Военное обозрение
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От пандемии и войны к голоду. Какую катастрофу устроят человечеству следующей?

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От пандемии и войны к голоду. Какую катастрофу устроят человечеству следующей?



«Перезагрузка» планеты


Главная причина всех бедствий человечества – это кризис капитализма, кризис общества потребления. В нём как в матрёшке скрываются ещё несколько глобальных и региональных кризисов: экологический кризис, инволюция и деградация человечества, деградация и вымирание белой расы, кризис Западного мира («золотого миллиарда»), кризис библейской и коранической цивилизаций, кризис Китая, кризис Японии, кризис Русского мира и т. д.

Хозяева западного проекта (ставшего глобальным) проводят «перезагрузку» человечества с целью выхода ядра системы (метрополии) на новый технологический уклад, с сохранением и даже увеличением разрыва между «золотым миллиардом» и периферией капиталистического мира. При этом «новый дивный мир» получит ещё больше качеств от рабовладельческой и неофеодальной формаций. С разделением людей на «господ-избранных», которым доступны все передовые технологии, и «неудачников-рабов». Но с цифровым-электронным уклоном. Своего рода глобальный цифровой концлагерь. С разделением на касты.

Попутно хозяева Запада решают ещё несколько задач: снижение нагрузки на природу (общество потребления убивает биосферу) и её восстановление; сокращение народонаселения планеты – нарушение репродуктивных функций человека, пропаганда жизни для себя (бездетности) и нетрадиционных ценностей, наркотики, включая алкоголь и табак, суррогаты нормальной пищи; контроль над оружием массового поражения; дальнейший перевод грязных производств на периферию и т. д.

От «пандемии» к войне


«Перезагрузка» человечества осуществляется через череду рукотворных кризисов и катастроф. Так, рукотворная ковидная «пандемия» достигла важных целей. Нужно отметить, что заболевание было, но никак не «пандемия» и даже не эпидемия. Инфекционная вспышка, не более. «Пандемию» устроили с помощью информационной накачки и административного ресурса. С нарушением всех протоколов и инструкций, которые складывались поколениями. Поэтому жертвами стали не только заболевшие, но и люди с другими заболеваниями, обычно хроническими, которым вовремя не оказали помощь, не обнаружили болезнь. Также жертвы «вакцин», которые были разработаны и использованы с нарушением всех норм и протоколов безопасности. Волна «синдрома внезапной смертности» продолжает косить людей.

Одновременно глобальные бюрократические структуры и их спонсоры в лице глобальных корпораций и банков провели мировой эксперимент по отказу населения от своих прав и свобод в обмен на мнимую безопасность. Вплоть до направления противников тотальной вакцинации в концлагеря (Австралия). И главное – ВОЗ сумела протащить согласие национальных государств на заключение Пандемического соглашения. ВОЗ (мировые бюрократы) получила беспрецедентные права, которые ранее имели только национальные, суверенные государства. То есть реальный суверенитет государств урезали в пользу мировых бюрократических структур и стоящих за ними ТНК и ТНБ.

В 2022 году хозяева Западного мира спровоцировали классический сценарий решения проблем капитализма – военный конфликт. Запустив Украинский фронт, который подготовили заранее. А через него энергетический кризис в Европе. Заставляя ЕС форсировать переход к новой «зелёной» энергетике. Одновременно идёт подготовка новых региональных конфликтов: Тайвань, Корейский полуостров, Иран. Разрастание Украинского фронта с потенциальным включением Польши и Турции. Угроза на Чёрном море и Балтике. Сейчас возник конфликт в Нигере. При этом везде США и Англия, как гегемоны Западного мира, выступают в роли арбитра, стоящего над конфликтом. Роль пехоты и фигур играют другие страны.

Что дальше?


Какую катастрофу человечеству устроят следующей? Очевидно, что разные глобальные структуры ныне готовят несколько сценариев для человечества. Это угроза всемирного голода, энергетическая и климатическая катастрофа и фантастическая угроза инопланетного вторжения. Информационная подготовка ведётся весьма активно.

Угроза голода конструируется через конфликт России и Украины. Так, через СМИ прошла информация, что в 2022 году производство зерновых культур в Украине сократилось на 37 % по сравнению с рекордными показателями 2021 года и составило около 53,9 млн тонн.

