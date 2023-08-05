Губернатор Севастополя: В морской зоне города обнаружен надводный беспилотник, приняты меры по его уничтожению

Сегодня в Черном море, недалеко от г. Севастополя, появился неопознанный морской беспилотный аппарат. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
В последнее время украинские формирования активизировали свои атаки на Крымский полуостров, используя для них не только беспилотные летательные аппараты, но и морские беспилотники. С помощью морских дронов ВСУ пытаются атаковать портовую инфраструктуру и российские корабли, и гражданские суда.
В севастопольской морской зоне, в открытом море, флот обнаружил надводный беспилотник, который в данный момент продолжает движение. Принимаются все необходимые меры по его уничтожению
- написал губернатор Севастополя.
По словам Развожаева, спецслужбы ограничили движение яликов из Балаклавы на пляжи города и обратно. В то же время, губернатор обратился к отдыхающим горожанам и гостям Севастополя, подчеркнув, что эвакуироваться с пляжей не надо. Развожаев отметил, что ситуация находится под полным контролем Черноморского флота, который занимается ликвидацией беспилотника.
Глава региона отметил, что гражданам надо лишь оставаться на своих местах и не поддаваться панике. Он еще раз напомнил о необходимости доверять информации только из официальных источников и подчеркнул, что после часа дня ограничение на движение водного транспорта в акватории Черного моря близ Севастополя и Балаклавы будет снято, и ялики снова смогут продолжать работу.