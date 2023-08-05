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Немецкий военный аналитик заявил, что видит способ завершения вооружённого конфликта на Украине без крупного решающего сражения

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Немецкий военный аналитик заявил, что видит способ завершения вооружённого конфликта на Украине без крупного решающего сражения

В Германии отказываются признать, что направленная украинскому режиму многомиллиардная военная помощь на данный момент не приводит к успеху контрнаступления. Чтобы объяснить происходящее на фронте, немецкие эксперты начинают выдумывать всевозможные трактовки, которые не так больно били по имиджу самой Германии, которая первой поставила тяжёлые танки натовской разработки Зеленскому. К настоящему моменту, напомним, по данным российского Минобороны, ВСУ потеряли 25 немецких танков Leopard. Часть была взята ВС РФ в качестве трофеев.


Немецкий военный исследователь Кристиан Мёллинг, пытаясь анализировать ход украинского контрнаступления, заявляет, что оно идёт медленно, «потому что у Украины нет достаточного количества оружия». При этом немецкий эксперт заявляет, что видит способ «закончить войну без крупного решающего сражения».

Мёллинг:

Если украинцам удастся пройти через первую линию российской обороны, наступление будет успешным. Было бы достаточно, если бы войска Украины выдвинулись к поперечным путям снабжения по железной дороге и автомобильным дорогам в направлении Мелитополя. Тогда они могли бы артиллерией обстрелять весь район до Азовского моря. Тогда местность больше не будет защищать русских.

По словам Мёллинга, «для успеха в войне украинцам нужно хорошо расположиться». Он считает, что если они достигнут Мелитополя, то «будут созданы условия, при которым русским придётся покинуть не только эти территории, но и полуостров Крым».

Немецкий эксперт утверждает, что если бы Запад поставил Киеву «достаточное количество оружия, то наступление шло бы быстрее»:

А пока оно идёт медленно, но верно. При занятии хороших позиций можно будет завершить войну и без решающего сражения.

А вот бригадный генерал бундесвера Кристиан Фройдинг, занимающий должность начальника отдела планирования Минобороны ФРГ, не столь оптимистичен. По его словам, прорвать линию обороны российских войск крайне сложно, так как задействованное сторонами количество сил и средств оценивается примерно как один к одному.

Фройдинг:

А оборону русские готовили 9 месяцев с укреплениями и 6 месяцев минировали территории. В этом – реальность.

Генерал отмечает, что для успешного контрнаступления Украине был нужен значительный численный перевес над обороняющейся стороной. Но этого перевеса добиться не удалось.
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20 комментариев
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  1. C-Real
    C-Real Сегодня, 12:11
    +5
    Сумрачный тевтонский гений уже не тот.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 12:29
      +7
      Единственный способ закончить войну без проведения решающего сражения - это безоговорочная капитуляция Укрорейха. am
      Хенде хох.
      Гитлер капут. good
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 13:03
        +1
        Цитата: C-Real
        Сумрачный тевтонский гений уже не тот.

        Это точно.
        Краткое резюме статьи: "Если украинцы одолеют оборону русских, то тогда они победят без сражения" ...
        Безумие заразно.
        Надо от англосаксов изолироваться как можно больше.
    2. Седов
      Седов Сегодня, 12:30
      +2
      Было бы достаточно, если бы войска Украины выдвинулись к поперечным путям снабжения по железной дороге и автомобильным дорогам в направлении Мелитополя. Тогда они могли бы артиллерией обстрелять весь район до Азовского моря. Тогда местность больше не будет защищать русских.
      "Глупые бандерлоги, хотел сказать немецкий гений, это же все так просто. Вы вообще не тем занимаетесь. Вам надо в другую сторону."
  2. палестинец
    палестинец Сегодня, 12:12
    +4
    каждый поручик Бонапарт, каждый трио в полку принц Савойский... служили два товарища
  3. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 12:20
    +2
    Через два месяца российская оборона была очень хорошей, очень эффективной, а украинские потери в технике и живой силе огромны.Понятно, что российская оборона имела большой успех, но небольшие успехи украинцев нужно сводить на нет контратаками, потому что это определенно подорвет их боевой дух.
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:22
    +4
    Немецкий военный аналитик заявил, что видит способ завершения вооружённого конфликта на Украине без крупного решающего сражения

