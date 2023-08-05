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Украинские власти объявили российские черноморские порты зоной военной угрозы

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Украинские власти объявили российские черноморские порты зоной военной угрозы

Киевский режим с 4 августа текущего года объявил российские порты, расположенные в акватории Черного моря, зоной военной угрозы. Об этом говорится в уведомлении, выпущенном на сайте Госгидрографии Украины. В перечень объявленных зоной военной угрозы портов, на основании соответствующего указа Военно-морских сил Украины, входят морские порты Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань.


Боевики киевского режима на протяжении двух прошедших суток осуществили несколько атак на российские военные и гражданские корабли в Черном море. Активизация атак на российские корабли при помощи морских беспилотников свидетельствуют о повышении Киевом ставок в вооруженном конфликте. По всей видимости, атаки при помощи морских дронов были инициированы западными кураторами киевского режима. На это указывает невозможность осуществления подобных атак без предоставления украинскому военному командованию разведданных, полученных при помощи спутников-шпионов и разведывательных БПЛА.

Через Черное море проходят торговые пути, по которым при помощи танкеров поставляется российская и казахская нефть в том числе и в страны Евросоюза. Любые помехи для судоходства в этом регионе неизбежно приведут к росту цен на топливо.

Новороссийск является главным российским нефтяным черноморским портом, способным обеспечивать экспорт около 600 тысяч баррелей "черного золота" в сутки.
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45 комментариев
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  1. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 14:58
    +12
    Внезапно через полтора года войны зона боевых действий была случайно названа зоной боевых действий. Передайте кто-нибудь эту секретную информацию в Генштаб и командованию Черноморского флота. А то так и не узнают.
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 15:01
      +3
      Да, многие сторонники "перемирия" загрустили.
      Как ни стараются, не идут у них дела. И хорошо.
      Побеждать надо. Других вариантов нам не дано.
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 15:40
        -1
        Побеждать надо. Других вариантов нам не дано.

        Надо побеждать только вот что то не очень получается идут тяжёлые позиционные бои и наши ВС РФ стоят в обороне а всуки не считаясь с потерями всё прут и прут. А у нас руководство всё ждёт когда как-лы капитулируют или пойдут на переговоры.
    2. Трус
      Трус Сегодня, 15:40
      +2
      А сами-то где всё это время были и почему сейчас не передаёте в «Генштаб и командованию Черноморского флота»?
  2. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 14:58
    -4
    Киевский режим с 4 августа текущего года объявил российские порты, расположенные в акватории Черного моря, зоной военной угрозы.
    Г-ву Украина выход к Чёрному морю утратил всякий смысл в связи с крайне здоровым видением интереса использования данного водоёма. Нэнька рискует потерять свою жемчужину у моря... request good drinks
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 15:07
      +5
      Цитата: oppozite28
      Киевский режим с 4 августа текущего года объявил российские порты, расположенные в акватории Черного моря, зоной военной угрозы.
      Г-ву Украина выход к Чёрному морю утратил всякий смысл в связи с крайне здоровым видением интереса использования данного водоёма. Нэнька рискует потерять свою жемчужину у моря... request good drinks

      Вы такой герой? Будете в первых рядах форсирующих Днепр?
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 16:34
        0
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: oppozite28
        Киевский режим с 4 августа текущего года объявил российские порты, расположенные в акватории Черного моря, зоной военной угрозы.
        Г-ву Украина выход к Чёрному морю утратил всякий смысл в связи с крайне здоровым видением интереса использования данного водоёма. Нэнька рискует потерять свою жемчужину у моря... request good drinks

        Вы такой герой? Будете в первых рядах форсирующих Днепр?

