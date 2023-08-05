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«Им мало ударов по Одессе и Измаилу»: зампред Совбеза РФ отреагировал на атаки ВСУ в Черном море

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«Им мало ударов по Одессе и Измаилу»: зампред Совбеза РФ отреагировал на атаки ВСУ в Черном море

Атаки украинских беспилотников на российский танкер и другие объекты в Черноморском регионе прокомментировал сегодня заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. Политик опубликовал пост в Telegram-канале, в привычной для себя жесткой манере высказавшись в отношении украинского режима.


Как отметил Медведев, киевский режим понимает лишь жестокость и силу. Поэтому действовать в ответ на диверсионные атаки украинских формирований надо соответствующим образом.

Видимо, им мало ударов по Одессе, Измаилу

- написал зампред Совбеза РФ.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что если украинский режим хочет устроить экологическую катастрофу в Черном море, атакуя танкеры, то необходимо ответить тем же, а именно – устроить экологическую катастрофу на той части украинской территории, которая «скоро отвалится Польше». После этого, отметил Медведев, эта территория, отошедшая польскому государству, будет «смердеть веками».

Это будет для них окончательное решение по зерновой сделке…

- резюмировал Медведев.

Вероятно, зампред Совбеза РФ опять решил намекнуть на возможность нанесения ядерного удара по определенной части Украины. Понятно, что такое развитие событий пока маловероятно, но в любом случае нацистскому режиму Украины и особенно его европейским покровителям стоит напоминать о разных возможностях России, в том числе и о таких, о которых написал Медведев.
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57 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:44
    +19
    Дмитрий Анатольевич,идите на войну.Надоело слушать пустопорожнее
    1. Irokez
      Irokez Сегодня, 12:56
      +13
      Цитата: dmi.pris1
      Надоело слушать пустопорожнее

      Это называется война в информационном поле.
      Когда идёт глобальная война, то она идёт по всем фронтам:
      - на местности
      - в идеологии
      - в экономике
      - в инфополе
      - в разведка
      - и так далее.
      Так что он нормальный воин на своём поле.
      Вспомните Жириновского и вот когда его не стало, то пришел другой человек пусть и не такой яркий.
      Вы тоже вон информационно воюете и ничего, нормальным это считаете.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 13:13
        -2
        Да!Грозный воин! В пределах Бульварного кольца.Дальше это воспринимается с иронией или отторжением.Если бы все его угрозы сбывались.А у меня не война,а горький сарказм ,глядя на происхтдящее
        1. Irokez
          Irokez Сегодня, 13:22
          +1
          В том то и дело, что все видят мир со своей колокольни и считают себя правее других. А попав на место критикуемого понимают, что он всё делал правильно.
        2. megadeth
          megadeth Сегодня, 13:34
          +4
          Хоть кто то из круга "первого" дело говорит!!!
          если украинский режим хочет устроить экологическую катастрофу в Черном море, атакуя танкеры, то необходимо ответить тем же, а именно – устроить экологическую катастрофу на той части украинской территории, которая «скоро отвалится Польше». После этого, отметил Медведев, эта территория, отошедшая польскому государству, будет «смердеть веками».

          Это будет для них окончательное решение по зерновой сделке…

          Хоть кто то из круга "первого", дело говорит!!!
        3. сайгон
          сайгон Сегодня, 13:59
          +1
          Ах женераль вы однако то ж не из блиндажа вещаете . Поставили человеку задачу говорить в таком ключе он и говорит.
        4. Lako
          Lako Сегодня, 14:05
          +2
          Ну хоть не портит настроения своим нытьём, как некоторые, на этом форуме. Боюсь ошибиться, но кажется Медведев был президентом, когда Россия накостыляла Грузии за вторжение в Осетию. Так, что решимости ему не занимать.
    2. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 13:02
      0
      Не правильно. Сабж грозен и ужасен в своем, праведном гневе! Пф-ф-р-р-р... Страшно всем.
    3. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 13:05
      -1
      Накажи их ДАМ накажи! Отлучи их от секса что ли или еще чего, о чем мы не знаем. Вот как только нету вас в информационном поле, так они и распоясываются.
    4. Седов
      Седов Сегодня, 13:12
      -1
      От слов - к делу..
      Короткий комментарий.
    5. bandabas
      bandabas Сегодня, 13:22
      -1
      Белгородчина для главного телеграмщика давно уже не Россия. Чувствуются собчаковские корни из 90-х.
      1. bandabas
        bandabas Сегодня, 13:36
        0
        Горячий привет Обществу поклонников "Денег нет,но вы держитесь". hi
    6. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 13:40
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Дмитрий Анатольевич,идите на войну. Надоело слушать пустопорожнее

