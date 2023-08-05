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В севастопольской морской зоне уничтожен украинский надводный беспилотник

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В севастопольской морской зоне уничтожен украинский надводный беспилотник

На значительном отдалении от береговой линии в севастопольской морской зоне силами российского флота уничтожен надводный беспилотник боевиков киевского режима.


Как сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев, сняты все введенные ранее ограничения на передвижение водного транспорта в районе Балаклавского рейда.

Ранее Развозжаев сообщал о том, что в морской зоне Севастополя зафиксировано движение украинского морского беспилотника. В связи с этим были введены временные ограничения передвижения яликов из района Балаклавы на морские пляжи и обратно. Отдыхающих призвали не паниковать и оставаться на своих местах.

Минувшей ночью в районе Керченского пролива украинский морской дрон атаковал российский танкер "Сиг". В результате атаки гражданское судно получило пробоину, также зафиксированы повреждения в машинном отделении. Украинские власти косвенно взяли на себя ответственность за атаку на российское гражданское судно.

Также сообщается, что украинские власти с 4 августа объявили российские черноморские порты зоной военной угрозы. Таким образом, Киев прямо заявил о намерении продолжить террористические атаки по судам и гражданской портовой инфрастуктуре в акватории Черного моря.

Полностью устранить морскую угрозу со стороны киевского режима возможно только полностью лишив Украину доступа к морю.
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9 комментариев
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  1. Сармат Саныч
    Сармат Саныч Сегодня, 17:22
    +1
    "Шок и трепет" - почему это не работает

    «Этих болванов погубит их же техника. Они думают, что войну можно выиграть одними бомбёжками»(с)Генерал Вермахта об американцах, диалог со Штирлицем

    Если вы думаете, что та тупая фигня, которую творят нынче укропитеки, это их собственная фигня – глубоко ошибаетесь.
    И на фронте, где копмьютерная копия Залужного с живым Сырским гонят рагулей на убой, и в многолетних обстрелах Донбасса, и в нынешних тебильных атаках дронов по Крымскому мосту – это всё чисто американские наработки.
    «Это всё придумал Черчилль в восемнадцатом году»(с)
    Ну, не Черчилль, и не в восемнадцатом, но доктрина «Шок и трепет» у американцев была уже во время Второй мировой (если кто мне не верит, «Shock and awe» на английском, легко гуглится). Правда, её несколько раз переписывали, но суть не менялась.

    И тогда она не работала точно так же, как и сейчас. Никогда не работала, если точнее. Что не мешает тупым ковбоям ей слепо следовать все эти десятилетия.
    Суть этой доктрины «Кошмарить, а по возможности бомбить и убивать гражданское население, пока они не ужаснутся и не сдадутся». То есть чистый террор и военные преступления перед человечностью.
    Против Японии не сработало – император не собирался сдаваться после двух ядерных взрывов, и подписал капитуляцию только после быстрого и фантастически эффективного уничтожения Квантунской армии советскими войсками.
    Против Вьетнама не сработало – американцы убили 6,5-7 миллионов гражданских, но всё равно проиграли, потеряли официально 58 тысяч своих убитыми(неофициально, более 100 тысяч убитых военных США), 350 тысяч своих покалеченными, 25-30% угробленной техники имевшейся на тот момент в армии Штатов - и позорно сбежали.
    Против Афганистана не сработало – талибы прятались в горных пещерах, мнржестве других мест, а потом загоняли тупых янки в их укреплённые форты, откуда те боялись высунуться. В итоге Матрасостан и НАТО контролировали всего 1% Афганистана.
    Против Донбасса за 8 лет тоже не сработало. Ибо убийства стариков, жён и детей только вызывают ожесточение и стремление отомстить.

    Поэтому, кроме всего прочего, Россия и не уничтожает жилые кварталы, коллекторы, водоканалы, плотины и многое-многое другое, без чего оставшееся население украины довольно быстро вымрет и разбежится за кордон. Потому что наши понимают человеческую психологию, а матрасники и остальной Запад – нет. За погибших на поле боя никто мстить не будет, ибо всё честно – взяли оружие и погибли. Это в любой базовой человеческой культуре так.
    И теперь американские дегенераты с упорством, заслуживающим лучшего применения, пытаются применять свою террористическую тактику против России.
    Тебилы хотя бы немного изучили историю, для разнообразия. Узнали бы для себя много нового. Например, что русские всегда реагировали на террор «Дави их, ...ть!» и народной мобилизацией – партизанской борьбой против захватчиков и массовым добровольчеством («чёрными сотнями», как частный пример).
    До сих пор ещё ничего не было. Мы даже не начинали. Фосфорные - по мизеру, напалм - практически нет, мы даже свои самые гигантские на Земле запасы кассетных(многократно бОльшие чем к примеру у НАТО или чем у КНР+Индии вместе взятых) по некоторым западным оценкам использовали меньше чем на 0,5%(половинка от одного процента, 1/200).
    Русские долго запрягают, но быстро едут (Навального спросите, он подтвердит).