        Зачем ? Пошлём добровольцев из Израиля на штурм Днепра .У израильтян много больших рек . Богатый опыт . bully - Сараказм . Не знаю , но как то победим . А Одессу и устье Дуная брать придётся . Сто процентов придётся . Выбора другого подстилки британские России не оставили . Значит будем брать . hi
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:00
    +2
    Украинские власти объявили российские черноморские порты зоной военной угрозы

    Если Кремль будет и дальше сопли жевать - то ВФУ разобьют эти порты и Керченский мост в придачу.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 15:10
      +3
      Что-то явно не работает, или разведка не может отследить цепочку : изготовление доставка применение, или нет у на средств " Против Кости Сапрыкина"(с). Обидно в любом случае, " Позор джунглям! " (С)
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 15:36
        +4
        На фотке к статье у беспилотников размеры метр на три и полметра в высоту. Судя по рамам на которых они лежат - их перевозят попарно. Каждая пара метр на три и полтора в высоту. В любой фургон влезут. Предприятие которое их производит тоже сложно будет найти. Оно скорее всего небольшое. В одном месте корпуса штампуют, в другом сборка. По минимуму из оборудования - гильотина, пару прессов, контактная сварка, лазерная резка возможно, покрасочная с сушилкой. Народу человек двадцать. На "выхлопе" несколько корпусов в день. Искать замучаешься
        1. ROSS 42
          ROSS 42 Сегодня, 15:57
          -1
          Цитата: igorbrsv
          Искать замучаешься

          И доставляют их в акваторию ЧМ по воздуху...Или, всё-таки запускают с чего-то или откуда-то?
          А ещё, отсутствие электричества может негативно сказаться на любом современном производстве...
          А если к этому добавить определённую сумму вознаграждения за сведения...
          Нет ничего тайного, что не становится явным за кругленькую сумму в валюте...
  4. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 15:01
    -3
    Ща как Песков заяяявииит... о том, как "мы осуждаем подобные заявления киевского террористического режима".
    1. guest
      guest Сегодня, 15:30
      -2
      А потом Медведев всех своими угрозами в соцсетях закидает.
      1. Трус
        Трус Сегодня, 15:39
        +2
        И затем комментаторы кааак напишут «гневный» постик к статье…
    2. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 15:35
      -1
      Цитата: Петр_Колдунов
      террористического режима".

      а Путин называл киевский режим таким термином ?????????
    3. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 15:36
      +4
      Ща как Пётр Колдунов позубоскалит, Песков сразу осознает свои "ошибки ".
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 15:16
    0
    4 августа это пятница. Вот украинские власти, посидев за ужином с горилкой и придумали новое слово.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:26
      +2
      Это Вы обьясните морякам на "Сиге"..Мол,горилки там перебрали...
  6. ism_ek
    ism_ek Сегодня, 15:19
    +4
    Возвращаясь к истории.
    Во второй мировой войне перед союзниками была куда более серьезная проблема. Это тысяча немецких подводных лодок. И ничего справились благодаря систематическому подходу в патрулировании самолетами и кораблями.
    Командование ЧФ заперло корабли в Севастополе и Новороссийске, по сути капитулировало перед украинскими беспилотниками.
    Неужели так сложно досматривать каждое судно подходящие к нашим территориальным водам? Ну с Каспия корабли пригоните.
    Недавно были фото из аэропорта Таганрога, где базируются БПЛА Орион. Почему они там стоят, а не патрулируют Черное море в режиме 24/7.
    Да я уж не говорю, что всем известно, где украинцы собирают беспилотники. Сил у ЧФ хватит что бы стереть там все в порошок.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 15:27
      +2
      Досматривать чужие корабли в нейтральных водах нельзя. Но зато можно топить всё, что швартуется у украинских причалов, объявив полную морскую блокаду Украины. Но этого делать нельзя, иначе партнёры обидятся. Так и воюем не воюя.
    2. alexoff
      alexoff Сегодня, 15:43
      -1
      Дык с начала сво там сплошь отступления с капитуляциями шли. В июне 2022 Путин сказал что Лисичанск взяли и надо всем отдыхать, при начавшемся штурме Северска. И всё, до Северска так и не дошли, Славянск чуть обстреляли, а осенью армия вообще испарилась в неизвестном направлении, побросав амуницию, росгвардейцев и добровольцев. Так что глухая тупая оборона это осознанный выбор, после сдачи Херсона наш МИД такие позорные речи выдал, будто стремился подписать капитуляцию на любых условиях кроме сдачи Крыма
    3. Escariot
      Escariot Сегодня, 16:18
      +1
      Супротив немецкого флота были сосредоточены огромные силы Союзников: тысячи самолётов и сотни эсминцев и вспомогательных крейсеров. Причем для победы им понадобилось 3 года.
      На счёт досматривать суда, а на каком основании? Конечно в конвенции по морскому праву есть ссылка на то, что можно остановить в международных водах любое судно, ежели есть основания для подозрения его в контрабанде оружия, однако если оружие не будет найдено, то придется всем платить компенсации.
    4. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 16:24
      0
      Цитата: ism_ek
      Да я уж не говорю, что всем известно, где украинцы собирают беспилотники. Сил у ЧФ хватит что бы стереть там все в порошок.

