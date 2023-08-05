Украинский военнопленный: чтобы разобрать выданный мне ржавый автомат, пришлось бить им о стену

Из нашего подразделения, я так думаю, более половины уже нет

Мне выдали старый ржавый автомат АК-74, чтобы его разобрать, пришлось бить им об стену

Загнанные насильно в ряды ВСУ украинские солдаты, и даже контрактники, все чаще отказываются выполнять приказы командования, отправляющего их на верную гибель в безуспешных атаках прорыва российской линии обороны, и сдаются в плен. О фактах сдачи украинских военных регулярно сообщают как бойцы ВС РФ, военкоры, так и официальные российские лица и ведомства.Оказавшись в руках наших военных украинские солдаты рассказывают, что творится в настоящее время в рядах ВСУ. По их словам, обстановка в украинской армии на передовой, мягко говоря, критическая. Очередные откровения украинских бойцов, отказавшихся воевать за киевский режим и в угоду его западным хозяевам, опубликовало в официальном телеграм-канале Минобороны РФ.Один из военнопленных Александр Бадура, причем контрактник, рассказывает, что был отправлен на фронт без прохождения даже элементарной военной подготовки. Утверждает, что в его подразделении отсутствует бронетехника, практически нет артиллерийских орудий.Во время одного из массированных артударов ВС РФ по позициям бывшего бойца ВСУ, они остались без огневой поддержки и связи. Далее последовала атака нашей штурмовой бронегруппы. Оказавшись в окружении без командования, все офицеры заранее отошли в тыл, и возможности отступить, украинские военные приняли решение добровольно сдаться в плен.— рассказывает Бадура, отмечая очень низкую мотивацию солдат продолжать службу, а тем более участвовать в боях.Второй пленный, житель Николаева Александр Салтовский, рассказал, как он оказался в рядах ВСУ. Сотрудники военкомата поймали его на выходе из супермаркета, вручили повестку и забрали с собой. Вещи ему на полигон позже привезла мать. В ходе так называемой подготовки мобилизованным дали всего два раза пострелять из автоматов, выделив по девять патронов.— делится уровнем оснащения мобилизованных бойцов ВСУ Салтовский.Даже питание и воду приходилось покупать за свой счет, продолжил украинский военный.На передовой подразделение данного бойца, наскоро сформированное в тылу, попало под минометный обстрел еще до того, как добралось до своих окопов. После этого с трех сторон начался стрелковый бой, и уже вскоре более половины солдат были или убиты, или ранены. Командиров в этот момент в их рядах не было. Придя в себя после близкого разрыва мины, Александр просто побрел вперед, пока не вышел к нашим окопам. Тогда солдат и принял решение сдаться, дабы сохранить жизнь. И не ошибся: на российской стороне он получил медицинскую помощь, доволен отношением и содержанием.Попавшие в плен военнослужащие ВСУ отмечают достойное отношение российских военнослужащих и призывают своих бывших сослуживцев, все еще остающихся в рядах ВСУ, последовать их примеру.