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Минобороны РФ: на Купянском направлении наши военные освободили посёлок Новосёловское

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Минобороны РФ: на Купянском направлении наши военные освободили посёлок Новосёловское

На Купянском направлении наши военные освободили поселок Новоселовское (ЛНР). Это небольшая, но очень важная победа произошла благодаря профессионализму и грамотным действиям военнослужащих группировки «Запад».


Такое сообщение сделал на сегодняшнем брифинге генерал-лейтенант Игорь Конашенков, официально представляющий Минобороны РФ.

На Купянском направлении грамотными и профессиональными действиями подразделений «Западной» группировки войск освобожден населенный пункт Новоселовское Луганской Народной Республики

- сообщил офицер.

На данном направлении подразделения ВС продвигаются вперед широким фронтом. Так, нашими военными улучшено положение в районе Ольшан и Першотравневого Харьковской области.

В то же время на Харьковщине не прекращаются попытки вражеских контратак. В частности, здесь пытались контратаковать подразделения 14-й и 25-й бригад ВСУ, но их попытки закончились неудачно для украинских военных.

Попытки штурма наших позиций предпринимались также на Донецком и Краснолиманском направлениях. Десять таких неудачных контратак противник предпринял на Донецком направлении в окрестностях Авдеевки, Старомихайловки и Белогоровки.


На Краснолиманском направлении местом атаки ВСУ было выбрано Серебрянское лесничество. Здесь подразделения 42-й ОМБр украинской армии были встречены огнем армейской авиации и артиллерии, поэтому были вынуждены отступить, понеся потери.

Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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6 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 14:59
    +1
    Обычно ВСУ используют любые строения и гражданские постройки, что бы за них "зацепиться" ... А тут сообщений о боях внутри села не было. Вообще же видно, что ВСУ наращивает сопротивление на Купянском направлении, если переходят к контратакам. Очень здорово, что удачных контратак немного.
    1. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 15:02
      +3
      переходят свыни в контр атаки только для того что бы сбить темп продвижения ВС РФ, пока что так, видать резервы еще в пути или их не достаточно
      1. nepunamemuk
        nepunamemuk Сегодня, 15:27
        0
        и даже "ржавые" автоматы не мешают am
    2. monetam
      monetam Сегодня, 15:47
      0
      минобороны показало кадры взятия Новоселовки. Там в самом деле был бой внутри населенного пункта
  2. бухач
    бухач Сегодня, 15:27
    -1
    А как правильно-вернули или опять освободили?Помнится раньше многие деревеньки и посёлки уже освобождали,ещё до оптимизации линии фронта.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 15:51
      +1
      Только бы не было новой "кремлеперегруппировки"!Или самого страшного удара в спину -оптимизации!