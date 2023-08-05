Немецкий военный аналитик заявил, что видит способ завершения вооружённого конфликта на Украине без крупного решающего сражения

В Германии отказываются признать, что направленная украинскому режиму многомиллиардная военная помощь на данный момент не приводит к успеху контрнаступления. Чтобы объяснить происходящее на фронте, немецкие эксперты начинают выдумывать всевозможные трактовки, которые не так больно били по имиджу самой Германии, которая первой поставила тяжёлые танки натовской разработки Зеленскому. К настоящему моменту, напомним, по данным российского Минобороны, ВСУ потеряли 25 немецких танков Leopard. Часть была взята ВС РФ в качестве трофеев.
Немецкий военный исследователь Кристиан Мёллинг, пытаясь анализировать ход украинского контрнаступления, заявляет, что оно идёт медленно, «потому что у Украины нет достаточного количества оружия». При этом немецкий эксперт заявляет, что видит способ «закончить войну без крупного решающего сражения».
Мёллинг:
Если украинцам удастся пройти через первую линию российской обороны, наступление будет успешным. Было бы достаточно, если бы войска Украины выдвинулись к поперечным путям снабжения по железной дороге и автомобильным дорогам в направлении Мелитополя. Тогда они могли бы артиллерией обстрелять весь район до Азовского моря. Тогда местность больше не будет защищать русских.
По словам Мёллинга, «для успеха в войне украинцам нужно хорошо расположиться». Он считает, что если они достигнут Мелитополя, то «будут созданы условия, при которым русским придётся покинуть не только эти территории, но и полуостров Крым».
Немецкий эксперт утверждает, что если бы Запад поставил Киеву «достаточное количество оружия, то наступление шло бы быстрее»:
А пока оно идёт медленно, но верно. При занятии хороших позиций можно будет завершить войну и без решающего сражения.
А вот бригадный генерал бундесвера Кристиан Фройдинг, занимающий должность начальника отдела планирования Минобороны ФРГ, не столь оптимистичен. По его словам, прорвать линию обороны российских войск крайне сложно, так как задействованное сторонами количество сил и средств оценивается примерно как один к одному.
Фройдинг:
А оборону русские готовили 9 месяцев с укреплениями и 6 месяцев минировали территории. В этом – реальность.
Генерал отмечает, что для успешного контрнаступления Украине был нужен значительный численный перевес над обороняющейся стороной. Но этого перевеса добиться не удалось.