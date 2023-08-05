Военное обозрение
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Украинский военнопленный: чтобы разобрать выданный мне ржавый автомат, пришлось бить им о стену

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Украинский военнопленный: чтобы разобрать выданный мне ржавый автомат, пришлось бить им о стену

Загнанные насильно в ряды ВСУ украинские солдаты, и даже контрактники, все чаще отказываются выполнять приказы командования, отправляющего их на верную гибель в безуспешных атаках прорыва российской линии обороны, и сдаются в плен. О фактах сдачи украинских военных регулярно сообщают как бойцы ВС РФ, военкоры, так и официальные российские лица и ведомства.


Оказавшись в руках наших военных украинские солдаты рассказывают, что творится в настоящее время в рядах ВСУ. По их словам, обстановка в украинской армии на передовой, мягко говоря, критическая. Очередные откровения украинских бойцов, отказавшихся воевать за киевский режим и в угоду его западным хозяевам, опубликовало в официальном телеграм-канале Минобороны РФ.

Один из военнопленных Александр Бадура, причем контрактник, рассказывает, что был отправлен на фронт без прохождения даже элементарной военной подготовки. Утверждает, что в его подразделении отсутствует бронетехника, практически нет артиллерийских орудий.

Во время одного из массированных артударов ВС РФ по позициям бывшего бойца ВСУ, они остались без огневой поддержки и связи. Далее последовала атака нашей штурмовой бронегруппы. Оказавшись в окружении без командования, все офицеры заранее отошли в тыл, и возможности отступить, украинские военные приняли решение добровольно сдаться в плен.

Из нашего подразделения, я так думаю, более половины уже нет

— рассказывает Бадура, отмечая очень низкую мотивацию солдат продолжать службу, а тем более участвовать в боях.



Второй пленный, житель Николаева Александр Салтовский, рассказал, как он оказался в рядах ВСУ. Сотрудники военкомата поймали его на выходе из супермаркета, вручили повестку и забрали с собой. Вещи ему на полигон позже привезла мать. В ходе так называемой подготовки мобилизованным дали всего два раза пострелять из автоматов, выделив по девять патронов.

Мне выдали старый ржавый автомат АК-74, чтобы его разобрать, пришлось бить им об стену

— делится уровнем оснащения мобилизованных бойцов ВСУ Салтовский.

Даже питание и воду приходилось покупать за свой счет, продолжил украинский военный.



На передовой подразделение данного бойца, наскоро сформированное в тылу, попало под минометный обстрел еще до того, как добралось до своих окопов. После этого с трех сторон начался стрелковый бой, и уже вскоре более половины солдат были или убиты, или ранены. Командиров в этот момент в их рядах не было. Придя в себя после близкого разрыва мины, Александр просто побрел вперед, пока не вышел к нашим окопам. Тогда солдат и принял решение сдаться, дабы сохранить жизнь. И не ошибся: на российской стороне он получил медицинскую помощь, доволен отношением и содержанием.

Попавшие в плен военнослужащие ВСУ отмечают достойное отношение российских военнослужащих и призывают своих бывших сослуживцев, все еще остающихся в рядах ВСУ, последовать их примеру.

Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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30 комментариев
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  1. сайгон
    сайгон Сегодня, 14:29
    +23
    Пленным верить не стоит , говорят то что хотят от них услышать.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:24
      +1
      Цитата: сайгон
      Пленным верить не стоит , говорят то что хотят от них услышать.

      Украинцу верить, может ребёнок, а пленному украинцу, даже ребёнок не поверит.
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 15:47
      +1
      Не надоело сказки писать?Техники нету ,людей нету,оружия нету'-чего же тогда мы не в киеве уже???
  2. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 14:33
    +14
    Может хватит писать - как у них все плохо, про ржавые автоматы и все остальное. Конечно почитав сводки гражданина конашенкова могут возникнуть такие мысли. Но посмотрев "в окно" видишь, что реальность немного другая.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:34
      +1
      Эти черти в душе нас ненавидят.А на камеру говорят то,что им написали.Ну а реальности эти люди,начитавшиеся Конашенкова замечать просто не хотят.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:34
    +4
    Повезло остаться живыми - пусть радуются. А рассказывают то что от них хотят слышать, лишь бы шкуру спасти.
  4. HAM
    HAM Сегодня, 14:45
    +8
    Какие они все бедные и несчастные,силой загнанные в армию.....особенно контрактники...
    Млин,на военном сайте ищут дураков.Как то даже обидно....
    В последнее время большинство статей здесь анонимные,вроде как от" редакции"...стыдно,наверное.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 14:47
    +3
    Мне выдали старый ржавый автомат АК-74, чтобы его разобрать, пришлось бить им об стену

    Купить оптом Преобразователь ржавчины от производителя по низкой цене
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:36
      0
      Остаток можно предложить выпить.Вместо кока колы..
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 14:51
    +2
    Мне выдали старый ржавый автомат АК-74, чтобы его разобрать, пришлось бить им об стену

