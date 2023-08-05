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Американское СМИ опубликовало жалобы воюющих на Артемовском направлении солдат ВСУ на высокие потери и усталость

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Американское СМИ опубликовало жалобы воюющих на Артемовском направлении солдат ВСУ на высокие потери и усталость

Результативность контрнаступления ВСУ оказалась под угрозой из-за высокого уровня потерь украинской армии и общей усталости ее личного состава. Такая публикация вышла в американском издании The Wall Street Journal.


Отметим, что в последнее время западная пресса все чаще пишет о явных неудачах украинских войск на фронте. Вот и в этот раз американское издание приводит рассказы солдат украинской армии о том, как им приходится тяжело на фронте. Воюющие на Артемовском направлении солдаты ВСУ жалуются на высокие потери и усталость.

Идут жестокие бои. Мы устали

- рассказывает один из украинских военных.

По словам беседовавших с корреспондентами солдат ВСУ, очевидно, что армия нуждается в большем количестве личного состава и оружия. Украинские военные отмечают, что за полтора года спецоперации российским войскам удалось значительно улучшить свои возможности. Например, сейчас они используют куда большее количество дронов, чем прежде. Стала более развитой и сложной и система связи российской армии, что уже не позволяет украинским военным перехватывать российские переговоры.

Один из украинских солдат, беседовавших с американским корреспондентом, отметил, что российские военнослужащие лучше подготовлены и являются более смекалистыми. Впрочем, это и не удивительно, если учесть, что на Украине все же мобилизуют в ряды ВСУ кого попало, включая людей, безгранично далеких от военной службы, а в России все же упор делается на контрактников, и даже во время частичной мобилизации старались набирать людей с опытом военной службы и участия в боевых действиях.

Интересно и то, что публикации о проблемах и провалах контрнаступления ВСУ становятся для западной прессы обыденными. Это может свидетельствовать о попытке подтолкнуть общественное мнение к необходимости прекращения контрнаступления и реализации «корейского сценария».
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2 комментария
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  1. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 11:34
    +3
    что бы разжалобить запад что бы дал ише больше оружие вот куда ведут вот такие статьи !
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 11:42
    +1
    Один из украинских солдат, беседовавших с американским корреспондентом, отметил, что российские военнослужащие лучше подготовлены и являются более смекалистыми. Впрочем, это и не удивительно, если учесть, что на Украине все же мобилизуют в ряды ВСУ кого попало, включая людей, безгранично далеких от военной службы, а в России все же упор делается на контрактников, и даже во время частичной мобилизации старались набирать людей с опытом военной службы и участия в боевых действиях.

    В частичную у нас многое зависело от личностных характеристик военкома. И его подчинённых.

    Мы не более смекалисты, чем украинцы. Кровь то примерно одинакова. Но у нас намного меньше тех, кого сгребли и в окопы через две недели.