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Ходаковский: Стратегия контрнаступления ВСУ построена на принципе «вода камень точит»

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Ходаковский: Стратегия контрнаступления ВСУ построена на принципе «вода камень точит»

Начиная контрнаступление, командование ВСУ рассчитывало нанести удары по разным направлениям в зоне проведения специальной военной операции, чтобы рассредоточить и ослабить российские силы и затем нанести мощный удар там, где будут наиболее подходящие условия. Об этом в своем Telegram-канале пишет заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ, Росгвардия) по Донецкой Народной Республике (ДНР) полковник Александр Ходаковский.


Как отмечает экс-командир бригады «Восток», в начале контрнаступления действия украинских формирований мало отличались от обычного всплеска активности. Но растянуть российские силы у ВСУ не получилось.

Стратегия контрнаступления ВСУ сейчас вполне линейная и построена на принципе «вода камень точит»

- пишет Ходаковский в своем Telegram-канале.

Те успехи противника на Южно-Донецком направлении, которые, к слову, незначительны, стали возможными, по словам экс-командира «Востока», именно потому, что ВС РФ не дали себя «сковать» на каком-то направлении и оперативно перебрасывали силы туда, где они были нужнее.

У нас даже танковые экипажи полезли в окопы, чтобы высвободить ресурс. Это не от отчаяния - это вынужденно-расчетливые действия

- подчеркнул экс-командир «Востока».

Ходаковский отмечает, что одновременно российская армия создала для противника масштабную угрозу с севера. В итоге киевский режим там начал даже эвакуацию населения – в Харьковской, в Сумской областях. Теперь часть резервов ВСУ скована и не может быть брошена на южные направления именно из-за этой угрозы.

Почему-то мне кажется, что если на юге противник сможет поставить нас в критические положение - где-то начнется серьезная операция

- резюмирует Ходаковский.

Добавим к словам офицера, что, вероятно, свою роль в этом плане играет и передислокация бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссию, что тоже заставило напрячься Польшу.
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6 комментариев
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  1. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 13:59
    -1
    . Стратегия контрнаступления ВСУ построена на принципе «вода камень точит»

    Вот только воды недостаточно.
  2. Uno
    Uno Сегодня, 14:00
    0
    Если танковые экипажи полезли в окопы, то с ресурсом видимо не очень
  3. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 14:04
    0
    Какой автор такое фото Ходаковского в статью запулил? Уставший человек. Мешки под глазами. Или водка или почки больные. Это не фото героя. Это фото живого человека.

    Стратегия контрнаступления ВСУ сейчас вполне линейная и построена на принципе «вода камень точит»

    Есть и другой принцип... Если широко шагать, то или штаны (наверное правильно будет шаровары) порвутся или на грабли наступление случится.
    1. azkolt
      azkolt Сегодня, 14:12
      0
      Цитата: Fangaro
      Какой автор такое фото Ходаковского в статью запулил? Уставший человек. Мешки под глазами. Или водка или почки больные. Это не фото героя. Это фото живого человека.

      Стратегия контрнаступления ВСУ сейчас вполне линейная и построена на принципе «вода камень точит»

      Есть и другой принцип... Если широко шагать, то или штаны (наверное правильно будет шаровары) порвутся или на грабли наступление случится.

      А у вас ,допустим утром,мешков под глазами не бывает? Обязательно от водки? Человек вообще то на фронте находится. Это я пишу даже при том, что не особо люблю этого персонажа, поучаствовавшего в обмене азовцев.
  4. Tenebrosi
    Tenebrosi Сегодня, 14:05
    -1
    Если Ходаковский на что то влияет, то пусть измышляет это для фронта. Если ни на что он повлиять не может, то к чему эти ненужные разговоры? Фронтовых мыслителей сейчас на любой вкус и цвет.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 14:15
    -1
    Ходаковский: Стратегия контрнаступления ВСУ построена на принципе «вода камень точит»

    Ходаковский прав. Если ВФУ на одну потерю ВС РФ тратят 6...8 своих, то для них это победа, потому что своё мясо им не жалко.