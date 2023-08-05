Западная пресса пишет о причинах возможного недовольства США атакой ВСУ на российский танкер в Черном море

Власти США могут негативно оценить действия Украины по атаке морских беспилотников на Новороссийскую бухту и российский танкер в Керченском проливе. Об этом пишет издание The Financial Times.
Главной причиной возможного недовольства США, по утверждению издания, является то, что подобные действия создают риски для транспортировки российской и казахской нефти. Это, в свою очередь, может привести к росту цен на нефть в мировом масштабе и к подорожанию топлива в самих Соединенных Штатах, а президент США Джо Байден очень не хочет такого поворота, поскольку инфляция ухудшает его рейтинг перед президентскими выборами.
Сейчас Вашингтон напротив пытается сохранить присутствие российской нефти на мировом рынке, так как это позволяет сдерживать рост цен на «черное золото» и предотвращает дальнейшее ухудшение состояния мировой экономики.
Западная пресса пишет, что Новороссийск представляет собой главный нефтяной порт России на Черном море. Но кроме российской нефти, через него вывозят и казахскую нефть, поскольку именно в Новороссийске заканчивается магистраль Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК). Долю в КТК имеет американская нефтяная компания Chevron.
Американский эксперт Хелима Крофте, ранее работавшая в аналитическом подразделении Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США считает, что Вашингтон не будет поддерживать действия, направленные на сокращение поставок российской нефти на международный рынок. К тому же, и у самой Украины будут проблемы с получением финансовой и военной помощи от стран Запада, если в мире ухудшится энергетическая ситуация и цены на топливо ощутимо возрастут.