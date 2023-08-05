Губернатор Белгородской области рассказал, что за сутки ВСУ обстреляли регион 87 раз

Территория Белгородской области за минувшие сутки подверглась 87 обстрелам со стороны Украины. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
К сожалению, публикация отчетов об обстрелах региона уже стала печальной традицией. Вчера украинские формирования, например, 102 раза обстреляли российский регион. Огонь велся из артиллерийских орудий и минометов, сбрасывались гранаты и взрывные устройства с беспилотных летательных аппаратов.
За минувшие сутки только по Белгородскому району противник выпустил 20 артиллерийских и минометных снарядов – по селам Журавлевка, Нехотеевка, Лозовое. Кроме того, на Журавлевку с БПЛА сбросили 2 гранаты, на Солнцевку – 1 гранату.
В Борисовском районе была обстреляна 10 раз из миномета окраина села Богун-Городок, а в Валуйском городском округе противник сбросил 2 боеприпаса с БПЛА на село Новопетровка. В Волоконовском районе был 33 раза обстрелян из миномета и 3 раза из ствольной артиллерии хутор Старый.
В Шебекинском городском округе противник обстрелял 2 раза село Сурково, а хутор Панков и село Новая Таволжанка были обстреляны по семь раз из минометов. К счастью, отмечает губернатор Гладков, ни в одном из населенных пунктов региона пострадавших в результате украинских обстрелов нет, как нет и значительных разрушений.
В то же время, в Курской области противник сбросил с беспилотника взрывные устройства на город Рыльск, в результате чего пострадал Покровский собор.