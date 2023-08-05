Глава СБУ назвал «полностью законными» террористические атаки по российской инфраструктуре и кораблям в Черном море

После выхода России из зерновой сделки и фактической блокады черноморских портов Украины в Киеве заявили, что примут «ответные меры» и остановят судоходство для российских гражданских кораблей во всей акватории Черного моря.
По сути, недавняя попытка атаковать военно-морской порт Новороссийск, вчерашний удар морским беспилотником по российскому танкеру Sig являются реализацией этой стратегии террористического киевского режима. Причастность украинских спецслужб и военных к данным диверсиям в акватории Черного моря практически открыто подтвердил один из самых одиозных русофобов клики Зеленского — председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк.
Глава СБУ заявил, что Киев считает «полностью законным» нанесение ударов по российской гражданской инфраструктуре и любым, в том числе невоенным, кораблям в акватории Черного моря. Малюк подчеркнул, что киевские власти считают Черное море своими территориальными водами, а значит, «имеют право» действовать в них на свое усмотрение.
Любая «бавовна», происходящая с кораблями РФ или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу
— объявил одни из главных организаторов терактов на территории России.
Очевидно, что такого уровня диверсии организованы украинскими спецслужбами и военными при помощи и с одобрения, если не по инициативе, их западных кураторов. Данные теракты против российских гражданских объектов, в том числе в глубине страны, совершаются все чаще и становятся все более дерзкими и масштабными. Для чего все это нужно киевскому режиму и его хозяевам?
Во-первых, после каждого подобного теракта украинская пропаганда стремительно раскручивает его в соцсетях, используя в том числе фейковые комментарии и вбросы. В частности, сразу после атаки на российский танкер в украинских пабликах появились сообщения о значительном разрушении Крымского моста и очередном прилете по Чонгарскому мосту, что действительности не соответствует. Таким образом клика Зеленского пытается отвлечь «информационными перемогами» свою и западную общественность от провального контрнаступления ВСУ.
В атаке на танкер есть и практическая цель. Ведь будь он заполнен топливом и попади дрон в один из резервуаров, произошла бы масштабная экологическая катастрофа в российской части акватории Черного моря вблизи с крымским побережьем. Это повлияло бы на гражданское судоходство, туристическую отрасль в разгар сезона и нанесло бы экономический ущерб как региону, так и РФ.
Во-вторых, Киев как бы намекает, что ничего подобного не будет происходить, если Россия вернется к исполнению зерновой сделки, от прекращения которой и без того скудный украинский госбюджет, да и высшие чиновники, несут значительные финансовые потери.
Ну и последнее. Не исключено, что эскалацию украинского террора против России намеренно устраивает Запад, тем самым провоцируя Москву на все более жесткие ответные действия. Перейди РФ в качестве ответных мер определенную черту, например, применив тактическое ядерное оружие или начав уничтожать правительственные здания в Киеве, это сразу будет раздуто западными странами как акты международного террора против суверенного государства. Расчет на то, что в этом случае действия России могут осудить такие страны, как Китай, Индия и другие, имеющие партнерские отношения с РФ.
В свою очередь, и нам есть чем ответить, помимо очевидных «актов возмездия» ВС РФ и теперь еще более оправданных ударов по портам Украины. Москва может обвинить Украину в пиратстве и создании угрозы экологической катастрофы, которая может затронуть и другие страны Причерноморья. На Запад это как всегда не подействует, но независимые страны того же «глобального юга» скорее всего встанут на сторону России. Тем более, что черноморские порты РФ являются основными для экспорта российского продовольствия в страны Африки. Особенно это актуально накануне встречи по мирному урегулированию украинского конфликта в Саудовской Аравии, на которой Киев и Запад рассчитывают привлечь на свою сторону «глобальный юг».