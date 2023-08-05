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Губернатор Белгородской области рассказал, что за сутки ВСУ обстреляли регион 87 раз

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Губернатор Белгородской области рассказал, что за сутки ВСУ обстреляли регион 87 раз

Территория Белгородской области за минувшие сутки подверглась 87 обстрелам со стороны Украины. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.


К сожалению, публикация отчетов об обстрелах региона уже стала печальной традицией. Вчера украинские формирования, например, 102 раза обстреляли российский регион. Огонь велся из артиллерийских орудий и минометов, сбрасывались гранаты и взрывные устройства с беспилотных летательных аппаратов.

За минувшие сутки только по Белгородскому району противник выпустил 20 артиллерийских и минометных снарядов – по селам Журавлевка, Нехотеевка, Лозовое. Кроме того, на Журавлевку с БПЛА сбросили 2 гранаты, на Солнцевку – 1 гранату.

В Борисовском районе была обстреляна 10 раз из миномета окраина села Богун-Городок, а в Валуйском городском округе противник сбросил 2 боеприпаса с БПЛА на село Новопетровка. В Волоконовском районе был 33 раза обстрелян из миномета и 3 раза из ствольной артиллерии хутор Старый.

В Шебекинском городском округе противник обстрелял 2 раза село Сурково, а хутор Панков и село Новая Таволжанка были обстреляны по семь раз из минометов. К счастью, отмечает губернатор Гладков, ни в одном из населенных пунктов региона пострадавших в результате украинских обстрелов нет, как нет и значительных разрушений.

В то же время, в Курской области противник сбросил с беспилотника взрывные устройства на город Рыльск, в результате чего пострадал Покровский собор.
Использованы фотографии:
Telegram-канал "Настоящий Гладков"
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7 комментариев
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  1. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 11:22
    +1
    Ну уж за время обстрелов белгородцы могли бы составить точную карту местности откуда ведутся обстрелы, тем более из пушек и миномётов. Создать артиллерийское ополчение, пару раз ответить и обстрелы прекратятся. soldier
    1. andrewkor
      andrewkor Сегодня, 11:28
      +1
      А зачем как то напрягаться ,ведь есть Гарант,он обещал защитить всех и вся! Вот только все пошло как то не так.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:33
        0
        Вы того...Не очень то на Гаранта ссылайтесь.Он и в рай нам всем пообещал.А я не хочу туда,да и дети и внуки не хотят.Им пожить надо.
  2. Roust
    Roust Сегодня, 11:30
    +1
    Сровнять с землёй Банковую, Раду и коттеджи чиновников и генералов руины. Тогда замолкнут.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:35
      0
      Да,вот только почему то не ровняют.Не задумывались?Для меня это тоже поначалу было совершенно не ясно..
  3. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 11:31
    0
    Губернатор Белгородской области рассказал, что за сутки ВСУ обстреляли регион 87 раз
    Территория Белгородской области за минувшие сутки подверглась 87 обстрелам со стороны Украины.

    И ответ: "Мы ещё не начинали". am
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 11:33
    0
    А можно понаставить вэбкамер вдоль границы? Что бы в сторону Украины смотрели.
    И пусть весь мир смотрит онлайн, как эти вурдалаки из ВСУ стреляют по гражданским объектам, жилым домам, коровникам, курятникам.
    Когда любой, у кого есть интернет, хоть в Вологде, хоть в Аризоне, хоть в Мюнхене, может посмотреть на творимое извергами, то и на Западе могут появиться протесты.