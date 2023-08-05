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Администрация США и страны ЕС обеспокоены украинской атакой на российский танкер и угрозами в адрес портов РФ

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Администрация США и страны ЕС обеспокоены украинской атакой на российский танкер и угрозами в адрес портов РФ

В Соединённых Штатах резко отреагировали на то, что Украина объявила российские черноморские порты «зоной высокого военного риска», и нанесением удара по российскому танкеру «Сиг».


Издание Financial Times пишет о том, что администрация США «обеспокоена украинскими действиями». Конкретный эпизод, который вызвал недовольство Белого дома, связан с атакой на танкер, перевозивший химические вещества. Напомним, что только по счастливой случайности разлива этих веществ в Чёрное море не произошло. В администрации США считают, что такая атака могла спровоцировать экологическую катастрофу.

Из материала:

Вашингтон обеспокоен атаками и угрозами атак российской нефтяной инфраструктуры.

То же издание пишет, что обеспокоен этим не только Вашингтон, но и Евросоюз.

При этом объясняется реальная причина коллективного западного беспокойства. Интересует США и ЕС не столько экологическая обстановка на Чёрном море, сколько цены на нефть. FT пишет, что удары по российским танкерам и портовой инфраструктуре, которая используется для транспортировки нефти, может вызвать новый рост цен на нефть.

Так, на сегодняшний день нефть марки Brent торгуется по цене 86,4 доллара за баррель, а российская Urals – по $72,06. Цена Urals на 12 с лишним долларов выше установленного западными странами «потолка». Это явно не входит в круг интересов западных стран, которые вводили против РФ санкции, чтобы ограничить нефтегазовые доходы нашей страны.
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17 комментариев
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  1. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 14:56
    +4
    Скорее всего США и правда обеспокоены ударами и угрозами атак. США сейчас нужен вялотекущий конфликт. Их вполне устроит очередной "договорняк", впрочем как и наших. А вот за ударами по нашей инфраструктуре похоже торчат уши британцев.
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 15:06
      +1
      Цитата: Владимир М
      А вот за ударами по нашей инфраструктуре похоже торчат уши британцев.

      Ну дроны точно их - как минимум, компоненты и технологии. Как бы шаровары не пытались выдать это за "оружие собственной разработки"...
      А про Штаты вы, полагаю, зря... без их разрешения укрорейх шагу не сделает.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 15:33
        0
        США нужен вялотекущий конфликт, они от этого получают все, что им нужно. Британии же нужна экскалациия конфликта. Хоть у них и одинаковые стратегические цели, а вот тактические разнятся. Смотря на то как проходит Странная ВО - не понятно, что хотят наши рули.
    2. SSR
      SSR Сегодня, 15:25
      +2
      Цитата: Владимир М
      . А вот за ударами по нашей инфраструктуре похоже торчат уши британцев.

      На сам деле пофиг, сша или англосаксы, в тот же Нигер надо передать ракеты с дальностью не менее чем у ракет переданных западным кагалом вна 404 + кассетные, лягушатники должны тоже попрыгать.
    3. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 15:37
      -1
      Цитата: Владимир М
      США сейчас нужен вялотекущий конфликт. Их вполне устроит очередной "договорняк", впрочем как и наших.

      Наших? Договорняк, который устроит США априори не может устроить наших! Во всяком случае, пора задуматься, а такие ли они наши, как представляются....
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 15:44
        +1
        К сожалению "наши" которые с 90-х годов уже не наши до сих пор находятся у власти.
    4. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 15:44
      +1
      Никто ничем не обеспокоен,всё эти живые заявления янки говорят чтобы нас подурачить.
      1. seregatara1969
        seregatara1969 Сегодня, 15:50
        0
        А чой та? Им ведь не нужны русские танкеры с нефтью!
    5. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:27
      0
      Цитата: Владимир М
      А вот за ударами по нашей инфраструктуре похоже торчат уши британцев.

      Уши торчат, кто запускает дроны знают, откуда знают.
      Вопрос - "А почему то место откуда запускают, еще числится на географических картах, так же как пункты принятия решений".
      Ответ - Заполнить камеры СИЗО деятелями "5-й колонны", нанести удары по центрам. А больше никак.
  2. ВитаминBF3mg
    ВитаминBF3mg Сегодня, 14:58
    -5
    Кажи-сь ,теперь ни один танкер ходить не будет
  3. guest
    guest Сегодня, 15:17
    +3
    Администрация США и страны ЕС обеспокоены украинской атакой на российский танкер и угрозами в адрес портов РФ

    Они реально всех за ... считают? Сам запад этот теракт организовал и предоставили оружие и спутниковую навигацию для проведения теракта.
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 15:30
    0
    А зачем Штатам и Англии разрастание СВО?
    2-3 танкера потопят в Чёрном море и танкеры будут по портам находиться.
    Объем нефти не гигантский.
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:33
    0
    Администрация США и страны ЕС обеспокоены украинской атакой на российский танкер и угрозами в адрес портов РФ

    Пожалел волк кобылу, оставил хвост да гриву.
    «Вы об этом ещё пожалеете!» - останутся словами, как и красные линии, как и атаки на Крымский мост, как и взрывы СП, как и убийства мирных граждан России, как и...
    Некоторым правителям даже не хватает слов, чтобы обречь свои мудрые мысли в нечто, доступное пониманию...
  6. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 15:34
    +1
    Да янки не за нефть беспокоятся, а за бабки, в укрорейх вбуханные, которые можно не вернуть - вдруг сонный русский медведь проснётся после очередного укуса и всё-таки ликвидирует недогосударство 404. Зря волнуются, как по мне, сейчас озобоченность выразим и пару объектов разбомбим.
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:35
    +2
    Если они и огорчены, то только тем, что танкер не затонул. Нашим просто повезло.
  8. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 15:37
    0
    Вашингтон обеспокоен атаками и угрозами атак российской нефтяной инфраструктуры.
    удобная позиция сша не против РФ но мы поддерживаем киевский режим дадим ише больше оружия ))))
  9. Комментарий был удален.
  10. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 16:10
    0
    Террористическое недогосударство пытается надувать щеки. И подчеркнуть свою значимость.