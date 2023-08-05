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Минобороны представило членов экипажа танка, уничтожившего в одном бою 8 бронемашин противника, к званиям Героев России

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Минобороны представило членов экипажа танка, уничтожившего в одном бою 8 бронемашин противника, к званиям Героев России

Министерство обороны России сообщает о том, что все члены экипажа танка, который на днях отразил атаку превосходящих сил противника, представлены к званию Героя России. Речь идёт об экипаже танка «Алёша», как теперь обозначается позывной боевой машины, действовавшей на Запорожском направлении.


Командиром экипажа является старший лейтенант Расим Баксиков.

Минобороны сообщает, что танк попал под артиллерийский обстрел, в результате чего мехвод танка был ранен.

Из сообщения:

Командир экипажа старший лейтенант Баксиков эвакуировал раненного военнослужащего из боевой машины и оказал ему первую помощь. Передав механика-водителя в передовую медицинскую группу, Расим принял решение занять его место в бою.

Далее сообщается, что лейтенант Александр Леваков занял место командира танка, поведя бронемашину к позициям обороняющихся подразделения мотострелкового полка ВС РФ. Когда танк подходил к одному из населённых пунктов, неподалёку появилась вражеская бронетехника. Речь идёт о шести боевых бронированных машинах и двух танках ВСУ.

Из сообщения Минобороны:

Оценив обстановку, старший лейтенант Баксиков принял решение и незамедлительно вступил в бой с превосходящими силами противника. Благодаря умелому управлению боевой машиной и грамотному использованию условий местности для скрытного перемещения выход на огневой рубеж российского танка стал для противника неожиданностью. Находясь на месте механика-водителя, Расим Баксиков умело маневрировал на поле боя и руководил работой экипажа. Лейтенант Александр Леваков, находясь на месте командира, оперативно и грамотно передавал целеуказание наводчику и руководил огнем танка.

Сообщается, что наводчик-оператор Алексей Неустроев в первые минуты боя подбил два украинских Т-72Б. Затем в течение примерно получаса были уничтожены ББМ противника – один БТР M113 и 5 International MaxxPro производства США. Вместе с техникой был уничтожен и украинский десант.

Далее танк около 40 минут прикрывал подразделения мотострелкового полка. После израсходования боекомплекта танк отправился на перезарядку, а его место в бою занял другой танк.

Минобороны РФ:

Произведя три выстрела по выдвигающейся пехоте, второй танк получил повреждение от вражеского артиллерийского огня. Быстро сориентировавшись в обстановке и понимая, что экипажу подбитой боевой машины требуется незамедлительная помощь, старший лейтенант Расим Баксиков совместно со своим экипажем принял решение эвакуировать поврежденный танк с линии боевого соприкосновения в безопасное место.

По итогам только одного этого боя противник потерял не менее сотни человек убитыми и ранеными.
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11 комментариев
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  1. Pavel Pavlovskiy
    Pavel Pavlovskiy Сегодня, 16:12
    +10
    Отличная реальная история , надо такие собирать , и снимать фильмы !!!
    Бойцам здоровья, и удачи !!!
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 16:21
      +2
      Цитата: Pavel Pavlovskiy
      Отличная реальная история , надо такие собирать , и снимать фильмы !!

      Только, чур, не давайте снимать Бондарчуку или Михалкову!
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:27
        0
        Фамилия у оператора знаковая-Неустроев..."Батальон капитана Неустроева.."это из сводки со штурма Берлина..Молодцы ребята..
  2. Avsch
    Avsch Сегодня, 16:12
    +7
    Вот это новость! Пацаны реально герои. Успехов в службе и домой с победой!
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 16:13
    +3
    Минобороны представило членов экипажа танка, уничтожившего в одном бою 8 бронемашин противника, к званиям Героев России

    Правильное решение и отличная новость!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:18
      +1
      Сначало было от МО о представлении к Орденам Мужества.Но тут все же медийность и действительно-героизм экипажа.Достойны Героев hi
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:16
    +3
    Отлично! Когда написали, что представлены, боялся, что командиру дадут Героя, а экипажу что-нибудь помельче.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 16:21
      0
      Когда в экипаже два офицера - качество работы наверняка лучше. Жаль, что звание третьего не указано в заметке. М.б. тоже офицер?
  5. Flashpoint
    Flashpoint Сегодня, 16:18
    +1
    Честь и Слава Героям!
    Молодцы!!!
    P.S.:

    Железная броня убережёт от пули,
    Чтобы в бою всегда блеснули.
    И мчится быстро ваш железный конь,
    Не побоится и пойдёт в огонь.
    Танкистам желаем мы железных сил,
    Чтоб ваш товарищ, танк, всегда любил
    И выполнял приказы ваши безотказно,
    А жизнь была счастлива и алмазна.
  6. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 16:20
    0
    По другому и быть не должно ,,
  7. Alex20042004
    Alex20042004 Сегодня, 16:23
    0
    Арабы о подвиге наших бойцов:

    https://dzen.ru/a/ZMtTwm72xGmhpuKC

    Я просмотрел это видео 10 раз, и мне все это нравится, Да здравствует Великая Россия, да здравствует Путин, победа правых, стыд и позорище предателям и агентам Запада.
    Чем дольше тянется война, тем больше усиливается российская агрессия, и российская сила и точность в нанесении ударов по целям и засадам, это становится очевидным, и это то, что было полной неожиданностью для Запада.
    Непревзойденная смелость и точность прицеливания.
    Египет с вами!❤❤
    Все арабы с вами, да поможет вам Аллах!
    Алжир, вечный союзник России, знает цену мужчинам, только мужчинам, Да здравствует Алжир, да здравствует Россия!
    Мы тоже с вами из Ирака, да здравствует Россия!
    Я алжирка из Франции. Я за мир и против войны.
    Атака в тяжелой броне на открытой местности без прикрытия с воздуха означает барбекю на открытом воздухе.
    Т90 - гордость российской военной промышленности.
    Этот экипаж заслуживает самых высоких наград за свое мужество, точность прицеливания и слаженную командную работу.
    Жителям Запада не хватает такого мужества...
    Я надеюсь, что экипаж танка доживет до конца этой войны, чтобы рассказать подробности этого сражения, действительно как в кино.
    Запад возьмет эту историю, фильм сделает, только роли поменяет местами, получится история об уничтоженных российских танках, об украинском танке и, конечно же, о том, что командир танка - американский наемник