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Губернатор Севастополя: В морской зоне города обнаружен надводный беспилотник, приняты меры по его уничтожению

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Губернатор Севастополя: В морской зоне города обнаружен надводный беспилотник, приняты меры по его уничтожению

Сегодня в Черном море, недалеко от г. Севастополя, появился неопознанный морской беспилотный аппарат. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.


В последнее время украинские формирования активизировали свои атаки на Крымский полуостров, используя для них не только беспилотные летательные аппараты, но и морские беспилотники. С помощью морских дронов ВСУ пытаются атаковать портовую инфраструктуру и российские корабли, и гражданские суда.

В севастопольской морской зоне, в открытом море, флот обнаружил надводный беспилотник, который в данный момент продолжает движение. Принимаются все необходимые меры по его уничтожению

- написал губернатор Севастополя.

По словам Развожаева, спецслужбы ограничили движение яликов из Балаклавы на пляжи города и обратно. В то же время, губернатор обратился к отдыхающим горожанам и гостям Севастополя, подчеркнув, что эвакуироваться с пляжей не надо. Развожаев отметил, что ситуация находится под полным контролем Черноморского флота, который занимается ликвидацией беспилотника.

Глава региона отметил, что гражданам надо лишь оставаться на своих местах и не поддаваться панике. Он еще раз напомнил о необходимости доверять информации только из официальных источников и подчеркнул, что после часа дня ограничение на движение водного транспорта в акватории Черного моря близ Севастополя и Балаклавы будет снято, и ялики снова смогут продолжать работу.
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21 комментарий
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  1. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 12:33
    +1
    интересно через какую спутниковую систему управляется дрон ? и через что наводят на цель ?
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 12:35
      +3
      В последнее время украинские формирования активизировали свои атаки на Крымский полуостров, используя для них не только беспилотные летательные аппараты, но и морские беспилотники. С помощью морских дронов ВСУ пытаются атаковать портовую инфраструктуру и российские корабли, и гражданские суда.

      Чего удивляться-то? Всё к тому и шло!
      Великобритания, США и Турция - все они действуют укронацистам в помощь!
      1. Ghost1
        Ghost1 Сегодня, 12:44
        +2
        Так всё идёт по нарастающей. Вон беспилотники каждый день пачками сбивается, нужны наши активные действия чтобы не дать беспилотникам в принцепе долетать до границы, а лучше выявлять и уничтожать инфраструктуры откуда это запускается.
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 13:37
          0
          Цитата: Ghost1
          Вон беспилотники каждый день пачками сбивается, нужны наши активные действия чтобы не дать беспилотникам в принцепе долетать до границы, а лучше выявлять и уничтожать инфраструктуры откуда это запускается.

          К сожалению, Россия - это не Израиль! А именно.

          Турция на свои деньги уже начала строить в Украине завод по производству турецких беспилотников Bayraktar! О чём сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

          При этом Россия со своим строительством АЭС в Аккуе стала именно ЗАЛОЖНИКОМ османистской РЕВАНШИСТСКОЙ политики Эрдогана как не дружественной для России Турции!

          И как нам с этим теперь быть?
          Повторяю: МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ Россия со своей "6-ой колонной" во власти - это не мононациональный еврейский Израиль!

          На Украине началось строительство завода по производству турецких беспилотников Bayraktar. Опубликовано 10 июля 2023 г.
          ВНИМАНИЕ! Видео новостей представлено Украиной.
      2. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 12:51
        +8
        Да никто уже ничему не удивляется - все привыкли. Грозятся уничтожать украинскую транспортную инфраструктуру - их мосты стоят, как ни в чём не бывало, а наши регулярно выводятся из строя. Анонсировали удары по "центрам принятия решений" - прилетает то по Кремлю (впрочем не факт, что решения там принимаются, а не теми, которые, по словам нашего президента, "попросили" его отвести войска от Киева), то по министерствам в Москва-Сити. Объявили о блокаде украинских портов и судоходства - ежедневно получают пробоины российские корабли...
        Я вот не пойму: это мы украинцам подсказываем - как надо с нами воевать? Ну тогда сразу видно, что они эти подсказки с готовностью принимают к исполнению. Или в этом и есть пресловутый план, по которому всё идёт?
        1. АрхиФил
          АрхиФил Сегодня, 12:57
          0
          Цитата: УАЗ 452
          Я вот не пойму: это мы украинцам подсказываем - как надо с нами воевать? Ну тогда сразу видно, что они эти подсказки с готовностью принимают к исполнению. Или в этом и есть пресловутый план, по которому всё идёт

          Да.Есть план.По которому всё и идёт.СВО?Это и есть план.
        2. АрхиФил
          АрхиФил Сегодня, 12:59
          +3
          Цитата: УАЗ 452
          пресловутый план, по которому всё идёт?

