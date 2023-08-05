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Франция отказалась выводить войска из Нигера после разрыва новыми властями страны соглашения о сотрудничестве

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Франция отказалась выводить войска из Нигера после разрыва новыми властями страны соглашения о сотрудничестве

Франция не рассматривает вопрос о выводе своего военного контингента с территории Нигера, где 27 июля произошел государственный переворот. Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в эфире радиостанции Franceinfo.


Глава французского дипломатического ведомства подчеркнула, что вывод войск из Нигера не стоит на повестке дня французского руководства. Тем не менее, еще двумя днями ранее была завершена эвакуация граждан Франции, США и ряда других стран из Нигера. Всего эвакуировали более 1000 человек.

В настоящее время в Нигере находится французский военный контингент общей численностью в 1,5 тысячи военнослужащих. Фактически французские войска без перерывов находятся в Нигере с 1979 года.

До последнего времени Нигер был одним из главных оплотов французского влияния в Сахеле, здесь размещались войска, через эту страну осуществлялась логистика в регионе. Между Ниамеем и Парижем было подписано соответствующее соглашение о военном сотрудничестве.

Однако пришедшие к власти в Нигере военные выступают под антизападными и антифранцузскими лозунгами. Они прекратили поставки урана и золота во Францию, запретили вещание французского телевидения в стране, а также разорвали соглашение о военном сотрудничестве. Теперь французские войска должны покинуть страну, но Париж, как мы видим, это сделать отказывается.

Глава МИД Франции объясняет отказ в выводе войск тем, что соглашение о военном сотрудничестве и присутствии французских солдат заключалось с «легитимным» руководством Нигера, а поскольку новые власти страны Париж не признает, то и удовлетворять их требования не собирается.

Не исключено, что Франция планирует задействовать свой контингент против нигерской армии в случае интервенции в страну войск ЭКОВАС – Экономического сообщества стран Западной Африки, главную роль в котором играют две прозападные страны – связанный с Францией Сенегал и связанная с США и Великобританией Нигерия.
Использованы фотографии:
Wikipedia / U.S. Army Africa photos by Chief Warrant Officer 3 Martin S. Bonner
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19 комментариев
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  1. Мой адрес
    Мой адрес Сегодня, 13:39
    -1
    А где у нас "Вагнер"? Может, надо поставить президента Микрона и иже с ним на место? Или он не микрон, а макрон?
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 13:44
      -1
      Цитата: Мой адрес
      А где у нас "Вагнер"? Может, надо поставить Микрона и иже с ним на место?

      Усё будит ОК. Тараписса нэ нада. Не бигите спэрэду поровоза.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 13:56
        +1
        Забавно.
        Предположим, дизеля и собственная скважина обеспечат лягушатников водой и электричеством ... пока топливо не кончится.
        А еду и топливо где будут брать?
        На сколько там запасов хватит, если им Нигер поставки перекроет?
        А воздушный путь Нигер вполне может перекрыть.
    2. Попуас
      Попуас Сегодня, 14:04
      +2
      Поставить Нигеру ракеты...с учетом того,что Нигер ими не будет пулять по территории Франции... wassat
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 14:17
        0
        Цитата: Попуас
        Поставить Нигеру ракеты...с учетом того,что Нигер ими не будет пулять по территории Франции..

        С обещанием.

