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Украинские спецслужбы раскрыли организованную офицерами ВСУ схему переправки уклонистов от мобилизации за пределы страны

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Украинские спецслужбы раскрыли организованную офицерами ВСУ схему переправки уклонистов от мобилизации за пределы страны

На Украине раскрыли целую схему уклонения от мобилизации посредством переправки потенциальных мобилизованных за границу. Об этом сообщает украинская пресса со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР). Украинским спецслужбам удалось задержать главных организаторов данной схемы.


Интересно, что помощью уклонистам занимались высокопоставленные офицеры ВСУ, в том числе начальник управления штаба сухопутных войск ВСУ и начальник районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомата) г. Киева. Штабиста из сухопутных войск задержали еще 3 августа, а начальника райвоенкомата – сегодня.

Схема действовала следующим образом. Уклонисту от мобилизации требовалось найти 10 тысяч долларов – именно в такую сумму коррумпированные военные оценивали стоимость полного пакета фиктивных документов. Затем оформлялся сам пакет, после чего уклонист спокойно покидал территорию Украины.

Спецслужбам удалось документально установить получение денег от нескольких потенциальных мобилизованных. Высокопоставленного военного из штаба сухопутных войск поместили под стражу, но его могут освободить в случае внесения залога в размере 2 млн гривен.

Не исключено, что офицер так и поступит, поскольку с деньгами у него, вероятно, проблем нет – на Украине сейчас деятельность по освобождению от военной службы является очень доходным «бизнесом». Например, военком Одесской области за полтора года спецоперации приобрел несколько дорогостоящих объектов недвижимости в Испании и люксовые автомобили.
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7 комментариев
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  1. larsikkot
    larsikkot Сегодня, 12:12
    +1
    кому война - кому мать родна.. поговорка старая тока -нечего не меняется в этом мире..
  2. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 12:22
    -1
    Ничего, месяц пройдет, шум уляжется и все вернётся "на круги своя". Уж очень большие деньги крутятся в этом "бизнесе".
  3. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 12:31
    0
    по грубому подсчету залог равен сумме 5 комплектов поддельных документов. За полтора года достаточно насобирал даже с учетом того, что в схеме может десяток человек участвовать
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 12:32
    0
    На Украине раскрыли целую схему уклонения от мобилизации посредством переправки потенциальных мобилизованных за границу. Об этом сообщает украинская пресса со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР). Украинским спецслужбам удалось задержать главных организаторов данной схемы.

    А главные бенефициары давно известны. Министры и Предсидент Украины. От 700 млн до 2,3 млрд долларов себе состояние намозолили своими гражданами. Могут даже похоронные и отпевные за свой счёт оплачивать.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:34
    0
    На Украине раскрыли целую схему уклонения от мобилизации посредством переправки потенциальных мобилизованных за границу.

    Эта схему ДОЛЖНО взять на себя ФСБ! Во-первых это прибыльно. Во-вторых каждый выехавший=убитому на фронте, даже лучше. Чтобы убить нужно потратить силы и деньги, а это ещё прибыль даст, уменьшит мобпотенциал врага.
    ФСБ не составит труда выдать себя за украинского сотрудника военкомата, отпечатать документы неотличимые от настоящих. Общение через Тор, документы в закладках или просто по почте.
    Особое внимание рекрутам 17+! Специальная программа по встрече на западной границе, помощь в переправке в РФ или дальше на Запад. Кто куда хочет.
    З.Ы. Чую, сейчас ЦИПСОшники минусовать начнут.)))
    1. Керенский
      Керенский Сегодня, 14:07
      0
      Эта схему ДОЛЖНО взять на себя ФСБ! Во-первых это прибыльно.

      Это не наш метод,- супостатнюю агентуру плодить и ксивами снабжать.
      Что могут военкомы в этот пакет вложить? Военник с 7Б, всё...
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:38
    0
    Почему при повальной коррупции в украинских верхах тем кто отвечает за мобилизацию не попытаться заработать самим. Вот только не учли одного - при требовании Сша наконец начать борьбу с коррупцией верхи начнут ее с жизненно важной для себя темы мобилизации. Война требует людей поглощая их тысячами.