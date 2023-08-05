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Западная пресса пишет о причинах возможного недовольства США атакой ВСУ на российский танкер в Черном море

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Западная пресса пишет о причинах возможного недовольства США атакой ВСУ на российский танкер в Черном море

Власти США могут негативно оценить действия Украины по атаке морских беспилотников на Новороссийскую бухту и российский танкер в Керченском проливе. Об этом пишет издание The Financial Times.


Главной причиной возможного недовольства США, по утверждению издания, является то, что подобные действия создают риски для транспортировки российской и казахской нефти. Это, в свою очередь, может привести к росту цен на нефть в мировом масштабе и к подорожанию топлива в самих Соединенных Штатах, а президент США Джо Байден очень не хочет такого поворота, поскольку инфляция ухудшает его рейтинг перед президентскими выборами.

Сейчас Вашингтон напротив пытается сохранить присутствие российской нефти на мировом рынке, так как это позволяет сдерживать рост цен на «черное золото» и предотвращает дальнейшее ухудшение состояния мировой экономики.

Западная пресса пишет, что Новороссийск представляет собой главный нефтяной порт России на Черном море. Но кроме российской нефти, через него вывозят и казахскую нефть, поскольку именно в Новороссийске заканчивается магистраль Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК). Долю в КТК имеет американская нефтяная компания Chevron.

Американский эксперт Хелима Крофте, ранее работавшая в аналитическом подразделении Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США считает, что Вашингтон не будет поддерживать действия, направленные на сокращение поставок российской нефти на международный рынок. К тому же, и у самой Украины будут проблемы с получением финансовой и военной помощи от стран Запада, если в мире ухудшится энергетическая ситуация и цены на топливо ощутимо возрастут.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Ingfbruno
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11 комментариев
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  1. Uno
    Uno Сегодня, 13:21
    +5
    Возможное недовольство это просто шедевр журналистской мысли
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:24
      0
      Цитата: Uno
      Возможное недовольство это просто шедевр журналистской мысли

      Теперь ещё два журналиста могут заметки тиснуть и получить гонорар: один о возможном удовлетворении, второй о возможном пофигизме.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 13:25
        +1
        Какие ещё "проблемы у самой Украины" в связи с ростом цен?
        Украина вообще ничего не платит. Ей нужные объёмы даром дарят.
        Проблемы у Украины будут от полного разрушения морских портов.
        Не будет портов - не будет транзитных судов, не от куда будет запускать беспилотники.
        Да и про Зерновую Сделку говорить станет не о чем.
        1. скептик
          скептик Сегодня, 13:41
          0
          Цитата: Shurik70
          Какие ещё "проблемы у самой Украины" в связи с ростом цен?

          Придётся опять повышать цены на транзит, российской нефти. Да и танкеры, им побоку.
    2. Седов
      Седов Сегодня, 13:47
      0
      Ну так в чем проблема? Надо просто американцам запретить домашней собачке гадить на улице. Пусть гадит дома..
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:31
    0
    Власти США могут негативно оценить действия Украины по атаке морских беспилотников на Новороссийскую бухту и российский танкер
    Что-то с трудом в это верится. А кто помогает наводить надводные беспилотники на цели? На словах и для отражения в СМИ возможно и пожурят Киев, но не более.
  3. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 13:36
    0
    все это полная херня, технологически без помощи запада эти атаки не возможны.. поэтому все эти сказки о том что на западе не поддерживают атаки на гражданскую инфраструктуру чистой воды вранье, таким образом они от себя ответственность убирают..
  4. megadeth
    megadeth Сегодня, 13:37
    -1
    Это, в свою очередь, может привести к росту цен на нефть в мировом масштабе и к подорожанию топлива в самих Соединенных Штатах, а президент США Джо Байден очень не хочет такого поворота, поскольку инфляция ухудшает его рейтинг перед президентскими выборами.
    Наша качественная нефть по бросовым (самым низким) ценам.
  5. Stalingrad2010
    Stalingrad2010 Сегодня, 13:40
    +2
    Нам то какое дело, что кто то за океаном, возможно поморщился? Хотя подозреваю, что есть верующие, доморощенные деятели в хорошего дядю Трампа, ловят каждый чих оттуда. А вот там кто то сказал, упал, заснул и новости на день обеспечены, на ток-шоу лучшие "эксперты" с умным выражением лица разберут каждое слово, шаг заокеанских деятелей. Тьфу!
  6. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 13:41
    0
    Falešná Amerika, zaslouží si úplné odstřižení od ropy všude ve světě!! Většinou ji krade a nezaplatí..
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 13:41
      0
      Фальшивая Америка заслуживает полного отключения от нефти во всем мире!! Обычно он крадет ее и не платит..