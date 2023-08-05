Франция отказалась выводить войска из Нигера после разрыва новыми властями страны соглашения о сотрудничестве

Франция не рассматривает вопрос о выводе своего военного контингента с территории Нигера, где 27 июля произошел государственный переворот. Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в эфире радиостанции Franceinfo.Глава французского дипломатического ведомства подчеркнула, что вывод войск из Нигера не стоит на повестке дня французского руководства. Тем не менее, еще двумя днями ранее была завершена эвакуация граждан Франции, США и ряда других стран из Нигера. Всего эвакуировали более 1000 человек.В настоящее время в Нигере находится французский военный контингент общей численностью в 1,5 тысячи военнослужащих. Фактически французские войска без перерывов находятся в Нигере с 1979 года.До последнего времени Нигер был одним из главных оплотов французского влияния в Сахеле, здесь размещались войска, через эту страну осуществлялась логистика в регионе. Между Ниамеем и Парижем было подписано соответствующее соглашение о военном сотрудничестве.Однако пришедшие к власти в Нигере военные выступают под антизападными и антифранцузскими лозунгами. Они прекратили поставки урана и золота во Францию, запретили вещание французского телевидения в стране, а также разорвали соглашение о военном сотрудничестве. Теперь французские войска должны покинуть страну, но Париж, как мы видим, это сделать отказывается.Глава МИД Франции объясняет отказ в выводе войск тем, что соглашение о военном сотрудничестве и присутствии французских солдат заключалось с «легитимным» руководством Нигера, а поскольку новые власти страны Париж не признает, то и удовлетворять их требования не собирается.Не исключено, что Франция планирует задействовать свой контингент против нигерской армии в случае интервенции в страну войск ЭКОВАС – Экономического сообщества стран Западной Африки, главную роль в котором играют две прозападные страны – связанный с Францией Сенегал и связанная с США и Великобританией Нигерия.