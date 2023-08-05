На Купянском направлении наши военные освободили поселок Новоселовское (ЛНР). Это небольшая, но очень важная победа произошла благодаря профессионализму и грамотным действиям военнослужащих группировки «Запад».
Такое сообщение сделал на сегодняшнем брифинге генерал-лейтенант Игорь Конашенков, официально представляющий Минобороны РФ.
На Купянском направлении грамотными и профессиональными действиями подразделений «Западной» группировки войск освобожден населенный пункт Новоселовское Луганской Народной Республики
- сообщил офицер.
На данном направлении подразделения ВС продвигаются вперед широким фронтом. Так, нашими военными улучшено положение в районе Ольшан и Першотравневого Харьковской области.
В то же время на Харьковщине не прекращаются попытки вражеских контратак. В частности, здесь пытались контратаковать подразделения 14-й и 25-й бригад ВСУ, но их попытки закончились неудачно для украинских военных.
Попытки штурма наших позиций предпринимались также на Донецком и Краснолиманском направлениях. Десять таких неудачных контратак противник предпринял на Донецком направлении в окрестностях Авдеевки, Старомихайловки и Белогоровки.
На Краснолиманском направлении местом атаки ВСУ было выбрано Серебрянское лесничество. Здесь подразделения 42-й ОМБр украинской армии были встречены огнем армейской авиации и артиллерии, поэтому были вынуждены отступить, понеся потери.