Бывший президент Польши пообещал жителям Белоруссии наступление «дня свободы»

Бывший президент Польши Лех Валенса обратился к жителям Белоруссии и заявил, что, несмотря на то, что население этой страны в настоящее время якобы испытывает многочисленные страдания, их скоро будет ждать "времена свободы, справедливости и мира".В обращении польского политика, опубликованном правозащитным центром "Весна", говорится, что в настоящее время происходит перемена эпох. По мнению отставного польского президента, в Белоруссии многие люди страдают в тюрьмах и разными другими способами. Он также сравнил "борьбу белорусской оппозиции с правящим режимом" с тем, что в свое время происходило в Польше. В польских событиях Валенса в свое время принимал активное участие в рядах прозападного "демократического" движения "Солидарность".Польский политик также попросил граждан Белоруссии "еще немного выдержать", поскольку "мир все больше и больше будет замечать приверженность населения Белоруссии". По словам Валенсы, мир нуждается в примерах, подобных тому, который продемонстрировало население этой страны.Заявление Валенсы приурочено к 4 августа, когда белорусская прозападная "оппозиция" отмечает так называемый "День солидарности с гражданским обществом".Обращение Валенса является очередным свидетельством того, что Запад даже после произошедшей в 2020 году неудавшейся попытки государственного переворота посредством "цветной революции" не прекращает попыток раскачать ситуацию в Белоруссии.