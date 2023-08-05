Минобороны представило членов экипажа танка, уничтожившего в одном бою 8 бронемашин противника, к званиям Героев России

Командир экипажа старший лейтенант Баксиков эвакуировал раненного военнослужащего из боевой машины и оказал ему первую помощь. Передав механика-водителя в передовую медицинскую группу, Расим принял решение занять его место в бою.

Оценив обстановку, старший лейтенант Баксиков принял решение и незамедлительно вступил в бой с превосходящими силами противника. Благодаря умелому управлению боевой машиной и грамотному использованию условий местности для скрытного перемещения выход на огневой рубеж российского танка стал для противника неожиданностью. Находясь на месте механика-водителя, Расим Баксиков умело маневрировал на поле боя и руководил работой экипажа. Лейтенант Александр Леваков, находясь на месте командира, оперативно и грамотно передавал целеуказание наводчику и руководил огнем танка.

Произведя три выстрела по выдвигающейся пехоте, второй танк получил повреждение от вражеского артиллерийского огня. Быстро сориентировавшись в обстановке и понимая, что экипажу подбитой боевой машины требуется незамедлительная помощь, старший лейтенант Расим Баксиков совместно со своим экипажем принял решение эвакуировать поврежденный танк с линии боевого соприкосновения в безопасное место.