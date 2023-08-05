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В штабе объединённой группировки ВС России прошло совещание по вопросу выполнения гособоронзаказа

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В штабе объединённой группировки ВС России прошло совещание по вопросу выполнения гособоронзаказа

Под председательством министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу и главы Минпромторга, зампредседателя правительства Дениса Мантурова, в штабе объединенной группировки ВС России прошло совещание по вопросу выполнения гособоронзаказа (ГОЗ). В мероприятии участвовали представители обоих ведомств, в том числе командующий Генеральным штабом ВС России Валерий Герасимов, а также руководство предприятий оборонно-промышленного комплекса страны.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

В ходе посещения главой ведомства подразделений, действующих на Краснолиманском направлении, военнослужащие группировки «Центр» получили из рук главы оборонного ведомства РФ государственные награды. Шойгу наградил отличившихся орденами Мужества и «За заслуги перед Отечеством», Георгиевскими крестами, а также именным оружием – пистолетами Ярыгина.


Поздравляю вас с этими наградами, наградами заслуженными. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему делу

- обратился Шойгу к награжденным.


Днем ранее министр обороны посетил с проверкой передовой командный пункт группировки «Центр» в зоне боевых действий. Об оперативной обстановке на вверенном ему участке фронта ему доложил командующий группировкой генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, были также заслушаны доклады других штабных офицеров и командиров подразделений. Также речь зашла о ходе выполнения боевых задач нашими войсками и о действиях украинских войск.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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13 комментариев
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  1. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 13:36
    0
    Ну и какие шаги деревянного, оловянного и президента?
    Порты разбиты?-нет.
    Ж.д.мосты разбиты? - нет
    Мосты через Днепр ?- нет
    ЭлектроПодстанции разбиты? - нет
    Тоннель Бескидский в Польшу? - нет....
    Локомотивные депо с Локомотивами разбиты?-нет.
    Судоходство в Чёрном море в Украину закрыто?- нет.
    Газопроводы в Польшу и британию, голландию разбиты?-нет.
    Спутники старлинк разбиты?-нет...
    Бпла нато в чёрном море сбиты?-нет.
    Все нефте и топливо-хранилища разбиты?-нет.
    А осваивать бюджеты все умеют, ответственности за это всё равно никто не несёт.
    1. monetam
      monetam Сегодня, 13:38
      0
      ну что вы так разволновались, как будто цены в варшавской кофейне выросли :-)
  2. monetam
    monetam Сегодня, 13:43
    +2
    Если кого-то интересует , " а зачем нужен министр обороны", так вот вам и ответ: для обеспечения бюрократической составляющей снабжения армии. Примерно как государь Петр Алексеевич во времена Северной войны, про роль которого Ключевский сказал, что он " был сам у себя министром обороны". Министр обороны - не стратег, он не отвечает за планы военных действий, но участвует в их составлении; министр обороны - не командир во время боя. Его дело - обеспечить правильный оборонный заказ, набор добровольцев и призывников, кадровое регулирование.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 13:50
      +2
      Цитата: monetam
      Если кого-то интересует , " а зачем нужен министр обороны", так вот вам и ответ: для обеспечения бюрократической составляющей снабжения армии.

      Т. Сталин и Алоизыч лично выбирали вариант из предложенных их ГШ планов действий, лично меняли высший комсостав и т.д.
      На начальном этапе ВОВ т. Сталин лично распределял Т-34 и самолёты по фронтам. Ну, да. Это "для обеспечения бюрократической составляющей снабжения армии."))))
      1. monetam
        monetam Сегодня, 13:57
        +2
        Т. Сталин и Алоизыч
        были главнокомандующими :-)
        И кстати, когда они начали лично распределять технику по участкам фронта, это было симптомом тяжелого положения на фронте и недолжного управления.
  3. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 13:47
    +1
    Интересно, кто валыну получил? Очень уверен, что тот, который даже ни разу в окоп не спускался
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 14:06
      0
      Цитата: Николай Дягелев
      Интересно, кто валыну получил? Очень уверен, что тот, который даже ни разу в окоп не спускался

      ВВС, ПВО, РВСН, вообще все ВКС, да и ВМФ никогда в окоп не спускались, только в шахты, трюмы и ЗКП.)))
      Как в этих пукалках вставляется обойма, как взводится, где предохранитель и что нажимать имеют очень слабое представление.
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 13:47
    +5
    В штабе объединённой группировки ВС России прошло совещание по вопросу выполнения гособоронзаказа

    А дальше про ничего не имеющего отношения к производству... Пурга или в заголовке, или в тексте.
    Рабочих на оборонных заводах достаточно? Очередь в отделы кадров стоит?
    Или "давайте сплотимся и будем работать на благо страны, точить гильзы на станках за 15 тыс руб в ночную смену"?
    А инженеры вообще штаны протирают. Им и 14 тыс руб хватит.

    Есть кому работать на заводах?
    Вот Хуснуллин может отрапортовать, что таксисты, жкхошники, подсобники на стройках, торговцы дурью, арбузоведы и помидорологисты в России есть в достаточном количестве.
    А Мантуров может отрапортовать?
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 13:53
      +1
      Цитата: Fangaro
      Рабочих на оборонных заводах достаточно? Очередь в отделы кадров стоит?

      Не заводах ВПК официально нехватун 16 тыс., особенно высококвалифицированных. Патамушо зряплаты низкие.
      А инженеры вообще штаны протирают. Им и 14 тыс руб хватит.

      Это точно! Нам объясняли, что наши зряплаты ниженегров низкие патамушо рабочие в масле и стружке, а мы в белых рубахах с галстуками.
      1. monetam
        monetam Сегодня, 14:00
        +1
        Патамушо зряплаты низкие.
        - не из-за этого. Это одна из причин, и не самая главная.
    2. monetam
      monetam Сегодня, 13:59
      +1
      А дальше про ничего не имеющего отношения к производству..
      - то, что имеет отношение к такого рода производству, то имеет соответствующий гриф. Когда гриф снимается - тогда материал и публикуется.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 13:58
    +1
    совещание по вопросу выполнения гособоронзаказа

    Это хорошо, а было ли гораздо более важное совещание по СТРУКТУРЕ гособоронзаказа? Почему волонтёры с ног падают, обеспечивая армию самым необходимым?
  6. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 14:11
    0
    Как достала эта показуха в лице массовика-затейника.
    Был на передовой, которая увешана плакатами-листовками отпечатанными в Москве.
    Надо было ещё каску надеть для убедительности.