Военное обозрение
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Глава СБУ назвал «полностью законными» террористические атаки по российской инфраструктуре и кораблям в Черном море

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Глава СБУ назвал «полностью законными» террористические атаки по российской инфраструктуре и кораблям в Черном море

После выхода России из зерновой сделки и фактической блокады черноморских портов Украины в Киеве заявили, что примут «ответные меры» и остановят судоходство для российских гражданских кораблей во всей акватории Черного моря.


По сути, недавняя попытка атаковать военно-морской порт Новороссийск, вчерашний удар морским беспилотником по российскому танкеру Sig являются реализацией этой стратегии террористического киевского режима. Причастность украинских спецслужб и военных к данным диверсиям в акватории Черного моря практически открыто подтвердил один из самых одиозных русофобов клики Зеленского — председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Глава СБУ заявил, что Киев считает «полностью законным» нанесение ударов по российской гражданской инфраструктуре и любым, в том числе невоенным, кораблям в акватории Черного моря. Малюк подчеркнул, что киевские власти считают Черное море своими территориальными водами, а значит, «имеют право» действовать в них на свое усмотрение.

Любая «бавовна», происходящая с кораблями РФ или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу

— объявил одни из главных организаторов терактов на территории России.

Очевидно, что такого уровня диверсии организованы украинскими спецслужбами и военными при помощи и с одобрения, если не по инициативе, их западных кураторов. Данные теракты против российских гражданских объектов, в том числе в глубине страны, совершаются все чаще и становятся все более дерзкими и масштабными. Для чего все это нужно киевскому режиму и его хозяевам?

Во-первых, после каждого подобного теракта украинская пропаганда стремительно раскручивает его в соцсетях, используя в том числе фейковые комментарии и вбросы. В частности, сразу после атаки на российский танкер в украинских пабликах появились сообщения о значительном разрушении Крымского моста и очередном прилете по Чонгарскому мосту, что действительности не соответствует. Таким образом клика Зеленского пытается отвлечь «информационными перемогами» свою и западную общественность от провального контрнаступления ВСУ.

В атаке на танкер есть и практическая цель. Ведь будь он заполнен топливом и попади дрон в один из резервуаров, произошла бы масштабная экологическая катастрофа в российской части акватории Черного моря вблизи с крымским побережьем. Это повлияло бы на гражданское судоходство, туристическую отрасль в разгар сезона и нанесло бы экономический ущерб как региону, так и РФ.

Во-вторых, Киев как бы намекает, что ничего подобного не будет происходить, если Россия вернется к исполнению зерновой сделки, от прекращения которой и без того скудный украинский госбюджет, да и высшие чиновники, несут значительные финансовые потери.

Ну и последнее. Не исключено, что эскалацию украинского террора против России намеренно устраивает Запад, тем самым провоцируя Москву на все более жесткие ответные действия. Перейди РФ в качестве ответных мер определенную черту, например, применив тактическое ядерное оружие или начав уничтожать правительственные здания в Киеве, это сразу будет раздуто западными странами как акты международного террора против суверенного государства. Расчет на то, что в этом случае действия России могут осудить такие страны, как Китай, Индия и другие, имеющие партнерские отношения с РФ.

В свою очередь, и нам есть чем ответить, помимо очевидных «актов возмездия» ВС РФ и теперь еще более оправданных ударов по портам Украины. Москва может обвинить Украину в пиратстве и создании угрозы экологической катастрофы, которая может затронуть и другие страны Причерноморья. На Запад это как всегда не подействует, но независимые страны того же «глобального юга» скорее всего встанут на сторону России. Тем более, что черноморские порты РФ являются основными для экспорта российского продовольствия в страны Африки. Особенно это актуально накануне встречи по мирному урегулированию украинского конфликта в Саудовской Аравии, на которой Киев и Запад рассчитывают привлечь на свою сторону «глобальный юг».
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28 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:39
    +7
    А в самом деле.Мы на войне.Бьем мы,бьют они.Где тут терроризм?Обьясните ,чем удары по портовым сооружениям в Одессе отличаются от атак дронов в Новороссийске?
    1. mag nit
      mag nit Сегодня, 12:48
      -5
      Вы не на войне, вы на диване. Сказали СВО, значит СВО. Войну ещё не начинали.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:55
        -2
        Прекрасный тезис!Вам сказали-СВО,значит оно и есть.Сксжут,все цели достигнуты-пожать плечами и радойтись! belay
    2. Sergei Timofeich
      Sergei Timofeich Сегодня, 12:49
      +1
      Отличаются тем,что мы пока что отвечаем,а не ударяем первыми,и это называется возмездием,и в головах европейских туземцев оно останется тоже ударами ответа,а не террактами,ибо местная живность напрочь не умеет аналитически думать и понимать последовательность событий...
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 13:08
        0
        Про "не ударяем первыми"-спорный тезис.Что произошло в феврале прошлого года?А!Мы вступились за ЛДНР.Ладно.Копаем дальше.Что произошло до этого?"Минск",тоже ответ.За что?За Одессу 2 мая 2014 ???.Дальше копать?Улавливаете последовательность?
      2. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:35
        0
        Цитата: Sergei Timofeich
        Отличаются тем,что мы пока что отвечаем,а не ударяем первыми,и это называется возмездием,и в головах европейских туземцев оно останется тоже ударами ответа,а не террактами,ибо местная живность напрочь не умеет аналитически думать и понимать последовательность событий...