      Частники в любой стране нигде свои катера не собирают (за редким исключением любителей-рукодельцев), покупают и ставят в гараж или под тент. Когда хотят бухнуть на рыбалке, - везут на прицепе и спускают на воду. Куда больших размеров катера.
      Кто-то способен всё отследить?
      Кто-то знает сколько таких беспилотников уже сделано или завезено и ждёт своего часа?
      Атаки прекратятся лишь тогда, когда некому будет отдавать приказы на их осуществление.
  7. NaBerlin
    NaBerlin Сегодня, 15:24
    +3
    А мы всех нацистов то выпустили? А то там Соловей со Скабеевой надрываются, зазывают на войну, а кто-то нацистов отпускает и отпускает...Картаполов с Журавлевым, чьи детишки в Европе, не в курсе?
  8. guest
    guest Сегодня, 15:27
    -1
    Вот по этому не должно быть у террористического государства под названием Украина доступа к Чёрному Морю.
  9. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 15:33
    -1
    что делать будет РФ ?????? мне очень интересно !!! по сути РФ надо брать инициативу свои руки и показать всем что так с РФ нельзя делать !
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 15:39
      +3
      Как вариант,вытащить всё боевые корабли Черноморского флота на берег,и накатать гневную жалобу в онн-такой вариант подходит???
    2. LeutnantTom
      LeutnantTom Сегодня, 15:48
      0
      In den nächsten drei Tagen nicht viel.
    3. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 15:50
      -3
      Цитата: opuonmed
      по сути народу РФ надо брать инициативу свои руки и показать всем что так с РФ нельзя делать !

      yes
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 16:18
        0
        А чего так мало знатоков конституции РФ?
        Статья 3
        1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.
        2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.
        3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.
        4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону.

        Совершенно понятно, что:
        Многие склонны путать два понятия: «Отечество» и «Ваше превосходительство».
    4. Escariot
      Escariot Сегодня, 16:22
      0
      Вот РФ взяла инициативу в руки и об'явила что все суда на северо-западе черного моря являются судами перевозящими оружие, а следовательно законными военными целями. Противник ответил тем же самым. У вас ещё есть какие-нибудь инициативы?
  10. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 15:41
    +2
    Даже если гражданские корабли, гражданские места атакуются. Теперь идет политика, а затем, может быть, возмездие.

    Военное руководство и Кремль пока ничего делать не будут.

    С другой стороны, Российская Федерация могла бы отреагировать, обвинив Украину в пиратстве. Скорее всего, эти обвинения не впечатлят Запад (по крайней мере, публичных комментариев будет мало, наоборот, Запад от этого будет в восторге, осуждая нападение на танкер), но теоретически они могут оказать влияние на страны
    «Глобального Юга». Кроме того, черноморские порты Российской Федерации являются основными портами экспорта российских продуктов питания.

    И Россия может использовать этот фактор для влияния на позицию незападных стран накануне встречи по мирному урегулированию в Саудовской Аравии. Где Украина и Запад надеялись привлечь на свою сторону «Глобальный Юг». По крайней мере, эта задача не облегчает попадание в танкер.
    В то же время «Глобальный Юг» может усилить давление на Запад и РФ с целью возобновления «зерновой сделки» при одновременном снятии санкций с российского экспорта продовольствия и удобрений (что, собственно, и пытается сделать Москва). достигать
    .
    Безусловно, нападение на танкер также используется Российской Федерацией как предлог для оправдания новых атак на портовую инфраструктуру Украины. А возможно и с торговыми судами, если они вдруг решат зайти в морские порты Украины.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 15:46
      0
      Неограниченную морскую войну вела Германия в 1й МВ, Великобритания, Германия и США во 2й МВ. Танкерной войной отметилась Ирано-Иракская война. Нет в этом ничего чрезвычайного и экстраординарного, что вызвало бы осуждение мирового сообщества. Победителей за такие способы ведения войны не судят.
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 15:47
      +1
      Цитата: LeutnantTom
      Военное руководство и Кремль пока ничего делать не будут.

