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Бывший президент Польши пообещал жителям Белоруссии наступление «дня свободы»

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Бывший президент Польши пообещал жителям Белоруссии наступление «дня свободы»

Бывший президент Польши Лех Валенса обратился к жителям Белоруссии и заявил, что, несмотря на то, что население этой страны в настоящее время якобы испытывает многочисленные страдания, их скоро будет ждать "времена свободы, справедливости и мира".


В обращении польского политика, опубликованном правозащитным центром "Весна", говорится, что в настоящее время происходит перемена эпох. По мнению отставного польского президента, в Белоруссии многие люди страдают в тюрьмах и разными другими способами. Он также сравнил "борьбу белорусской оппозиции с правящим режимом" с тем, что в свое время происходило в Польше. В польских событиях Валенса в свое время принимал активное участие в рядах прозападного "демократического" движения "Солидарность".

Польский политик также попросил граждан Белоруссии "еще немного выдержать", поскольку "мир все больше и больше будет замечать приверженность населения Белоруссии". По словам Валенсы, мир нуждается в примерах, подобных тому, который продемонстрировало население этой страны.

Заявление Валенсы приурочено к 4 августа, когда белорусская прозападная "оппозиция" отмечает так называемый "День солидарности с гражданским обществом".

Обращение Валенса является очередным свидетельством того, что Запад даже после произошедшей в 2020 году неудавшейся попытки государственного переворота посредством "цветной революции" не прекращает попыток раскачать ситуацию в Белоруссии.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Jindřich Nosek (NoJin)
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23 комментария
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  1. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 14:29
    +6
    Вроде пока рановато пшекию хоронить.. Чего это он так пессимистично?
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:31
    +2
    Ну в общих чертах он прав, гикнется гигимоша и настанут те самые времена,
  3. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 14:31
    +8
    Валенса что, думает белорусы скучают по польским панам, которые с жестокостью в беспросветное рабство обращали, окатоличивали, ополячивали ? Или думает, белорусы историю не знают
    1. ettore
      ettore Сегодня, 14:41
      +5
      Цитата: Reptiloid
      Или думает, белорусы историю не знают

      Вы не представляете как много людей не знают историю, просто потому, что после школы, забыли что изучали и больше не читали книг, и многим это не интересно и пофиг.
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 14:44
        +2
        Цитата: ettore
        просто потому, что после школы, забыли что изучали и больше не читали книг

        к сожалению многие и в школе не особо читали
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 14:44
      +2
      Цитата: Reptiloid
      Или думает, белорусы историю не знают

      вы удивитесь, но её многие не знают и у нас
      1. guest
        guest Сегодня, 15:41
        0
        Цитата: Василенко Владимир
        вы удивитесь, но её многие не знают и у нас

        К сожалению должен согласится, хотя бывает и хуже, когда считают что знают.
    3. guest
      guest Сегодня, 15:36
      +1
      Цитата: Reptiloid
      Или думает, белорусы историю не знают

      Ну некоторые действительно не знают.
  4. knn54
    knn54 Сегодня, 14:40
    +3
    Похоже,что забыл таблетки принять...
    1. guest
      guest Сегодня, 15:43
      0
      Цитата: knn54
      Похоже,что забыл таблетки принять...

      Да давно ему пора принять ту же таблетку, что фюрер принял.
  5. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 14:43
    +1
    стукачек проснулся, видно забывать стали решил про себя напомнить
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:47
      0
      Лех Валенса обратился к жителям Белоруссии
      Наверное этого эксэлектрика током стукнуло, оживило. Вот он рот и открыл !
  6. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 14:49
    +1
    Бывший президент Польши Лех Валенса обратился к жителям Белоруссии...

    Ещё жив и загрязняет атмосферу своими мыслями и испражнениями.

    Человек, который разрушил Польскую Народную Республику. Который способствовал развалу СЭВ, а потом и к разрушению СССР приложил свои руки-загребуки.
    Румына с женой убили. Венгра в небытие отправили. А этот польский пан социализма не просто жив, но и говорит.
  7. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 14:50
    0
    Беларусь к весне освободит Польшу от засилия западных ценностей и Валенсу от мыслей.
  8. ВитаминBF3mg
    ВитаминBF3mg Сегодня, 14:54
    0
    Что за Бред несёт етот Апоссум?"животных не трогать"))
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 14:59
      0
      Цитата: ВитаминBF3mg
      Что за Бред несёт етот Апоссум?"животных не трогать"))

      Если Апоссум, тогда уж "жЫвотных"...
  9. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 15:00
    0
    Walesa, Madan v Bělorusku už není možný, nenechají se ovládat upadajícím západem!
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 15:01
      0
      Валенса, Мадан в Белоруссии уже нельзя, их не будет контролировать загнивающий запад!
  10. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 15:27
    0
    Валенса всегда был полудурком... но по мере старения, его шизофрения прогрессирует, и он всё больше погружается в параллельную реальность. То, что он заявлял в последние два-три года, кроме как визитом к психиатру не назовешь.
  11. иван2022
    иван2022 Сегодня, 15:27
    0
    У этого "бывшего президента" в 2000 рейтинг в Польше стал 1%. А потом он призывал "сократить население России до 50 млн" .......
    Когда же этого алкаша к себе черти унесут?
  12. Shtilric
    Shtilric Сегодня, 15:32
    0
    Вопрос только, что в понимании Валенса свобода? Один Австрийский художник уже нес свободу жителям ехСССР....
  13. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 16:02
    0
    Проблема в том, что мы им ничего не обещаем, кроме детских упреков, они ведут себя как охреневшие в конец хозяева мира.
  14. larsikkot
    larsikkot Сегодня, 16:09
    0
    Он походу что то знает..не потому ляхи свою армию стянули к границам Белоруссии? Хотя батько не пальцем деланый не должен просрать момент провакаций..