      А вы не слушаете, вы ему пример подайте. А то как не новость так вы в первых строках. дмитрий Анатольевич и то меньше в неделю пишет чем вы за 15 минут.
    7. Ратник с пулеметом
      Ратник с пулеметом Сегодня, 13:40
      0
      Проснулась птица Говорун,потом до следующего ЧП дремать будет...
      1. bandabas
        bandabas Сегодня, 14:01
        0
        Должность обязывает. Зампред Совбеза однако. Не хухры-мухры bully . Небольшая прибавка к основным доходам hi
    8. скептик
      скептик Сегодня, 13:46
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Надоело слушать пустопорожнее

      Особенно, если учесть, что из портов Грузии, доставка морских дронов, проще. Как и место базирования.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 12:47
    +5
    Извините за офф-топ, но 5 августа - День курсанта! Всех причастных - с праздником! И с наилучшими пожеланиями.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 13:27
      0
      Цитата: Егоза
      Извините за офф-топ, но 5 августа - День курсанта! Всех причастных - с праздником!

      Ходил с курсантскими погонами 2 месяца в лагерях. Я причастный?))))
      1. Аркадий007
        Аркадий007 Сегодня, 14:13
        0
        Да, к пионэрам. )) .....................................................................
  3. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 12:48
    -5
    Ой! Дмитрий Анатольевич! Ну хотя б по субботам Вас не читать.
    Такой хороший день мог бы быть...
    1. Аркадий007
      Аркадий007 Сегодня, 14:15
      0
      Раскрыл все планы Верховного.
      Теперь понятно, что дальше Днепра мы идти не будем. Пора садиться за переговоры.
      Прощать всем все долги и дальше расширять аутсорсинг.
  4. Cannon
    Cannon Сегодня, 12:49
    +3
    Дмитрий Медведев подчеркнул, что если украинский режим хочет устроить экологическую катастрофу в Черном море, атакуя танкеры, то необходимо ответить тем же, а именно – устроить экологическую катастрофу на той части украинской территории++++Да не на Украине нужно устраивать катастрофу, а в США и Великобритании, именно там откуда идёт угроза существования нашего государства, гадить себе в карман ума много не надо.Нам с этим потом жить.
    1. Fangaro
      Fangaro Сегодня, 13:22
      +4
      Cannon
      Дмитрий Медведев однажды сказал, что денег нет. И что если кому хочется жить хорошо, то не надо в учителя подаваться.
      Для меня лично он сам себе "чёрную метку" таким образом создал.
      Если Вы считаете, что учителям ни есть, ни детей иметь и кормить не нужно - это Ваше мнение.
  5. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 12:53
    +1
    Не очень понятно: зачем вообще публиковать этого вуглускра. Информации от него - ноль. Пользы ещё меньше.
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 12:55
    -4
    зампред Совбеза РФ отреагировал

    Отреагировать может МО РФ, а он пробалаболил. hi
  7. S.K.Vichyakow
    S.K.Vichyakow Сегодня, 12:55
    +6
    Удары должны наноситься не эпизодически, в виде возмездия, а систематически, до полного уничтожения инфраструктуры, задействованной для поддержки ВСУ.
  8. Uno
    Uno Сегодня, 12:55
    -1
    вот это я понимаю работа - писать гневные сообщения в телеге)
    1. Irokez
      Irokez Сегодня, 13:07
      +1
      Цитата: Uno
      вот это я понимаю работа - писать гневные сообщения

