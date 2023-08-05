Результативность контрнаступления ВСУ оказалась под угрозой из-за высокого уровня потерь украинской армии и общей усталости ее личного состава. Такая публикация вышла в американском издании The Wall Street Journal.
Отметим, что в последнее время западная пресса все чаще пишет о явных неудачах украинских войск на фронте. Вот и в этот раз американское издание приводит рассказы солдат украинской армии о том, как им приходится тяжело на фронте. Воюющие на Артемовском направлении солдаты ВСУ жалуются на высокие потери и усталость.
Идут жестокие бои. Мы устали
- рассказывает один из украинских военных.
По словам беседовавших с корреспондентами солдат ВСУ, очевидно, что армия нуждается в большем количестве личного состава и оружия. Украинские военные отмечают, что за полтора года спецоперации российским войскам удалось значительно улучшить свои возможности. Например, сейчас они используют куда большее количество дронов, чем прежде. Стала более развитой и сложной и система связи российской армии, что уже не позволяет украинским военным перехватывать российские переговоры.
Один из украинских солдат, беседовавших с американским корреспондентом, отметил, что российские военнослужащие лучше подготовлены и являются более смекалистыми. Впрочем, это и не удивительно, если учесть, что на Украине все же мобилизуют в ряды ВСУ кого попало, включая людей, безгранично далеких от военной службы, а в России все же упор делается на контрактников, и даже во время частичной мобилизации старались набирать людей с опытом военной службы и участия в боевых действиях.
Интересно и то, что публикации о проблемах и провалах контрнаступления ВСУ становятся для западной прессы обыденными. Это может свидетельствовать о попытке подтолкнуть общественное мнение к необходимости прекращения контрнаступления и реализации «корейского сценария».