Военное обозрение
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Российский генерал: Необходимо открыто заявить о неизбежности ликвидации руководства Украины

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Российский генерал: Необходимо открыто заявить о неизбежности ликвидации руководства Украины

Не в силах добиться значимых успехов ВСУ на фронте, киевский режим усилил диверсионно-террористическую деятельность против России. Только за последние несколько дней атакам морских ударных дронов подверглись военно-морской порт Новороссийска (безуспешно), корабли Черноморского флота ВМФ РФ (один получил повреждения) и российский танкер, получивший пробоину в районе моторного отсека. Сегодня неопознанный морской дрон замечен у берегов Севастополя.


При этом киевские приспешники Зеленского самого высокого уровня власти наперебой соревнуются в угрозах дальнейшей эскалации диверсионно-террористической деятельности на Черном море, в Крыму и в других регионах России. Становится все более очевидным, что остановить террор киевской хунты можно только самыми жесткими ответными действиями, в том числе в отношении отдельных персоналий, захвативших власть на Украине.

Такого же мнения придерживается бывший командующий группировкой федеральных сил в Чечне, генерал-лейтенант Константин Пуликовский, который как никто другой знает, как следует обращаться с террористическими главарями. В интервью телеканалу «Краснодар» боевой генерал призвал открыто заявить о необходимости и неизбежности ликвидации руководства Украины.

Генерал напомнил, что в ходе второй чеченской кампании (контртеррористической операции) на определенном этапе военно-политическое руководство страны приняло решение наносить удары по лидерам боевиков, действовавших на Северном Кавказе. Именно полевые командиры незаконных военных формирований, управляемые и спонсируемые из-за рубежа, держали в страхе местное население и подчиненные им отряды боевиков. По их указке и при непосредственном руководстве устраивались теракты на территории РФ.

Тогда, по решению президента России Владимира Путина, Объединенной группировке войск (сил) на Северном Кавказе был отдан приказ на выявление местоположения и уничтожение главарей бандформирований всеми доступными способами. Российские спецслужбы и военная разведка активно вычисляли лидеров чеченских террористических группировок, далее следовала их ликвидация.

К примеру, один из наиболее известных полевых командиров Шамиль Басаев, который в России значился как «террорист № 1», был уничтожен 10 июля 2006 года в результате взрыва грузовика на территории Ингушетии недалеко от Назрани. Другой «военачальник Ичкерии», организатор ряда громких терактов на территории России, Салман Радуев был арестован еще в 2000 году и умер при довольно загадочных обстоятельствах через два года в колонии «Белый лебедь» в Соликамске Пермской области (сейчас Пермский край).

После нанесения успешных ударов по руководителям террористов на Северном Кавказе их формирования начали разваливаться, напомнил Пуликовский. Оставшиеся разрозненные группы боевиков перешли к партизанским действиям, были постепенно выявлены и уничтожены. Считается, что вторая чеченская война официально завершилась с отменой в полночь 16 апреля 2009 года режима КТО. Розыск и аресты выживших бывших чеченских боевиков спецслужбы РФ проводят до сих пор.

Я думаю, придет момент, когда наш президент что-то подобное скажет этим нашим врагам нынешним, что они будут замочены тоже в сортире. Может, как-то по-другому, может, как-то мягче, красивее, но это будет сделано

— выразил уверенность генерал, добавив, что «по-другому бороться с терроризмом невозможно».

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12 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:22
    0
    Все верно говорит генерал.Почему не трогаем,за некоторым исключением(Буданова уконтрогаить пробовали,надо продолжать до окончательного схода оного в могилу)не понятно.Это враги,и их надо уничтожатьПуликовский знает,что надо делать с подобными персонажами
    1. Barmaglot_07
      Barmaglot_07 Сегодня, 18:29
      -2
      Цитата: dmi.pris1
      Почему не трогаем,за некоторым исключением(Буданова уконтрогаить пробовали,надо продолжать до окончательного схода оного в могилу)не понятно.

      Может потому что трогалка коротка? Что показывают примеры с Будановым и Залужным, которых тут месяца два коллективно хоронили.
  2. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 18:23
    -1
    Необходимо уничтожить лидеров укрорейха? Да ну, серьёзно? Наверху стали прозревать, хотя об этом уже год только самый ленивый не говорил. (Рука - лицо)
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:27
      -2
      Тут один нюанс.Пуликовский отнюдь не наверху.Да,весьма заслуженный человек.И его следует слушать.Да,и говорит то он нашему региональному "Краснодару"Только там наверху зачастую слушают персонажей,типа небритого Ромы
    2. guest
      guest Сегодня, 18:35
      +1
      Цитата: Pharmacist
      Наверху стали прозревать

      Где наверху?
  3. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 18:27
    +1
    Да нет, одними заявлениями проблему не решить! laughing
  4. bravo77
    bravo77 Сегодня, 18:28
    -1
    Все бывшие честные и патриотичные - "весь мир в труху"
    а возьмут в строй так сразу сама осторожность и ждунство методичек сверху
    а то вдруг разбомбишь чего, а место уже застолблено, кому то убыток нанесёшь
    или договорнячок сорвешь
  5. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 18:28
    0
    а ише нужно обезглавливать сбу гур и всу и другие ведомства ! а ише места киевской хунты садить своих людей которые будут управлять но как это сделать без освобождения украины вот вопрос в чем !
  6. guest
    guest Сегодня, 18:33
    0
    Такого же мнения придерживается бывший командующий группировкой федеральных сил в Чечне, генерал-лейтенант Константин Пуликовский, который как никто другой знает, как следует обращаться с террористическими главарями.

    Самое главное выделено жирным, дальше обсуждать имеет мало смысла.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:34
    -1
    Надо не объявить, а сделать: еще вчера.
  8. al3x
    al3x Сегодня, 18:35
    -1
    Конечно надо. И при этом не надо нести чушь и отговорки, типа "ну уничтожим этого, придет другой". Да, придет. И пришедшего на замену мочить. Мочить до тех пор, пока сменщики не изведутся.
  9. Uno
    Uno Сегодня, 18:37
    0
    Не совсем понимаю и какую проблему решит подобное заявление? Ну вот серьезно