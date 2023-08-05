Украинские соцсети публикуют кадры удара по российскому танкеру Sig, снятые атакующим судно морским дроном

Киевский режим в очередной раз подтвердил свою террористическую сущность, давно возведенную на Украине в ранг государственной политики. С учетом отсутствия успехов на фронте в ходе провального контрнаступления ВСУ, приспешники Зеленского все чаще и очень откровенно сыплют угрозами в адрес РФ, обещая наносить удары по гражданским объектам. И, что как раз характерно для террористов во всем мире, быстро переходят от слов к делу.
Вчера вечером в 23:20 по местному времени морским дроном был атакован танкер Sig (СИГ), стоящий на рейде на южном подходе к Керченскому проливу. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном телеграм-канале Федерального агентства морского и речного транспорта РосМорРечФлот. Судно, предназначенное для перевозки нефтепродуктов и сжиженного газа, с портом приписки в Санкт-Петербурге принадлежит российской компании «Югра-Лизинг».
В результате взрыва, который по словам очевидцев был слышен на берегу, танкер получил пробоину на уровне ватерлинии в районе машинного отделения. В тот момент на его борту находилось одиннадцать человек, команда немедленно приступила к устранению течи. В район происшествия были направлены суда Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Морспасслужба»: СБС «Меркурий» и НИС «Импульс».
В ходе спасательной операции поступление забортной воды в трюм было остановлено, судно остается на плаву, разлива горючего не произошло. Никто из членов экипажа не пострадал. После откачки воды, установки пластыря на пробоину и оценки ущерба танкер будет отбуксирован в ближайший порт.
Между тем, причастность Киева к теракту против российского гражданского судна подтверждают захлестнувшие украинские соцсети публикации с подробностями атаки на танкер. В частности, опубликовано видео с морского дрона, атаковавшего танкер. Именно так себя вели чеченские террористы, снимавшие видеоотчеты перед своими спонсорами и кураторами во время атак на российские войска, гражданские объекты РФ, цинично фиксируя убийства заложников и мирных граждан.
Причем, судя по кадрам видео с морского ударного беспилотника, его целью был именно данный танкер. Видно, что дрон, находящийся под дистанционным управлением, в какой-то момент резко меняет курс и направляется в сторону судна.
Кроме того, именно украинские паблики первыми выложили запись переговоров членов экипажа с капитаном атакованного танкера:
Машинное затоплено, сами передвигаться не можем. Судно в балласте. Все танки грузовые пустые. Судно на плаву. До уровня ватерлинии вода набиралась и остановилась.
Украинская пропаганда утверждает, что Sig является вспомогательным судном ВМФ России, что действительности не соответствует. Оператором танкера выступает транспортно-экспедиционная компания ООО «Коксохимтранс», оказывающая услуги регулярных перевозок грузов и пассажиров гражданского назначения. Никакого отношения к ВС РФ компания не имеет.