    После каждой террористической атаки по территории России(никакого военного урона и смысла не имеющей, замечу, чаще всего рассчитанной на визг отечественных ЛОМов-милитариблогеров) наши не только выносят критическую инфраструктуру украины, но и закапывают очередные ЗКП. После чего в западных странах «внезапно массово падают самолёты/вертолёты с высокопоставленными военными на борту». Хотя в большинстве случаев Запад и хтим не заморачивается, высокопоставленные военные у них после этого банально умирают задним числом(и есть среди наших экспертов те кто мониторит 17 месяцев сей процесс, не для пкбликации в ТГэшках, естественно).
    Что рагули необучаемые, что их западные хозяева…

    Чтобы обезопасить Белгород, украина должна потерять Харьков.
    Чтобы обезопасить Крымский мост, украина должна полностью остаться без выхода к морю, в принципе укропорты уже почти уничтожены.

    Это то, что Владимир Владимирович легко объяснит своим многочисленным партнёрам – в Азии, Африке и Латинской Америке (на умирающую Европу всем давно плевать).

    Кстати, украина закрысила несколько десятков тысяч долларов для колумбийских наёмников – и потеряет поддержку одной из редких стран ЛА, которая до сих пор их поддерживала, из-за такой мелочи. Такая типичная украина…
    "Незалежная" в своей тупой жадности вечно меняет первородство на чечевичную похлёбку. Крым на кружевные трусы, Донбасс на «безвиз» (бумажку стоимостью в 30 евро), Мариуполь на марку «Укрпошты». И так пока совсем ничего не останется.

    Продолжайте, маленькие дегенераты, продолжайте! И «наступ», и теракты – а то некоторые в России до сих пор считают, что нужно оставить украине несколько западных областей.
    Нужно их убедить, что никакой «украины» не должно остаться. Вообще.
    До последнего «украинца»! В принципе, ОБЕЗЛЮЖИВАНИЕ и так завершается, навсегда поутекало большинство, сейчас, по ряду расчетов, на территории контроля Зе осталось 10-13 млн.

    P.S. «Фанатизм никогда не даст окончательной победы. От фанатизма устают», оттуда же.
    «Солдатики заканчиваются»(с)
    Матрасникам и мелкобритам с гейропейцами и ххлами советую посмотреть эпизод диалога генерала Вермахта и Штирлица, может дойдёт.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:34
      +2
      Соглашусь практически полностью.Да,ни метра территории им нельзя оставлять.Их земля-на кладбище.А вот с Афганом не соглашусь.Амерзцы весьма прошаренные на определенные издержки.Они просчитали,что возможную тогда уже войну они не потянут,имея на хребтине Боливара двух ездоков-Украину и Афган.Одного решили просто скинуть.Кстати,там и траты на все про все в Афгане были выше..Чем сейчас воюя чужими руками на вна..
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 17:44
        -1

        ВСУ используют морские беспилотники MAGURA V5 для мониторинга ситуации на Черном море.Видео CNN о беспилотнике по ссылке ниже.
        Украинская сторона применяет модернизированные надводные беспилотники MAGURA V5 второго поколения для наблюдения за ситуацией в черноморском регионе. По данным телеканала CNN, скорость этих плавательных машин выше, чем у любого судна.


        Производство, ремонт и обслуживание MAGURA V5 производится на секретной базе ВМСУ. Беспилотник оборудован оптико-электронными системами и комплектом связи Star Link. Длина надводного дрона составляет 5,5 метра, ширина – 1,5 метра, высота над ватерлинией достигает 0,5 метра, максимальная скорость – 42 узла, дальность хода – около 833 км, нагрузка – 320 кг. Управление осуществляется при помощи сетевой радиостанции с антенным ретранслятором или по спутниковой связи.

        https://topcor.ru/37773-vsu-ispolzujut-morskie-bespilotniki-magura-v5-dlja-monitoringa-situacii-na-chernom-more.html