    Ага. Вспомнились картинки, что якобы у ВФУ автоматы фанерные.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 16:25
      0
      Теперь из металла режут laughing
      Металлолома в избытке, а фанера зимой пригодится
  7. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 14:51
    +5
    Угу, уж что-что, но стрелковки, причём и "совковой" и западной - на Украине завались просто. Помните, год назад десятками тысяч автоматы просто населению раздавали? И воду/хавчик. Насколько постоянно вижу - волонтёры постоянно гонят на фронт бусы с хавчиком, бельём, и т.д.
    1. monetam
      monetam Сегодня, 15:02
      +3
      нет, не завались, а весьма мало - судя по активным поставкам стрелковки и пулеметов из запасов стран НАТО. Ну а волонтерская активность просто замещает крупные недостатки службы тыла: в России никому в голову не придет волонтерить на еде и белье для военных.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 15:39
        0
        Да ну?На еде и белье волонтерить не придет?А тогда чего мы собираем консервные банки для окопных свечей,сдали шерсть с овец-носки вязать воинам?
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:10
        -1
        Гуманитарный груз от всего района
        Волонтерская организация "Гори, окопная свеча" вместе с неравнодушными людьми района отправили очередной груз весом свыше двух тысяч килограммов на фронт. Ежемесячно отряды спецназначения "БАРС-16" сообщают, каких продуктов и вещей не хватает в данный момент.
        По их заявкам неравнодушные люди собирают все необходимое. В этот раз возникла проблема с машиной. Меценат Петр Даньшин предоставил волонтерам бесплатный транспорт.
        - Безвозмездная помощь Петра Георгиевича очень ценна. Я очень благодарна ему за постоянную поддержку. Регулярно нам помогают местные предприниматели, казачий отряд. Поставляют овощи, хлеб, фрукты, ткани, рассказала координатор общественн..."Это для тех,кто в телевизоре живет и питается лапшой,вешанной одним генералом.. yeshttps://ok.ru/group/52992611909708/topic/156498845707084
      3. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 16:30
        0
        Маскхалаты могут, если не положены. Шерстяные носки во время отдыха зимой. Кепки. Кому-то броники не положены. Вкусняшки для разнообразия еды
  8. БойКот
    БойКот Сегодня, 14:57
    +6
    Пока всу не покатится "неудержимой волной" к западной границе - не поверю. Сегодня десяток другой пленных с их душещипательными рассказами погоды не делают, увы.
  9. ASM
    ASM Сегодня, 15:02
    +4
    Слышали уже такие песни. И половина из них это повары и водители, и оружия у них нет, и гнали их силой, и т.д. Врать и изворачиваться они умеют хорошо.
  10. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 15:04
    +5
    цирк, на море вон атакуют вполне современные беспилотники.
  11. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 15:05
    +5
    Удивлюсь тому что среди пленённых ВСУшников больше половины кадровые сотрудники СБУ легализованные как военнопленные. Странно как-то группами собираются и сдаются в плен, наигранно как-то, естество военнопленных неестественно. Складно рассказы рассказывают hi
  12. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 15:06
    -3
    Чего только не скажет человек, чтоб только его больше не били...
  13. Tenebrosi
    Tenebrosi Сегодня, 15:09
    +3
    А зачем повару автомат? У пленных одна история жалостливее другой.
  14. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:12
    +4
    Чтобвы разобрать АК-74 не нужно бить его об стену: пленный лжёт.
    1. бухач
      бухач Сегодня, 15:22
      +1
      Это точно,об стену бесполезно,ему,дураку,надо было бить об рельсу и чему их только учат!
  15. НСВ
    НСВ Сегодня, 15:22
    +1
    Какие же несчастные!!! Только в утиль всю бендеровскую невесть!!!
  16. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 15:24
    +4
    где поставить три больших минуса за статейку?
    и дайте вилку лапшу снять am
  17. glk63
    glk63 Сегодня, 15:28
    +1
    Такое ощущение, что этим "гарным хлопцам" заранее прописали "легенду" на случай пленения оных... С "поварами" и "просто водителями" уже не прокатывает, так теперь они все "насильно мобилизованные". О как...
  18. guest
    guest Сегодня, 15:31
    +2
    Украинский военнопленный: чтобы разобрать выданный мне ржавый автомат, пришлось бить им о стену

    Меня позвали в военкомат
    И дали в ... ржавый автомат
  19. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 15:48
    0
    Так их в европейских учебках врать в плену учат, они уже с 14 года все "повара и водители со ржавыми автоматами", мы зачем-то продолжаем вестись на эти россказни. У нас фронт стоит, на даже юге местами прогнули, какие тут "ржавые автоматы" в руках этих откормленных хитроглазых чувачков? Не было проблем за 8 лет разобраться и свалить из гнойника, так им гораздо лучше попасть под "насильственную мобилизацию со ржавым автоматом"
  20. Gado
    Gado Сегодня, 16:01
    0
    Один из военнопленных Александр Бадура, причем контрактник, рассказывает, что был отправлен на фронт без прохождения даже элементарной военной подготовки. Утверждает, что в его подразделении отсутствует бронетехника, практически нет артиллерийских орудий.

    В эти байки кто-то еще верит? Или российские солдаты гибнут от насморка? "Херои", блин.