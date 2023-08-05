В штабе объединённой группировки ВС России прошло совещание по вопросу выполнения гособоронзаказа

Поздравляю вас с этими наградами, наградами заслуженными. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему делу

Под председательством министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу и главы Минпромторга, зампредседателя правительства Дениса Мантурова, в штабе объединенной группировки ВС России прошло совещание по вопросу выполнения гособоронзаказа (ГОЗ). В мероприятии участвовали представители обоих ведомств, в том числе командующий Генеральным штабом ВС России Валерий Герасимов, а также руководство предприятий оборонно-промышленного комплекса страны.Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.В ходе посещения главой ведомства подразделений, действующих на Краснолиманском направлении, военнослужащие группировки «Центр» получили из рук главы оборонного ведомства РФ государственные награды. Шойгу наградил отличившихся орденами Мужества и «За заслуги перед Отечеством», Георгиевскими крестами, а также именным оружием – пистолетами Ярыгина.- обратился Шойгу к награжденным.Днем ранее министр обороны посетил с проверкой передовой командный пункт группировки «Центр» в зоне боевых действий. Об оперативной обстановке на вверенном ему участке фронта ему доложил командующий группировкой генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, были также заслушаны доклады других штабных офицеров и командиров подразделений. Также речь зашла о ходе выполнения боевых задач нашими войсками и о действиях украинских войск.