        Нужно просто тотально глушить Star Link при помощи РЭБ.По словам того же Мадьяра серьёзные подвижки в этом у нас на фронте уже есть по поводу глушения Star Link,через который идёт управление морскими беспилотниками Украины .Или просто тупо заглушить Star Link в космосе впринципе,если они меры не знаютМожет даже как то на наши беспилотники эти РЭБ прикрутить,чтобы они летали над Чёрным морем и глушили этот Star Link.В идеале конечно же чтобы БПЛА летали над морем,высматривали с помощью оптики эти морские беспилотники и уничтожали их с воздуха своими КАБ-25/50,там ПТУРами.300 млн.тонн годовой грузооборот портов Кубани.Пиратов надо останавливать пока они нам катастрофу тут не устроили.Вплоть до того что ставить РЭБ на корабли сопровождения торговых судов или на сами торговые суда.А не спать и дальше.

        МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Грузооборот морских портов России по итогам I полугодия 2023 года вырос на 10,5% по отношению к аналогичному периоду 2022 года и составил 453,3 млн тонн. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота."Грузооборот морских портов России по итогам первой половины 2023 года увеличился на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 453,3 млн тонн", - говорится в сообщении.


        Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна за январь - июнь 2023 года вырос на 21,2% и составил 151,2 млн тонн. Перевалка сухих грузов выросла на 33,1% до 71,8 млн тонн, наливные грузы - на 12,1%, до 79,4 млн тонн.

        https://tass.ru/ekonomika/18238249

        То есть через порты Кубани( 151,2 млн тонн за полгода) идёт треть всего морского грузооборота России ( 453,3 млн тонн за полгода).Вот что стоит на кону.
        1. АндрейKam_Z
          АндрейKam_Z Сегодня, 17:53
          +1
          В целом согласен. Только не понял как глушить в космосе и КАБ-25/50 жирновато будет для лодки да и попасть в такую цель, идущую на такой скорости бомбой не реально.
        2. Седов
          Седов Сегодня, 18:42
          0
          Там есть костыль, что на скорости 42 узла с воздуха попадать по нему сложно, и нужен какой-то аналог ПРО, который по воде работает. Самонаводящийся с захватом и сопровождением цели. Базу эту обязательно вычислить, хотя возможно, что габарит 5,5 метра специально разрабатывался для возможности доставки к месту пуска на побережье обычным тентованым 6метровым грузовиком. И пункт управления в какой-нибудь вахтовке.
    2. Комментарий был удален.
    3. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 18:09
      0
      эх если бы было это так но сша и европа не идиоты ! на туземцев им как то пофиг !
  2. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 17:54
    -1
    Нам нужны беспилотные летательные средства над черным морем для контроля. Так не пойдет, если у них их много будет они нам весь флот завалят
    А что у нас подлодки не могут засечь шум винтов беспилотников, они же видят на радарах своих торпеды. Я считаю надо использовать небольшие подлодки, у нас настроили огромные.
    Вот легла бы подлодка на дно и на тросе выпустила буй с сенсорами и камерой.
    Хорошо если использовать летательный аппарат с антенной которая излучала бы сигнал можно было изучать поверхность моря и можно было получить отражение от плотных объектов как беспилотник
  3. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 18:15
    -2
    Тогда может в сторону украины направлять мощный сигнал РЭБ, создать огромные антенны
    Что касается крымского моста почему на тех же опорах не крепить средства РЭБ
    Ну либо нашим кораблям надо патрулировать черное море приближаться к берегам украины и наносить удары. Большие корабли там может и не нужны патрульные со всякого рода сканерами и сонарами
    Хорошо если мы не может определить где они разрабатывают свои беспилотники разбивать все ангары
    Если мы не можем засечь какие то морские беспилотники то нам нужны охотники беспилотники которые бы плавали в море и заряжались от солнечных батарей и имели топливо на борту
    Это война и раз они наносят удары из портов, то там надо разносить всю инфраструктуру, бить по электростанциям, подстанциям, вокзалам, дорогам.
    Порты Украины создают большую опасность всей нашей инфраструктуре. У них цель разбить крымский мост, потопить наш флот
    Ну надо вспомнить Великую отечественную что Рейх бомбили ежедневно союзники
  4. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 18:17
    0
    Сегодня Лаборатория ППШ, известная выпуском тепловизоров и противодроновых ружей анонсировала новый продукт — комплекс подавления «Тритон». По заявлению конструкторов, он работает в четырех диапазонах, оснащен выносным пультом и может устанавливаться на подвижную технику.