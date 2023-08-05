Ходаковский: Стратегия контрнаступления ВСУ построена на принципе «вода камень точит»

Стратегия контрнаступления ВСУ сейчас вполне линейная и построена на принципе «вода камень точит»

У нас даже танковые экипажи полезли в окопы, чтобы высвободить ресурс. Это не от отчаяния - это вынужденно-расчетливые действия

Почему-то мне кажется, что если на юге противник сможет поставить нас в критические положение - где-то начнется серьезная операция