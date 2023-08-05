Администрация США и страны ЕС обеспокоены украинской атакой на российский танкер и угрозами в адрес портов РФ

Вашингтон обеспокоен атаками и угрозами атак российской нефтяной инфраструктуры.

В Соединённых Штатах резко отреагировали на то, что Украина объявила российские черноморские порты «зоной высокого военного риска», и нанесением удара по российскому танкеру «Сиг».Издание Financial Times пишет о том, что администрация США «обеспокоена украинскими действиями». Конкретный эпизод, который вызвал недовольство Белого дома, связан с атакой на танкер, перевозивший химические вещества. Напомним, что только по счастливой случайности разлива этих веществ в Чёрное море не произошло. В администрации США считают, что такая атака могла спровоцировать экологическую катастрофу.Из материала:То же издание пишет, что обеспокоен этим не только Вашингтон, но и Евросоюз.При этом объясняется реальная причина коллективного западного беспокойства. Интересует США и ЕС не столько экологическая обстановка на Чёрном море, сколько цены на нефть. FT пишет, что удары по российским танкерам и портовой инфраструктуре, которая используется для транспортировки нефти, может вызвать новый рост цен на нефть.Так, на сегодняшний день нефть марки Brent торгуется по цене 86,4 доллара за баррель, а российская Urals – по $72,06. Цена Urals на 12 с лишним долларов выше установленного западными странами «потолка». Это явно не входит в круг интересов западных стран, которые вводили против РФ санкции, чтобы ограничить нефтегазовые доходы нашей страны.