      Вы тоже я вижу в поте лица работаете.
  9. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 12:56
    +3
    Хотелось написать что то хорошее,позитивное.Увы не получается.В Кремле видимо не понимают сложившуюся обстановку.Заявления,интервью,красные и синие линии.Это как дошли до Киева и отступили.Режим Киева много,много раз заявлял открыто:"глубинка РФ не будет жить спокойно,все корабли РФ и инфраструктура являются обьектами для атаки."Что тут комментировать?Что тут не ясно?
    1. Fangaro
      Fangaro Сегодня, 13:31
      0
      Михаил Маслов

      В Кремле нет ни глупых, ни наивных, ни совестливых, ни заботливых о населении.
      Но есть разделение труда. Д.А.Медведев своими выписками в килограмм канале за подписью Зам Пред Сов Безопасности словно кочергой перемешивает угли общественного мнения. А другие яйцеголовые собирают реакции, систематизируют и предлагают новые варианты провокационных выступлений.
      Что бы не просто изменить мнения на кухнях, а возглавлять эти мнения.
  10. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 12:56
    +3
    Нужны удары по главарям Укрорейха, для этого надо надо оплачивать информацию о нахождении главарей уроцистов, складов.
  11. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 12:57
    0
    У них не только дроны морские плавают где хотят , но и авиация спокойно летает над морем среди белого дня.
  12. alexoff
    alexoff Сегодня, 12:57
    +1
    Отправьте 4 герани по музею голодомора и еще пару по новому трезубцу, это более действенный ответ будет.
  13. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 12:57
    +5
    Вот интересные бывают судьбы у людей: одни из клоунов в президенты, другие - из президентов в клоуны.
    1. Fangaro
      Fangaro Сегодня, 13:32
      0
      УАЗ 452

      Вы своей короткой фразой так много смогли сказать! )))
  14. Ella34
    Ella34 Сегодня, 13:06
    -2
    Жаль, что слова расходятся с делом. Угрожать мы все горазды, а вот красную кнопку нажать, нам не суждено.
    1. Irokez
      Irokez Сегодня, 13:09
      -1
      Цитата: Ella34
      а вот красную кнопку нажать, нам не суждено

      А вы не подстрекайте. Таким в первую очередь по фейсу бьют при разборках случившегося.
  15. Vashek
    Vashek Сегодня, 13:08
    -2
    Надеюсь пустыми слова вождя не останутся и будет нанесен новый удар по покемонам.
    1. Fangaro
      Fangaro Сегодня, 13:36
      +3
      Это не слова вождя. Это слова Дмитрия Анатольевича Медведева.
      И Владимир Ильич и Иосиф Виссарионович давно уже покинули мир живых политиков и живых Вождей. СССР или России - не столь и важно.
  16. spirit
    spirit Сегодня, 13:11
    +4
    Вот мой комментарий 26 июля.Я как относительный дилетант понимал какие могут быть проблемы .Единственное в чем я ошибся что ставку сделают на ПКР а не на дроны. Но в высоких кабинетах это опять стало сюрпризом! Уровень их аналитики пугает меня все больше и больше request
    1. Irokez
      Irokez Сегодня, 13:19
      -2
      Это что получается Вы надоумили британскую разведку подловить очередной одинокий вымпел и вдарить по нему и спровоцировать дальше события?
      Серый кардинал однако.
  17. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 13:13
    0
    у украины внешнее обеспечение, их можно хоть с землей сравнять
  18. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:17
    +2
    Как отметил Медведев, киевский режим понимает лишь жестокость и силу.

    Можно ожидать что следующий "жест доброй воли" будет сильным и жестоким.
  19. Stalingrad2010
    Stalingrad2010 Сегодня, 13:22
    0
    Всё это надо конечно, но одними разговорами кашу не сваришь Дмитрий Анатольевич. Давайте для начала бандеровских главарей ликвидируем хотя бы. А там может и не надо будет всё в пепел превращать.
  20. тополь 7
    тополь 7 Сегодня, 13:23
    +1
    Не надо что-то ждать, надо брать Одессу и Николаев!
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 13:40
      +2
      Цитата: тополь 7
      Не надо что-то ждать, надо брать Одессу и Николаев!