        На то и СМИ, чтоб вывернуть последовательности событий в головах "местной живности" под интересы заказчиков. hi
      3. megadeth
        megadeth Сегодня, 13:40
        0
        Но "поведение (поза)" кота Леопольда тоже имеет место быть.
    3. vik669
      vik669 Сегодня, 12:54
      0
      Алягер ком алягер как грится... ! Здесь вам не тут.
    4. Arzt
      Arzt Сегодня, 13:23
      0
      А в самом деле.Мы на войне.Бьем мы,бьют они.Где тут терроризм?Обьясните ,чем удары по портовым сооружениям в Одессе отличаются от атак дронов в Новороссийске?

      Терроризм в головах. У нас рулят выходцы из СПЕЦслужб. Потому СВО и терроризм. Они привыкли жить с приставкой СПЕЦ, для них и 3-я мировая будет спецоперацией, только большой.
      Но, к сожалению, спецтерминология вводит в заблуждение простых смертных. wink
    5. Last centurion
      Last centurion Сегодня, 13:39
      0
      Так хотят же переговоров? А с террористами ведут переговоры или нет или уничтожают террористов без переговоров? Ага вот вам вилочка - Но и не уничтожают и переговоров не ведут. Тогда что происходит? Да просто ещё день когда " ничего не произошло".
      ЗЫ: вот у америкосов была их колода карт и они её "вырезали" методично. А тут... Тут голуби мира. Гуля... гуля... Щас выразят озабоченность сильно и всё. Красный фломастер поди кончился.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:43
    +8
    Глава СБУ назвал «полностью законными» террористические атаки по российской инфраструктуре и кораблям в Черном море

    Какая к чёртовой бабушке "Священная Военная Операция", идёт война!
    Почему РФ считает диверсии "терроризмом", тем самым проводя для себя красные линии и лишая себя возможности давать достойные ответки? На сегодня нет иного способа бороться с диверсиями ВФУ, СБУ, как на каждую диверсию отвечать в 10 раз мощнее. Всё, что осталось на бывшей Украине работает на войну. Бить всё без разбора!
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 12:56
      +2
      Терроризм опаснее, с террористами мы вроде не ведем переговров больше 20 лет. И за этот терроризм кажется никто не назначил никакую организацию террористической. Так что тут должны быть совсем иные вопросы, почему например Петров с Бошировым не работают по родне террористов в капстранах
  3. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 12:43
    +3
    Глава СБУ назвал «полностью законными» террористические атаки по российской инфраструктуре и кораблям в Черном море

