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«За Украиной - добро» - заявил глава офиса Зеленского перед «саммитом мира» в Саудовской Аравии

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«За Украиной - добро» - заявил глава офиса Зеленского перед «саммитом мира» в Саудовской Аравии

Сегодня в саудовской Джидде стартуют переговоры, посвящённые украинскому вооружённому конфликту. Напомним, что Россию на эти переговоры не пригласили. Западные СМИ пытаются представить ситуацию так, что «саммит мира» организовала Украина. Добавляется, что Киев пытается «добиться от стран Глобального Юга поддержки украинского плана мирного урегулирования». Напомним, что основным пунктом этого плана является «вывод российских войск на границы 1991 года».


Украинские чиновники заявляют, что переговоры в Саудовской Аравии будут трудными, но продуктивными.

Глава киевской делегации Андрей Ермак (руководитель офиса Зеленского):

Мы приложим все усилия, чтобы найти вариант мирного урегулирования с целью положить конец войне России на украинской территории. Мы готовы принять ключевые принципы мирного урегулирования.

По словам Ермака, «за Украиной – правда, за Украиной – добро».

Видимо, апофеозом украинского «добра» являются бесчисленные террористические акты, применение натовского оружия против гражданской инфраструктуры, уничтожение своего собственного населения.

Или Ермак в термин «за Украиной» вкладывает географический смысл? За Украиной относительно Запада - Россия. Тогда всё сходится...

Сам факт того, что Киев делает ставку на эти переговоры, красноречиво свидетельствует о том, что с его контрнаступлением возникли проблемы и что армия Украины теряет личный состав, военную технику, территории. Запад также озабочен положением дел на фронте. Причём там явно не ожидали, что украинское контрнаступление за два месяца не принесёт сколько-нибудь заметного результата. Не имея возможности продемонстрировать победы на поля боя, киевский режим пытается разыграть политическую карту, в очередной раз призвав страны Глобального Юга перенять откровенную антироссийскую политику.

Ранее власти Саудовской Аравии заявили, что проинформируют Россию о результатах переговоров.

Напомним, что президент Мексики отказался направлять делегацию в Саудовскую Аравию, заявив, что обсуждение вопросов мира без участия России – бессмысленная затея. Бразильская делегация так же отказалась лететь в Джидду, но всё же примет участие в саммите – по видеосвязи.
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25 комментариев
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  1. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 15:40
    +3
    Сегодня в саудовской Джидде стартуют переговоры, посвящённые украинскому вооружённому конфликту. Напомним, что Россию на эти переговоры не пригласили. Западные СМИ пытаются представить ситуацию так, что «саммит мира» организовала Украина.

    Саудовская Аравия этот саммит принимает. Инициирован он Украиной и в интересах Украины. Повестка сформирована Украиной. Здесь не надо представлять ситуацию, все так и есть.
    1. guest
      guest Сегодня, 15:45
      +1
      Цитата: blackGRAIL
      Инициирован он Украиной

      Не стоит быть таким наивным, инициатор сидит в Вашингтоне.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 15:56
        +1
        «За Украиной - добро»

        Всё верно, со стороны Европы за Украиной - Россия yes
    2. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 16:25
      0
      Цитата: blackGRAIL
      Здесь не надо представлять ситуацию, все так и есть.

      Ситуация как она есть:
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:41
    +3
    Слишком много уделяется времени разным кривотолкам из Украины, как будто там находится источник правды.
    Да рядовых россиян СОВЕРШЕННО не интересует мнение нацистской власти. Живой интерес может возникнуть к процессу умерщвления любыми способами ВСЕГО нацистского руководства.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:41
    0
    А что?Он должен сказать что то другое?Они поехали с одной целью-кляньчить.Отсюда и такая патетика
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 16:08
      -1
      Цитата: dmi.pris1
      Они поехали с одной целью - кляньчить. Отсюда и такая патетика

      Апеллирующему такими понятиями, как «патетика», пора выучить, как пишется слово «клянчить»...
      Странная буква - «Ь». Его умудряются пропускать (вставлять, когда не требуется) в инфинитиве или лепят на авось в слова, не замечая красных линий...
      hi
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:10
      0
      Цитата: dmi.pris1
      ?Он должен сказать что то другое?Они поехали с одной целью-кляньчить.Отсюда и такая патетика