    Это так просто!
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 12:27
    +2
    Или больше украинских мужчин на минные поля или больше техники с украинскими мужчинами на минные поля. Или поделить незалежную и неделимую.
    Или Зеленский продолжит через своё подноготие запускать дроны на Москву.
    А потом начнёт запускать дроны и на Будапешт, Варшаву, Берлин. За то, что мало помогают.
    С Зеленского станется и такое.
    1. DirtyLiar
      DirtyLiar Сегодня, 12:33
      +1
      Это да. Зеленский - наркоман ещё тот.
      Кстати, у нас там, случайно, нет какого-нибудь НАТОвского дрона под рукой?
  6. DirtyLiar
    DirtyLiar Сегодня, 12:27
    +2
    Если бы вообще не было бы поставок вооружения Украине, то война давно бы уже закончилась. Или этот вариант ему в голову не приходил?
  7. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 12:31
    +2
    . По словам Мёллинга, «для успеха в войне украинцам нужно хорошо расположиться

    Пусть поедет и покажет как...
  8. knn54
    knn54 Сегодня, 12:34
    +1
    А что скажет грузинский(мегрельский) аналитик Могу.ли.я?
  9. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 12:44
    0
    Если украинцам удастся пройти через первую линию российской обороны, наступление будет успешным. Было бы достаточно, если бы войска Украины выдвинулись к поперечным путям снабжения по железной дороге и автомобильным дорогам в направлении Мелитополя. Тогда они могли бы артиллерией обстрелять весь район до Азовского моря. Тогда местность больше не будет защищать русских.

    Ключевое слов "Если". А зачем вообще ретранслировать подобные "Записки из желтого дома"
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:49
    +1
    Вроде немецкий военный исследователь, а несет пургу: «потому что у Украины нет достаточного количества оружия», «для успеха в войне украинцам нужно хорошо расположиться». Мало немецких танков уничтожили российские войска, надо бы еще больше поставить. Кто же мешает ВСУ "хорошо расположится"? Кустарники с другой растительностью, нехватка оружия или все таки российский солдат с российским оружием?
  11. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 12:50
    0
    «для успеха в войне украинцам нужно хорошо расположиться».
    ...не , ну немец прав сто процев....банька , девки, гомосеки, шнапса побольше и герыча с коксом да и всё...контрнаступ как попрёт до самого Крыма
  12. Добрый
    Добрый Сегодня, 12:51
    +1
    Немецкий военный аналитик заявил, что видит способ завершения вооружённого конфликта на Украине без крупного решающего сражения
    Это аналитик, от слова анал.
    По словам Мёллинга, «для успеха в войне украинцам нужно хорошо расположиться»
    Военный аналитик из него как из экскремента пуля.
  13. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 13:14
    +1
    Идиот даже не служил в немецком бундесвере. А этот военный эксперт хочет поговорить об армии и о войне. Нелепый! laughing Вам действительно не нужно воспринимать дурака всерьез!
    С такими экспертами спокойной ночи Германия!
  14. тополь 7
    тополь 7 Сегодня, 13:26
    0
    Плохо он смотрит! Пока не пал Укрорейх, мира не будет. Так что до победного конца!!!
  15. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 13:49
    0
    Zdá se, že pořád nemůžou pochopit, že Rusko nemůže prohrát!! To by pak musela začít ta poslední válka pro celý svět..
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 13:49
      0
      Они до сих пор не могут понять, что Россия не может проиграть!! Тогда должна была начаться последняя война для всего мира.