Ограничения вводят и другие крупнейшие производители провианта. Правительство Индии приняло решение о запрете экспорта большинства сортов риса – примерно 80 % объёма экспортируемого страной риса. Причиной введения запрета стало падение урожая из-за экстремальных погодных условий (засуха, затем ливни). Доля Индии в мировой торговле рисом составляет около 40 %, страна поставляет этот продукт более чем в 100 стран мира. Экспортеры риса из Таиланда и Вьетнама повышают цены. В Таиланде из-за засухи власти предлагают фермерам сажать меньше риса или переключиться на выращивание культур, которые не требуют много воды. Есть и другие схожие «звоночки». В частности, конфликт в Западной Африке, который может создать сильные перебои и застои на путях поставок.

То есть формируется кризис при общем избытке провианта на планете (миллионы тон пищи просто выбрасывают на свалки), а затем будет выдвинуто обязательное международное соглашение. И снова часть суверенитета национальных государств перейдёт в руки глобальной бюрократии. И место ВОЗ займёт Всемирная продовольственная программа, а затем подпишут какое-нибудь Продовольственное соглашение.

Другие рабочие сценарии также вполне видны: климатическая угроза или угроза инопланетного вторжения. Создать соответствующую картинку – вопрос техники. Благо Голливуд и прочие фабрики грёз уже хорошо поработали на эту тему, как на тему угрозы «вируса». Информационную почву подготовили.

В целом мировая бюрократия и корпоративные структуры могут реализовать любой сценарий. Основная цель – полное разрушение и «перезагрузка» прежнего мирового порядка, перераспределение власти и капиталов от национальных правительств в пользу мировой бюрократии и корпораций. За каждым сценарием стоят свои группировки бюрократов и корпоративных структур. Но цель у них одна – абсолютная власть.
Автор:
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9 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 04:58
    +2
    Поконкретнее бы в статье про мировую бюрократию и корпоративные структуры...что это такое и кто им платит...фамилии, имена, адреса жительства и тогдалее.
    А то все как в тумане...ежика не видно.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 05:13
      0
      laughing Самсонов записался в всадники апокалипсиса...Какая "перезагрузка" человечества?Голод?Мы все умрем???Ааа!.Странная статья.Особенно концовка с угрозой инопланетного вторжения
      1. Sadam2
        Sadam2 Сегодня, 05:20
        0
        Странно почему автор упомянул инопланетян сценарий но ни слова про большую красную кнопку весь мир в труху... 15% я бы дал на такой сценарий в этом году если усугубится .... в след году смотреть как война пойдет
      2. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 05:24
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Особенно концовка с угрозой инопланетного вторжения

        А верю в инопланетян... smile дня три назад видел какую то круглую чертовщину около метра в диаметре на высоте метров 500, скорость 30-40 км... пролетающую мимо городского аэропорта средь бела дня...долго чесал голову...может мне почудилось...видел все четко.
  2. север 2
    север 2 Сегодня, 05:15
    +1
    если пандемию её "изобретатели" умело маскировали макаронами на уши об торговцах обезьяним мясом на рынках Китая , то угрозу голода они уже нагло не маскируют -кто её создаёт. Вот Россия предлагает даром в Африку передать миллионы тон зерна из России , а Запад,т.е тот самый "золотой миллиард " орёт-, нет, только с Украины и за деньги африканцев ...да ещё и за возможность в судах идущих за зерном , перевезти оружия для ВСУ , что бы можно было убивать тех , кто предлагает своё зерно голодной Африке передать даром и безвозмездно ,т.е убивать русских.
  3. parusnik
    parusnik Сегодня, 05:20
    0
    Главная причина всех бедствий человечества – это кризис капитализма, кризис общества потребления.
    Это не новость,об этом поняли ещё в середине XIX века.
  4. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 05:21
    0
    что сказать, если действительно случится настоящий голод (а не придуманный в сми), то это будет признаком близкого конца света (ведь болезни и войны уже наступили)
  5. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 05:54
    0
    Человек часто забывает,что большую часть жизнь нашей Планеты, происходила вообще без человека.Без разных выдуманных человеком историй.Власти на всей Земле потеряли связь с народами.Как и в старые времена религия служит разобщению,а не сближению народов.Все чисто человеческое утрачивается.На первое место выходит непомерная жестокость.С одной стороны все упрощается,с другой-усложняется до невозможности.Если уж сейчас человек обладающий богатством,смотрит с высока на простого человека,то что будет, когда наступит век великой экономии? Вопрос вопросов.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:01
    0
    В целом мировая бюрократия и корпоративные структуры могут реализовать любой сценарий
    По поводу пандемии и развязывания вооруженных конфликтов согласен - здесь без "закулисья" ни как не обойтись. А вот, что делать с природными катаклизмами, количество которых с каждым годом только возрастает? Может уже и матушка Земля сама хочет избавится от большей части населения и немного отдохнуть?