        Если в Нигере поняли опыт Асада, нам следует ждать обращения за помощью.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:42
    +2
    вывод войск из Нигера не стоит на повестке дня французского руководства.
    Пока не стоит. А вот если ситуация будет развиваться по худшему сценарию (возможная интервенция прозападных африканских стран), то 1,5 тыс. французских в/сл могут оказаться под угрозой, т.к. будут представлять внутреннюю опасность для нового правительства Нигера, а уж тем более если Франция надумает их использовать по назначению.
  3. палестинец
    палестинец Сегодня, 13:47
    +2
    явно отслеживаются тенденции для дестабилизации в Африке.. кому выгодно.. догадаться несложно
  4. Stalingrad2010
    Stalingrad2010 Сегодня, 13:47
    +2
    Что значит не хотят? С десяток мин по базе, несколько засад и лягушатники сами убегут. Хороший шанс для "Вагнера" кстати надрать французам задницы. Тем более стингеры и тофы трофейные есть, почему бы не использовать по назначению.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:49
    +1
    Цитата: rotmistr60
    вывод войск из Нигера не стоит на повестке дня французского руководства.
    Пока не стоит. А вот если ситуация будет развиваться по худшему сценарию (возможная интервенция прозападных африканских стран), то 1,5 тыс. французских в/сл могут оказаться под угрозой, т.к. будут представлять внутреннюю опасность для нового правительства Нигера, а уж тем более если Франция надумает их использовать по назначению.

    Там Иностранный легион: не граждане Франции, сборная солянка со всего мира. Макрон может их задействовать не спрашивая никого. Конституция ему позволяет.
  6. Last centurion
    Last centurion Сегодня, 13:49
    +6
    Просто отрезать поставки воды и еды на их базу. И электричества. И в канализацию забить бы пробку. Сами свалят. А грабить начнут - заснять и расстрелять
  7. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 13:49
    +1
    Глава французского дипломатического ведомства подчеркнула, что вывод войск из Нигера не стоит на повестке дня французского руководства
    .Алжир видать забыли.
    Цитата: Мой адрес
    А где у нас "Вагнер"?

    А зачем? При любом раскладе в Нигере французам сделают дубликат 1 ноября 1954 года. Тем более что им в Нигер, быстро, можно будет попасть наикротчайшим путём через Алжир. Если я совсем карту Африки не забыл laughing . Есть конечно ещё и Ливия, но тут так всё так покрыто мраком... laughing
    1. Maxim G
      Maxim G Сегодня, 13:52
      +1
      Цитата: Fitter65
      .Алжир видать забыли.


      Алжир был департаментами Франции, а не независимым государством.
  8. Керенский
    Керенский Сегодня, 13:52
    +1
    Там легионеры. И поступят они, как учили,- закроются в базах и займут круговую оборону. Переворотчики их трогать не будут. Французы просто не разобрались, кому и сколько заносить. Через пару недель поступят транши "кому надо" и всё будет тихо.
  9. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 13:53
    +1
    Ну... путчисты в Нигере сначала расстреляли бы более 100 демонстрантов, а затем начали войну на уничтожение против меньшинства...
    Но этого не произойдет со многими миллиардами евро и долларов на «революцию достоинства».
    Переворот без свастики и полных кладбищ конечно должен быть осужден самым решительным образом!
    Переворот без кровопролития, как тогда в ГДР. Ты не можешь допустить, чтобы это повторилось.
  10. bandabas
    bandabas Сегодня, 13:54
    +1
    Дьенбьенфу 70-ти летней давности лягушатников ничему не научило, будут вспоминать. А народ в Африке не менее обезбашенный, чем в Индокитае.
  11. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 13:57
    0
    Глава МИД Франции объясняет отказ в выводе войск тем, что соглашение о военном сотрудничестве и присутствии французских солдат заключалось с «легитимным» руководством Нигера, а поскольку новые власти страны Париж не признает, то и удовлетворять их требования не собирается.

    А срок действия соглашения и условия его действия можно где то прочитать?

    Про легитимность... Франция лишь окраина Римской Империи. А Штаты - порождение смеси безземельных ирландцев с испанцами и ацтеками.
  12. nemez
    nemez Сегодня, 13:59
    0
    Сочувствую им.Вырежут.А метрополия скажет не смогла.
  13. ВитаминBF3mg
    ВитаминBF3mg Сегодня, 14:07
    0
    Взять в КОЛЬЦО,5 дней на вывоз Хранцев-если нет ,валить всё что движется,летает-ну и плавает))
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 14:18
      0
      Можно на месте базирования,чернз пять дней устроить городскую свалку и слив канализации с отключением всего и вся, пускай ароматами родины наслаждаются.
  14. Комментарий был удален.