      Европа на паперти денег не даёт, Африка молчит (у самой нет), приехали в Джидду, Зеля думает богатые шейхи помогут. Только арабы евреям никогда не помогали.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:42
    -1
    Хотелось бы верить что в кремле результатами этих переговоров подотрут заднюю часть тела ,пониже спины...
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:12
      0
      Цитата: Бережливый
      Хотелось бы верить что в кремле результатами этих переговоров подотрут заднюю часть тела

      Много чести подтираться, с почты и сразу в архив.
  5. guest
    guest Сегодня, 15:44
    +1
    «За Украиной - добро» - заявил глава офиса Зеленского перед «саммитом мира» в Саудовской Аравии

    Ну если немного перефразировать Орвела "добро это зло...".
  6. alexoff
    alexoff Сегодня, 15:50
    0
    Странно, что с этой доброй Украины население бежит миллионами, а при Зеленском в Киеве исчезли пробки и в разы уменьшилось число перевезенных Киевпасстрансом пассажиров. И с 2019 до 2022 году на Украине число налогоплательщиков уменьшилось с 13 до 12 миллионов, видимо решили уехать от этого добра подальше
  7. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 15:52
    0
    Чистая правда, за вами куча добра, что вы из донбасса вывезли с 2014 го
  8. Khakas
    Khakas Сегодня, 15:54
    -1
    За украиной, Добро-Россия. Верно всё сказано я думаю hi
  9. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:55
    -1
    Добра вна Украине всё меньше и меньше. Экономика рушится, население беднеет.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 16:11
      0
      В ком меньше дерьма - пахнет слабее.
      Что касается укронацистов, то они стараются «накормить» мир добром, которое уже один раз съели.
  10. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Сегодня, 15:55
    0
    Если добром считать нацизм, геноцид, терроризм... - то действительно за Окраиной ДОБРО! Считаю, что без Одесской губернии в составе России задачи операции можно считать невыполненными. Да и выход к Приднестровью нужен нам! В принципе, Кировоград, Харьков, Днепропетровск...ну и Киев нам сгодятся. Остальную Украину оставьте евреям, которые из Земли Обетованной давно сдрыстнуть хотят... Правда им сначала еврейская правящая мировая элита Крым пообещала, но серьезно обделалась)))
  11. Отшельница
    Отшельница Сегодня, 15:57
    +1
    Переговоры ведутся между сторонами конфликта. А в Джидде ультиматум решили состряпать, а саудиты предъявят России их "формулу мира". Одна Мексика адекватно отреагировала на это сборище - нельзя вести переговоры без России как участника конфликта.
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 16:07
      0
      Это было бы сборище "ни о чём", если бы там не было китайской делегации, но она там есть. И вот такой демарш от вроде бы союзника имеет гораздо большее значение, чем присутствие там десятков стран, которые свою позицию уже давно обозначили.
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 16:10
        0
        И что там китайцы будут заявлять? Путен, сдавайс! А потом сами пойдут сдаваться? Что у них там в СМИ рассказывают-то?
  12. carpenter
    carpenter Сегодня, 16:04
    0
    Украинские чиновники заявляют, что переговоры в Саудовской Аравии будут трудными, но продуктивными.

    Интересно, а кто с кем будет переговариваться и о чем. Идет война а переговариваются, черт знает кто и еще говорят, что переговоры трудные.
    Что там может решить "сборище" нечего незначащих стран. Ну решили, "трудно" подписали "легко" и что ? На Украину манна небесная посыпется ? США денег не даст и - "Гитлер капут !"
  13. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:06
    0
    Ставку делает на то что пахан сша нажмет ссанкциями на юг и шейхов особенно с целью продавить осуждение минимум а максимум скинутся деньгами и оружием шумерам, ну плюс пиар,а то забывать стали,статейки крамольные пишут об обреченности шумерии,непорядок,все в стоило госдепа.
  14. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 16:07
    0
    на БРИКС не поедет Моди..в поддержку ВВП видимо)
  15. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:15
    0
    Зеленский это Шив Палпатин нашего века.
  16. Комментарий был удален.
  17. Александр 53
    Александр 53 Сегодня, 16:20
    0
    Никаких мирных переговоров, иначе выборы в США пройдут в пользу Байдена с посадкой Трампа. В случае непрекращающихся военных действий, у Трампа есть шанс посадить Байдена.