Военное обозрение
Войти Регистрация

Американский эксперт: возможность военных поставок в Россию из Китая, Ирана и КНДР следует пресечь

14
Американский эксперт: возможность военных поставок в Россию из Китая, Ирана и КНДР следует пресечь

Представители Конгресса США и Пентагона обсуждают, какое вооружение они могли бы предоставить Украине. Вместо этого им следовало бы подумать, как лишить Россию доступа к оружию, с помощью которого она могла бы сокрушить киевский режим.


Так рассуждает старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Майкл Рубин в своей статье, опубликованной порталом 19FortyFive.

По его мнению, возможность военных поставок в Россию из Китая, Ирана и КНДР следует пресечь, но в стратегии Соединенных Штатов это пока не предусмотрено.

Американский эксперт осознает, что прямой перехват грузов, поставляемых из этих стран, невозможен. Северная Корея и Китай граничат с Россией по суше, а Иран может осуществлять поставки по Каспийскому морю или через азербайджанский коридор.

С другой стороны, автор видит иные возможности помешать КНДР поставлять в РФ боеприпасы, Исламской Республике отправлять беспилотники, а Китаю – бронемашины. Хотя эти три государства заинтересованы в победе России, каждое из них ставит собственную безопасность выше безопасности Москвы. Поэтому, считает Рубин, есть надежные способы убедить Пекин, Пхеньян и Тегеран оставить оружие и боеприпасы на территории своих стран.

По мнению американского эксперта, ответом на попытки России импортировать северокорейские боеприпасы должно стать увеличение контингента США в Южной Корее и развертывание дополнительной авианосной ударной группы в водах у Корейского полуострова. Также увеличение военного присутствия Соединенных Штатов у берегов и границ Ирана даст Тегерану основания для того, чтобы иранские дроны оставались дома. То же самое, уверен Рубин, касается и Китая.

Почему-то американский эксперт даже не допускает мысли, что ВС России не нуждаются в поставках оружия и боеприпасов из-за рубежа.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
14 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Orkraider
    Orkraider Сегодня, 12:03
    +3
    Мне кажется, что все, абсолютно все действия Америки - пора пресечь))))
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 12:50
      0
      Все чаще Голливуд показывает фильмы о том,как инопланетные цивилизации хотят уничтожить США. Янкесы ВСЕХ достали!
  2. палестинец
    палестинец Сегодня, 12:04
    0
    интересно каким образом?.. Россия граничит с 16 государствами из них 2 по воде
  3. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 12:09
    +1
    «Почему-то американский эксперт даже не допускает мысли, что ВС России не нуждаются в поставках оружия и боеприпасов из-за рубежа»
    Здесь я с автором не согласен. ВС РФ еще как нуждаются в поставках ВВСТ, судя по тем сборам средств которые осуществляются через телеграмм каналы и другие соцсети. Даже в нашей школе в спортзале люди плетут массести для войск.
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:09
    0
    По его мнению, возможность военных поставок в Россию из Китая, Ирана и КНДР следует пресечь

    Рубин:
    - Пастааавки СТОЙ, ать, два!
  5. Теренин
    Теренин Сегодня, 12:12
    0
    Американский эксперт:
    ...должно стать увеличение контингента США в Южной Корее и развертывание дополнительной авианосной ударной группы в водах у Корейского полуострова. Также увеличение военного присутствия Соединенных Штатов у берегов и границ Ирана

    Закатай губу, матрасный эксперт и слушай анекдот: winked

    - Доктор, мой сосед, ему уже 70, говорит, что
    за ночь может пять раз.
    - Так, язык на месте. Что вам мешает
    говорить то же самое?
  6. bobnew2017
    bobnew2017 Сегодня, 12:14
    0
    Это не эксперт, а амерский школяр с незаконченной школой, там географию не проходят, наверное для них Россия внутри Айдахо, раз следует пресечь поставки, да?
  7. Region-25.rus
    Region-25.rus Сегодня, 12:30
    0
    По мнению американского эксперта, ответом на попытки России импортировать северокорейские боеприпасы должно стать увеличение контингента США в Южной Корее и развертывание дополнительной авианосной ударной группы в водах у Корейского полуострова.
    вот и сама причина кипеша!
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:33
    +1
    старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Майкл Рубин
    Кто, как не сотрудник института предпринимательства может лучше всех разбираться в конфликтах и решать как лучше пресекать поставки вооружений России (и не важно, что их пока нет)? Для американцев любой конфликт это предпринимательство и зарабатывание денег. А у "эксперта" свои конкретные предложения - АУГ туда, АУГ сюда, дополнительный контингент войск и туда, и сюда... Стратег едрёна вошь.
  9. Юрась_Беларусь
    Юрась_Беларусь Сегодня, 12:33
    +1
    Обратите внимание: для снижения иностранной помощи России этот "специалист" предлагает увеличить международную напряжённость во всем мире. Это однозначно по поговорке "тушить пожар бензином". Их девиз: убивайте, убивайте, убивайте как можно больше.
  10. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 12:33
    0
    Почему-то американский эксперт даже не допускает мысли, что ВС России не нуждаются в поставках оружия и боеприпасов из-за рубежа.

    Смешно!
  11. nemez
    nemez Сегодня, 12:35
    0
    Пусть поугрожают.Получат войну не на два ,а более фронтов.Да ещё и два ядерных.
  12. тополь 7
    тополь 7 Сегодня, 13:27
    0
    А не пора ли поставки из америки пресечь в жёсткой мере????
  13. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 13:43
    0
    Почему-то американский эксперт даже не допускает мысли, что ВС России не нуждаются в поставках оружия и боеприпасов из-за рубежа.

    Почему-то американский эксперт также даже не допускает мысли о том, что и Корее, и Ирану будет пофиг на шляющийся в паре сотен миль от них авианосец - потому что они привыкли к этому: Иран к Пятому флоту, который в заливе отсвечивает на постоянной основе и постоянно угрожает иранцам, а корейцы - потому что они тупо не боятся трусливых амеров, способных воевать только с тем, кто сдачи гарантированно не даст... и уже не раз отгоняли американских вояк от своих вод, а один раз умудрились заставить их сдать назад даже после того, как Трамп развернул авианосцы вблизи их берегов и выдвинул им военный ультиматум, при невыполнении которого официально на весь мир, с трибуны ООН, пообещал полное уничтожение.