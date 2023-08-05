Украинские спецслужбы раскрыли организованную офицерами ВСУ схему переправки уклонистов от мобилизации за пределы страны

На Украине раскрыли целую схему уклонения от мобилизации посредством переправки потенциальных мобилизованных за границу. Об этом сообщает украинская пресса со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР). Украинским спецслужбам удалось задержать главных организаторов данной схемы.Интересно, что помощью уклонистам занимались высокопоставленные офицеры ВСУ, в том числе начальник управления штаба сухопутных войск ВСУ и начальник районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомата) г. Киева. Штабиста из сухопутных войск задержали еще 3 августа, а начальника райвоенкомата – сегодня.Схема действовала следующим образом. Уклонисту от мобилизации требовалось найти 10 тысяч долларов – именно в такую сумму коррумпированные военные оценивали стоимость полного пакета фиктивных документов. Затем оформлялся сам пакет, после чего уклонист спокойно покидал территорию Украины.Спецслужбам удалось документально установить получение денег от нескольких потенциальных мобилизованных. Высокопоставленного военного из штаба сухопутных войск поместили под стражу, но его могут освободить в случае внесения залога в размере 2 млн гривен.Не исключено, что офицер так и поступит, поскольку с деньгами у него, вероятно, проблем нет – на Украине сейчас деятельность по освобождению от военной службы является очень доходным «бизнесом». Например, военком Одесской области за полтора года спецоперации приобрел несколько дорогостоящих объектов недвижимости в Испании и люксовые автомобили.