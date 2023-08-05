Немецкий военный аналитик заявил, что видит способ завершения вооружённого конфликта на Украине без крупного решающего сражения

Если украинцам удастся пройти через первую линию российской обороны, наступление будет успешным. Было бы достаточно, если бы войска Украины выдвинулись к поперечным путям снабжения по железной дороге и автомобильным дорогам в направлении Мелитополя. Тогда они могли бы артиллерией обстрелять весь район до Азовского моря. Тогда местность больше не будет защищать русских.

А пока оно идёт медленно, но верно. При занятии хороших позиций можно будет завершить войну и без решающего сражения.

А оборону русские готовили 9 месяцев с укреплениями и 6 месяцев минировали территории. В этом – реальность.