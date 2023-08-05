В севастопольской морской зоне уничтожен украинский надводный беспилотник

На значительном отдалении от береговой линии в севастопольской морской зоне силами российского флота уничтожен надводный беспилотник боевиков киевского режима.
Как сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев, сняты все введенные ранее ограничения на передвижение водного транспорта в районе Балаклавского рейда.
Ранее Развозжаев сообщал о том, что в морской зоне Севастополя зафиксировано движение украинского морского беспилотника. В связи с этим были введены временные ограничения передвижения яликов из района Балаклавы на морские пляжи и обратно. Отдыхающих призвали не паниковать и оставаться на своих местах.
Минувшей ночью в районе Керченского пролива украинский морской дрон атаковал российский танкер "Сиг". В результате атаки гражданское судно получило пробоину, также зафиксированы повреждения в машинном отделении. Украинские власти косвенно взяли на себя ответственность за атаку на российское гражданское судно.
Также сообщается, что украинские власти с 4 августа объявили российские черноморские порты зоной военной угрозы. Таким образом, Киев прямо заявил о намерении продолжить террористические атаки по судам и гражданской портовой инфрастуктуре в акватории Черного моря.
Полностью устранить морскую угрозу со стороны киевского режима возможно только полностью лишив Украину доступа к морю.