      Не, сначала Манхэттен, а потом Берлин!
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 14:06
        0
        Не клип, а, извините, какофония.
        Да и берётся то преимущественно Брайтон-бич.
        Часть провалов этим и объясняется. hi
  21. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 13:24
    +1
    если украинский режим хочет устроить экологическую катастрофу в Черном море, атакуя танкеры, то необходимо ответить тем же,


    Снарядить аварийный танкер 500т мазута и отправить в Одессу. Пусть атакуют его и прыгают от щастья, что завалили Российский танкер.
  22. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 13:26
    +2
    Сколько можно сотрясать воздух? Уже весь мир смеётся. Наши рули все надеются на очередной "договорняк". Вопрос только в том, чем это все закончится для Государства Российского? Вряд-ли чем то хорошим для страны.
  23. DirtyLiar
    DirtyLiar Сегодня, 13:27
    0
    А не залежалась ли на складе наша разрекламированная АВБПМ?
  24. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 13:31
    0
    говорить можно много а делать это другое !
  25. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 13:37
    +2
    Когда такое пишет бесправный участник форума Румата - это правильно, а когда это повторяет госчиновник высшего ранга, обладающий властью - это смешно.
    Сегодня, 12:43
    Цитата: Румaтa
    Какая к чёртовой бабушке "Священная Военная Операция", идёт война!
    Почему РФ считает диверсии "терроризмом", тем самым проводя для себя красные линии и лишая себя возможности давать достойные ответки? На сегодня нет иного способа бороться с диверсиями ВФУ, СБУ, как на каждую диверсию отвечать в 10 раз мощнее. Всё, что осталось на бывшей Украине работает на войну. Бить всё без разбора!
  26. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 13:40
    +3
    Медведев опять насмешил. Вы видели удары? Я не видел. Это так, ударчики на публику.
    Ну и какие шаги деревянного и оловянного и президента?
    Порты разбиты?-нет.
    Ж.д.мосты разбиты? - нет
    Мосты через Днепр ?- нет
    ЭлектроПодстанции разбиты? - нет
    Тоннель Бескидский в Польшу? - нет....
    Локомотивные депо с Локомотивами разбиты?-нет.
    Судоходство в Чёрном море в Украину закрыто?- нет.
    Газопроводы в Польшу и британию, голландию разбиты?-нет.
    Спутники старлинк разбиты?-нет...
    Бпла нато в чёрном море сбиты?-нет.
    Все нефте и топливо-хранилища разбиты?-нет
  27. Препона
    Препона Сегодня, 13:41
    0
    Прям напрашивается - что, все "громкие" действия в ответ лишь и т.п. ответки, как нельзя ровнее отвечает озвученному мнению о #мыещёненачинали... (имхо)
  28. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:46
    +2
    Видимо, им мало ударов по Одессе, Измаилу

    Им- мало!
    А Вам, Дмитрий Анатольевич, ударов по Кремлю, Москве, Крымскому мосту, Белгородской и Курской областям,не говоря уже о Донбассе и Крыме что, до сих пор мало? Или Вы с Вашим шефом наладили импортозамещение производства красных фломастеров и на этом успокоились?
    "Нас попросили отвести войска от Киева..." А зачем тогда начинали СВО? А за что сейчас гибнут наши парни на фронте?
    А вдруг "Вас попросят" вывести российские войска из Донецка, Луганска и Крыма.
    Дальше продолжать не хочу. Противно.
  29. Eugene Zaboy
    Eugene Zaboy Сегодня, 13:53
    -1
    На войне говорят оружием и действием, слова лишние.
  30. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 13:56
    0
    Вместо болтовни на разные темы надо бы против дронов выстраивать оборону. Перебросить в район Черного моря 6-8 Ил-38, которые хорошо «видят» надводные цели с последующим наведением боевых вертолетов. И продолжать лупить по из базам. Мост в Затоке надо чпокнуть.