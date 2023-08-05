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ВКС РФ нанесли удары по опорным пунктам ВСУ в районе Северска

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ВКС РФ нанесли удары по опорным пунктам ВСУ в районе Северска

На Краснолиманском участке линии боевого соприкосновения в районах Серебрянского лесничества и Торского участка огнем артиллерии и ударов армейской авиации группировки ВС РФ "Центр" были пресечены попытки атак штурмовых групп механизированных бригад украинской армии. В результате боестолкновений потери ВСУ составили до 90 боевиков, также уничтожены два миномета, боевая машина пехоты и два бронированных автомобиля.


Бомбардировочная авиация нанесла удары по двум опорным пунктам боевиков киевского режима в районах населенных пунктов Серебрянка и Торское. При помощи средств противовоздушной обороны удалось сбить четыре беспилотных летательных аппарата противника.



Также сообщается, что на территории Харьковской и Сумской областей противник перебрасывает значительное количество войск, в том числе подразделений, состоящих из иностранных наёмников.

В частности, отмечается переброска в приграничные районы диверсионных группы сил специальных операций Украины, в том числе остатков так называемого "Русского добровольческого корпуса*" (*террористическая организация, запрещенная на территории РФ).

Активные перемещения вблизи границы Российской Федерации и появление различных формирований наемников может свидетельствовать о планируемых украинским командованием очередных вылазок на российскую территорию. Также вероятно противник планирует массированный налет БПЛА вглубь России.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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1 комментарий
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  1. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 13:13
    0
    Некоторое время назад было писано, что про уничтоженную технику надо рапортовать. А про боевиков, бандеровцев, личный состав лучше не писать.
    Вот согласен с этим.
    Уничтожены танки столько то, миномёты столько то, западные орудия столько то. Есть и потери личного состава ВСУ.
    Если мы не будем злорадствовать, как много мужей и сыновей, служивших в ВСУ, погибло, им легче станет вновь начать относиться к нам, как родственникам.