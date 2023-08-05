Депутат Госдумы, представитель парламентской группы по вопросам военной спецоперации на Украине Шамсаил Саралиев подтвердил передачу украинской стороне 44 тел погибших, в ответ Киев передал 160 тел бойцов, погибших в ходе боевых действий. Об обмене телами погибших также сообщила украинская сторона.
В июле текущего года стороны передавали друг другу тела погибших военнослужащих. Тогда российская сторона передала Киеву 62 тела, а Украина в ответ передала 160.
Последний официально подтвержденный обмен попавшими в плен военнослужащими состоялся в начале июля. Тогда стороны обменялись военнопленными по формуле "45 на 45". Кроме того, по словам главы офиса Зеленского Андрея Ермака, на Украину были возвращены двое детей, мать которых, работавшая военным медиком, была обменяна ранее.
Также сообщается, что киевский режим, чтобы не выплачивать компенсации семьям погибших боевиков, зачастую записывает их в военнопленные. На фоне значительных потерь украинской армии в ходе наступления, Киев пытается избежать законодательно положенных выплат родственникам погибших военнослужащих.
Согласно официальной статистике, за два месяца, прошедшие с начала наступления, украинская армия потеряла более 43 тысяч человек. Это число не включает получивших ранения боевиков, тех, чьи тела были эвакуированы, а также погибших в результате ударов высокоточным оружием по местам дислокации боевиков.