          Перебить славян.Много и навсегда.
          1. УАЗ 452
            УАЗ 452 Сегодня, 13:07
            +1
            И все мы знаем имя тех, кто ответственен за этот план. Имя это одно на двоих.
            1. АрхиФил
              АрхиФил Сегодня, 13:36
              0
              Цитата: УАЗ 452
              Имя это одно на двоих.

              Не соглашусь.Имя это одно-Путин.
      3. АрхиФил
        АрхиФил Сегодня, 12:52
        +1
        Цитата: Татьяна
        Чего удивляться-то? Всё к тому и шло!
        Великобритания, США и Турция - все они действуют укронацистам в помощь

        Татьяна!Стоит ли удивляться,что пока этот *чьё имя нельзя произносить* у власти будут происходить подобные вещи?
        Крейсер *Москва*?Для русского человека это многое.И что?
    2. Arzt
      Arzt Сегодня, 13:31
      +2
      интересно через какую спутниковую систему управляется дрон ? и через что наводят на цель ?

      Это известно. Старлинк от Маска. yes
  2. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 12:39
    +2
    В севастопольской морской зоне, в открытом море, флот обнаружил надводный беспилотник, который в данный момент продолжает движение.

    Неужели трудно послать вертолет К-52 с ПТУР, что бы он прекратил "продолжение движения"? Или КЧФ опять пошлет на "перехват бортом" БДК или ССВ из своего состава?
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 12:44
      +2
      ПТУРом ещё попасть надо, а БДК большой, он точно перехватит. Ну а если кончились БДК - танкеры можно использовать.
    2. АрхиФил
      АрхиФил Сегодня, 13:30
      +1
      Цитата: Дилетант
      Неужели трудно послать вертолет К-52 с ПТУР, что бы он прекратил "продолжение движения"? Или КЧФ опять

      Для этого нужен....СТАЛИН!Но?Не некий Путин.
  3. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 12:42
    +3
    А укры безнаказанно летают вдоль Черноморского побережья , что делает невозможным применение разведывательной авиации (Ил-38 , А-50). ДОКОЛЕ!!!??? Где хвалённые Су-35 с их дальнобойными ракетами? Где С-400 , которые , по идее должны закрыть всю береговую линию до Рени.
    1. АрхиФил
      АрхиФил Сегодня, 12:44
      +2
      Цитата: Wolfskin1993
      А укры безнаказанно летают вдоль Черноморского побережья , что делает невозможным применение разведывательной авиации (Ил-38 , А-50). ДОКОЛЕ!!!??? Где хвалённые Су-35 с их дальнобойными ракетами? Где С-400 , которые , по идее должны закрыть всю береговую линию до Рени.

      А вообще? Достали,право!Начали войну так воюйте!
      У на есть славная ...*красная линия*. hi
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 12:51
    0
    Губернатор Севастополя: В морской зоне города обнаружен надводный беспилотник, приняты меры по его уничтожению

    Утром по набережной ходил, променад делал... Увидел плавающее на поверхности. Сообщил куда следует. Ну и в СМИ. Чего рейтинг то терять.
    1. АрхиФил
      АрхиФил Сегодня, 13:12
      +1
      Цитата: Fangaro
      СМИ. Чего

      Блин!По Москве в открытую лупят!флагмана Черноморского флота *притопили*.И?Пресловутая *красная линия*???
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:03
    0
    Неужели предполагали, что будет по другому? "A la guerre comme à la guerre" - на войне, как на войне и другого пока ожидать не приходится. А вот наша реакция должна быть более жесткой в т.ч. и к "друзьям Украины".
  6. Арман Бахтикян
    Арман Бахтикян Сегодня, 13:13
    0
    Дроны наверняка с Турции запускают...друга России
    1. АрхиФил
      АрхиФил Сегодня, 13:26
      +1
      Цитата: Арман Бахтикян
      запускают...друга России

      Собственно?Чему мы удивляемся?*Друг*?**друг друга*? И Прочие?А потом,бах,и приходит Рома Ротенберг с предложением сыграть матч между обладателем Кубка Стенли и Гагарина.Где?Да,блин,в Африке!!!Норма,да?В городе Кейптаун!Вот эти люди у власти???
      И мы удивляемся???