужен жёсткий ! но нужно бить на упреждение что бы вот такого не было !!!!!!!!
  14. ximkim
    ximkim Сегодня, 11:27
    0
    Ниии
    Это компьютерная графика , и у ВСУ оружие бронзового века.
  15. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 11:36
    0
    Может нужно уже называть вещи своими именами и прямо сказать, что украина тут совсем не причём. Ну нет у неё ни финансовых, ни технических, ни других возможностей, проворачивать такие высокотехнологичные акции. А возможность есть у единичных стран. Завтра станут сбивать российские спутники и на чистом глазу, будут нам рассказывать, что это делает украина.