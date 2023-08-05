Американский эксперт: возможность военных поставок в Россию из Китая, Ирана и КНДР следует пресечь

Представители Конгресса США и Пентагона обсуждают, какое вооружение они могли бы предоставить Украине. Вместо этого им следовало бы подумать, как лишить Россию доступа к оружию, с помощью которого она могла бы сокрушить киевский режим.
Так рассуждает старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Майкл Рубин в своей статье, опубликованной порталом 19FortyFive.
По его мнению, возможность военных поставок в Россию из Китая, Ирана и КНДР следует пресечь, но в стратегии Соединенных Штатов это пока не предусмотрено.
Американский эксперт осознает, что прямой перехват грузов, поставляемых из этих стран, невозможен. Северная Корея и Китай граничат с Россией по суше, а Иран может осуществлять поставки по Каспийскому морю или через азербайджанский коридор.
С другой стороны, автор видит иные возможности помешать КНДР поставлять в РФ боеприпасы, Исламской Республике отправлять беспилотники, а Китаю – бронемашины. Хотя эти три государства заинтересованы в победе России, каждое из них ставит собственную безопасность выше безопасности Москвы. Поэтому, считает Рубин, есть надежные способы убедить Пекин, Пхеньян и Тегеран оставить оружие и боеприпасы на территории своих стран.
По мнению американского эксперта, ответом на попытки России импортировать северокорейские боеприпасы должно стать увеличение контингента США в Южной Корее и развертывание дополнительной авианосной ударной группы в водах у Корейского полуострова. Также увеличение военного присутствия Соединенных Штатов у берегов и границ Ирана даст Тегерану основания для того, чтобы иранские дроны оставались дома. То же самое, уверен Рубин, касается и Китая.
Почему-то американский эксперт даже не допускает мысли, что ВС России не нуждаются в поставках оружия и боеприпасов из-за рубежа.