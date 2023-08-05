«За Украиной - добро» - заявил глава офиса Зеленского перед «саммитом мира» в Саудовской Аравии

Сегодня в саудовской Джидде стартуют переговоры, посвящённые украинскому вооружённому конфликту. Напомним, что Россию на эти переговоры не пригласили. Западные СМИ пытаются представить ситуацию так, что «саммит мира» организовала Украина. Добавляется, что Киев пытается «добиться от стран Глобального Юга поддержки украинского плана мирного урегулирования». Напомним, что основным пунктом этого плана является «вывод российских войск на границы 1991 года».
Украинские чиновники заявляют, что переговоры в Саудовской Аравии будут трудными, но продуктивными.
Глава киевской делегации Андрей Ермак (руководитель офиса Зеленского):
Мы приложим все усилия, чтобы найти вариант мирного урегулирования с целью положить конец войне России на украинской территории. Мы готовы принять ключевые принципы мирного урегулирования.
По словам Ермака, «за Украиной – правда, за Украиной – добро».
Видимо, апофеозом украинского «добра» являются бесчисленные террористические акты, применение натовского оружия против гражданской инфраструктуры, уничтожение своего собственного населения.
Или Ермак в термин «за Украиной» вкладывает географический смысл? За Украиной относительно Запада - Россия. Тогда всё сходится...
Сам факт того, что Киев делает ставку на эти переговоры, красноречиво свидетельствует о том, что с его контрнаступлением возникли проблемы и что армия Украины теряет личный состав, военную технику, территории. Запад также озабочен положением дел на фронте. Причём там явно не ожидали, что украинское контрнаступление за два месяца не принесёт сколько-нибудь заметного результата. Не имея возможности продемонстрировать победы на поля боя, киевский режим пытается разыграть политическую карту, в очередной раз призвав страны Глобального Юга перенять откровенную антироссийскую политику.
Ранее власти Саудовской Аравии заявили, что проинформируют Россию о результатах переговоров.
Напомним, что президент Мексики отказался направлять делегацию в Саудовскую Аравию, заявив, что обсуждение вопросов мира без участия России – бессмысленная затея. Бразильская делегация так же отказалась лететь в Джидду, но всё же примет участие в саммите – по видеосвязи.