      И с вами трудно не согласиться.
      Обычно так происходит, когда напрочь отсутствует стратегическое мышление, способное дать полную картину по результатам тех или иных шагов (действий).
      Как можно что-то делать, если не представляешь, что в итоге получится?
      Здесь обычная перестраховка - кабы не было нам хуже...
  11. bravo77
    bravo77 Сегодня, 15:41
    +4
    морской державе её судоходству
    угрожает страна не имеющая флота - это несомненно успех
  12. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:43
    -3
    Украинские власти объявили российские черноморские порты зоной военной угрозы

    А это означает, что Россия может применить ТЯО по инфраструктуре Украины?
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 15:53
      0
      Цитата: ROSS 42
      Украинские власти объявили российские черноморские порты зоной военной угрозы

      А это означает, что Россия может применить ТЯО по инфраструктуре Украины?

      перед сво путин
      Несколько очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, должны знать, что ответ России будет незамедлителен. И приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались», — заявил Владимир Путин в обращении, которое транслировалось на телеканале «Россия — 24». !
      РФ давно могла применить но в итоге мы имеем что имеем
  13. bravo77
    bravo77 Сегодня, 15:45
    +2
    авиация за лбс не летает
    флот прячется в шхерах
    враг позорно наступает

    а сейчас послушаем выступление конашенкова
  14. Viktor fm
    Viktor fm Сегодня, 16:00
    -1
    У каждой новости есть скрытый смысл. Если бы этой так называемой атаки не было, её бы стоило выдумать, тем более без жертв и разлитой нефти. Подорожание нефти и навал дерьмеца Байдену на голову с его сборищем--что может быть лучше.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 16:29
      0
      А вы в курсе, что атакован был не рандомный танкер, везущий нефть, а именно Сиг, который снабжает нашу группировку в Сирии? Причем судя по видео оператор тщательно выбирал цель, атаковав ее только со второго захода.
  15. Сергей Гагарин
    Сергей Гагарин Сегодня, 16:00
    0
    Необходими блокировать GPS над черным морем, блокировать или сбить спутники, работающие с украиной, и жестко отвечать массированнымиударами по Киеву, Оессе, Николаеву,. Предупредить западные го ударства, что участие в террористических атаках будет расцениваться как нападение на Россию и повлечет за собой аналогичный ответ на их порты!
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 16:26
      0
      Блокировать GPS над всем черным морем - это из области фантастики.
      Бомбить Киев и Одессу - так их и так каждый день бомбят.
      Сбивать спутники? Вам СВО с Украиной мало, вы делаете привлечь к этому празднику жизни ещё 4 миллиона штыков НАТО?
  16. bravo77
    bravo77 Сегодня, 16:05
    +1
    Цитата: Viktor fm
    У каждой новости есть скрытый смысл. Если бы этой так называемой атаки не было, её бы стоило выдумать, тем более без жертв и разлитой нефти. Подорожание нефти и навал дерьмеца Байдену на голову с его сборищем--что может быть лучше.

    для одаренных
    подорожание нефти делается простым сокращением её добычи
    что уже было сделано рф и са
    для этого необязательно засирать общее черное море розливами нефти
  17. bravo77
    bravo77 Сегодня, 16:10
    +2
    Цитата: Сергей Гагарин
    Предупредить западные го ударства, что участие в террористических атаках будет расцениваться как нападение на Россию и повлечет за собой аналогичный ответ на их порты!


    вы проспали период рисования красных линий
    который закончился истерическим хохотом в зале
  18. mark1
    mark1 Сегодня, 16:16
    0
    Так у нас Черноморский флот есть или КАК БЫ есть ? И этот вопрос даже не к количеству плавсостава относится.
    1. Комментарий был удален.