    А ликвидация оправдателя террористических атак законна? Если возможна.
    Можно не до смерти. Левое колено, правый локоть и левая кисть.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:49
      +4
      Где Вы увидели террористическую атаку?Это война,и противник может ударить точно так же,как бьем мы.Вывод-бросьте про "терроризм".Мы никогда не называли Гитлера террористом.Он был-ВРАГ.А с врагами делают что?Уничтожают.
  4. Сергей Образцов
    Сергей Образцов Сегодня, 12:46
    0
    Удары по БДК и танкеру действительно являются "законными" целями ВСУ в условиях войны.
    Первый же удар по крымскому мосту является однозначно террористическим актом выполненным с использованием террористических методов, в том числе осознанно повлекшим смерть гражданских лиц.
    Как то так с моего забора.
  5. Cannon
    Cannon Сегодня, 12:47
    +2
    Перейди РФ в качестве ответных мер определенную черту, например, применив тактическое ядерное оружие или начав уничтожать правительственные здания в Киеве, это сразу будет раздуто западными странами как акты международного террора+++++.Ещё один рисовальщик красных линий выискался.Вы сразу укажите весь перечень того , чего нам нельзя делать и при каких случаях нам нужно стать на колени и посыпать голову пеплом. Украина, США,Великобритания - это террористические государства, но наша власть боится об этом заявить во всеуслышание.
    1. Михаил Маслов
      Михаил Маслов Сегодня, 13:02
      +2
      Не надо ЯО,Рф еще не использовало весь свой потенциал.Спросите почему.Так это к Верховному.
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 14:10
      0
      Как то вы легко на одну доску ставите применение ЯО (применение которого осудит весь незападный мир) и удары по правительственным и гос учреждениям (на которые все незападному миру наплевать).
  6. 220-volt
    220-volt Сегодня, 12:53
    0
    Клике, хозяевам, кураторам. Не тошно ещё от таких речевых оборотов?
  7. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 13:06
    0
    Остофигело уже читать про "ответные меры". Неужели там в руководстве нашими СМИ такие ленивые задницы сидят, что влом пластинку поменять? Или это мы такие дураки с памятью, как у аквариумной рыбки?
    -- Звезды Сад-ад-Забих,-- говорил он скучным голосом,--
    противостоят созвездию Водолея, в то время как планета Меркурий
    стала слева от созвездия Скорпиона. Этим и объясняется сегодня
    бессонница повелителя.
    -- Звезды Сад-ад-Забих противостоят планете Меркурию, в то
    время как... Это надо запомнить... Повтори, Гуссейн Гуслия.
  8. 501Legion
    501Legion Сегодня, 13:08
    +1
    Российские власти такие ....... тут плохое слово. ! все сиську мнут, играют в добреньких когда на них запад с большой колокольни клал. Надо действовать максимально жестко и по хорошему объявить войну украине со всеми вытекающими. А эти все случаи показывают что все документы , которые называют доктриной чепуха полная и у власти нет яиц
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 13:30
      0
      Наши власти все надеются выпросить "договорняк".
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:09
    0
    Киев считает «полностью законным» нанесение ударов по российской гражданской инфраструктуре и любым, в том числе невоенным, кораблям в акватории Черного моря.
    А это разве не повод снять белые перчатки и со всей "пролетарской ненавистью" ответить тем же без ссылок на пресловутое международное право, конвенции и др. дребедень?
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:47
      +1
      Цитата: rotmistr60
      А это разве не повод снять белые перчатки и со всей "пролетарской ненавистью" ответить тем же без ссылок на пресловутое международное право, конвенции и др. дребедень?

      С пролетарской ненавистью может ответить (и отвечала) только пролетарская власть.
      Буржуазно-холуйская не может.
      "Партнёры" не поймут и не одобрят.
  10. bravo77
    bravo77 Сегодня, 13:15
    +1
    меж тем укры минимум дважды успешно атаковали стратегический объект - мост

    сколько раз это делали наши жесто.добро.вольщики
  11. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 13:22
    +1
    Да уничтожьте вы уже всю портовую инфраструктуру во всех портовых городах Одессы, превратите в дымящееся месево береговую линию! Сколько можно стесняться и тараканьим голосом пресс-секретаря шептать про "очередной акт терроризма киевского режима"! Когда Штаты сочли режим Хуссейна террористическим - они туда пошли авиацией и ракетами, сначала превратили всю территорию страны в дымящийся лунный пейзаж, потом зашли войсками, устроили военный террор, повесили Хуссейна и посадили на власть свое правительство.
  12. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 13:28
    0
    один из самых одиозных русофобов клики Зеленского — председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк.

    Буданов и Залужный тоже прославились своими громкими заявлениями. И стали медиаперсонами в полном смысле этого слова: они теперь присутствуют только в медиа! Теперь мы про них только читаем, не видя. А когда видим - то каких-то слабо похожих на них двойников...
    И этот, с лицом дeбилa, тоже, видимо, как и они, хочет полностью уйти в медиапространство.
  13. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 13:33
    +1
    Москва может обвинить Украину в пиратстве и создании угрозы экологической катастрофы, которая может затронуть и другие страны Причерноморья.
    Ну сможет и что с того? Кого это взволнует? Да всем это по..., даже не по, а ниже колена. Вот когда превратят в труху украинские порты и приграничные ж/д станции через которые накачивают Бандерию оружием, тогда будет всё нормально, это я как военный пенсионер думаю. Но судя по фактам, у нас такого боятся, причём какого-то западного мнения о нас. Да им без разницы что мы делаем и как, как обливали помоями с мая 1945 так иобливают, и будут обливать...