Атаки украинских беспилотников на российский танкер и другие объекты в Черноморском регионе прокомментировал сегодня заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. Политик опубликовал пост в Telegram-канале, в привычной для себя жесткой манере высказавшись в отношении украинского режима.
Как отметил Медведев, киевский режим понимает лишь жестокость и силу. Поэтому действовать в ответ на диверсионные атаки украинских формирований надо соответствующим образом.
Видимо, им мало ударов по Одессе, Измаилу
- написал зампред Совбеза РФ.
Дмитрий Медведев подчеркнул, что если украинский режим хочет устроить экологическую катастрофу в Черном море, атакуя танкеры, то необходимо ответить тем же, а именно – устроить экологическую катастрофу на той части украинской территории, которая «скоро отвалится Польше». После этого, отметил Медведев, эта территория, отошедшая польскому государству, будет «смердеть веками».
Это будет для них окончательное решение по зерновой сделке…
- резюмировал Медведев.
Вероятно, зампред Совбеза РФ опять решил намекнуть на возможность нанесения ядерного удара по определенной части Украины. Понятно, что такое развитие событий пока маловероятно, но в любом случае нацистскому режиму Украины и особенно его европейским покровителям стоит напоминать о разных возможностях России, в том числе и о таких, о которых написал Медведев.