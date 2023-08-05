Украинские власти объявили российские черноморские порты зоной военной угрозы

Киевский режим с 4 августа текущего года объявил российские порты, расположенные в акватории Черного моря, зоной военной угрозы. Об этом говорится в уведомлении, выпущенном на сайте Госгидрографии Украины. В перечень объявленных зоной военной угрозы портов, на основании соответствующего указа Военно-морских сил Украины, входят морские порты Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань.
Боевики киевского режима на протяжении двух прошедших суток осуществили несколько атак на российские военные и гражданские корабли в Черном море. Активизация атак на российские корабли при помощи морских беспилотников свидетельствуют о повышении Киевом ставок в вооруженном конфликте. По всей видимости, атаки при помощи морских дронов были инициированы западными кураторами киевского режима. На это указывает невозможность осуществления подобных атак без предоставления украинскому военному командованию разведданных, полученных при помощи спутников-шпионов и разведывательных БПЛА.
Через Черное море проходят торговые пути, по которым при помощи танкеров поставляется российская и казахская нефть в том числе и в страны Евросоюза. Любые помехи для судоходства в этом регионе неизбежно приведут к росту цен на топливо.
Новороссийск является главным российским нефтяным черноморским портом, способным обеспечивать экспорт около 600 тысяч баррелей "черного золота" в сутки.