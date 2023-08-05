Такие случаи есть. Будет ли это работать в нашем случае – я сейчас вам сказать не могу, потому что это сложная, ответственная и тяжелая работа

В настоящее время Украина вряд ли способна создать свое ядерное оружие . Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, выступая в эфире украинского телемарафона.Как отметил политик, надо быть реалистами и понимать, что то ядерное оружие, которое утратила Украина после распада СССР, невозможно восстановить. Данилов подчеркнул, что те межконтинентальные ракеты, которые раньше размещались на Украине, являются «сложной вещью».Тем самым, секретарь СНБО фактически опроверг более ранние рассуждения ряда политиков, включая экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича (включен в РФ в Список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), что Киев якобы в короткие сроки способен создать с нуля свое ядерное оружие.Но Данилов напомнил, что в истории были случаи, когда «партнеры» передавали другим странам ядерное оружие. Например, на территории ряда стран-членов Североатлантического альянса, включая ту же Германию, размещается американское ядерное оружие.- подчеркнул Данилов.Интересно, что при этом киевский режим не рассматривает многочисленные риски, связанные с последствиями размещения ядерного оружия на территории любой страны. Это и не удивительно: прозападные правители озадачены лишь противостоянием России, а не безопасностью собственного населения и окружающей среды.