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Секретарь СНБО Украины усомнился в возможности страны создать собственное ядерное оружие

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Секретарь СНБО Украины усомнился в возможности страны создать собственное ядерное оружие

В настоящее время Украина вряд ли способна создать свое ядерное оружие. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, выступая в эфире украинского телемарафона.


Как отметил политик, надо быть реалистами и понимать, что то ядерное оружие, которое утратила Украина после распада СССР, невозможно восстановить. Данилов подчеркнул, что те межконтинентальные ракеты, которые раньше размещались на Украине, являются «сложной вещью».

Тем самым, секретарь СНБО фактически опроверг более ранние рассуждения ряда политиков, включая экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича (включен в РФ в Список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), что Киев якобы в короткие сроки способен создать с нуля свое ядерное оружие.

Но Данилов напомнил, что в истории были случаи, когда «партнеры» передавали другим странам ядерное оружие. Например, на территории ряда стран-членов Североатлантического альянса, включая ту же Германию, размещается американское ядерное оружие.

Такие случаи есть. Будет ли это работать в нашем случае – я сейчас вам сказать не могу, потому что это сложная, ответственная и тяжелая работа

- подчеркнул Данилов.

Интересно, что при этом киевский режим не рассматривает многочисленные риски, связанные с последствиями размещения ядерного оружия на территории любой страны. Это и не удивительно: прозападные правители озадачены лишь противостоянием России, а не безопасностью собственного населения и окружающей среды.
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5 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:01
    +1
    А что то он того??Стал внешность менять?Перестал бриться.
    1. Седов
      Седов Сегодня, 11:37
      0
      А что то он того?? Стал внешность менять? Перестал бриться.

      У него и глазки как у Зеленского после дороги, мр@зь.. И это животное вчера об украинской человечности рассуждало, отправляя маленьких детей на органы чёрным трансплантологам запада.
  2. HAM
    HAM Сегодня, 11:02
    +1
    Это,надо полагать,первый заброс на выклянчивание ЯО? Аппетит приходит во время еды....а если ещё и ненасытен и жаден....
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:05
    +1
    Наличие ЯО на территории Украины неприемлемо для России.
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 11:18
    0
    В настоящее время Украина вряд ли способна создать свое ядерное оружие...

    Зачем??? Зачем ещё одна страна с ядерным оружием?
    Что бы какой-нибудь дедушка решил с собой забрать большую свиту?

    Кто то из амеров или натовцев говорил о том, что Украина в НАТО это не так уж и плохо. Что хоть будет кому контролировать безумную бесконтрольность националистичности. Может в этих вражеских словах и есть какой то смысл.