Минобороны представило членов экипажа танка, уничтожившего в одном бою 8 бронемашин противника, к званиям Героев России

Министерство обороны России сообщает о том, что все члены экипажа танка, который на днях отразил атаку превосходящих сил противника, представлены к званию Героя России. Речь идёт об экипаже танка «Алёша», как теперь обозначается позывной боевой машины, действовавшей на Запорожском направлении.
Командиром экипажа является старший лейтенант Расим Баксиков.
Минобороны сообщает, что танк попал под артиллерийский обстрел, в результате чего мехвод танка был ранен.
Из сообщения:
Командир экипажа старший лейтенант Баксиков эвакуировал раненного военнослужащего из боевой машины и оказал ему первую помощь. Передав механика-водителя в передовую медицинскую группу, Расим принял решение занять его место в бою.
Далее сообщается, что лейтенант Александр Леваков занял место командира танка, поведя бронемашину к позициям обороняющихся подразделения мотострелкового полка ВС РФ. Когда танк подходил к одному из населённых пунктов, неподалёку появилась вражеская бронетехника. Речь идёт о шести боевых бронированных машинах и двух танках ВСУ.
Из сообщения Минобороны:
Оценив обстановку, старший лейтенант Баксиков принял решение и незамедлительно вступил в бой с превосходящими силами противника. Благодаря умелому управлению боевой машиной и грамотному использованию условий местности для скрытного перемещения выход на огневой рубеж российского танка стал для противника неожиданностью. Находясь на месте механика-водителя, Расим Баксиков умело маневрировал на поле боя и руководил работой экипажа. Лейтенант Александр Леваков, находясь на месте командира, оперативно и грамотно передавал целеуказание наводчику и руководил огнем танка.
Сообщается, что наводчик-оператор Алексей Неустроев в первые минуты боя подбил два украинских Т-72Б. Затем в течение примерно получаса были уничтожены ББМ противника – один БТР M113 и 5 International MaxxPro производства США. Вместе с техникой был уничтожен и украинский десант.
Далее танк около 40 минут прикрывал подразделения мотострелкового полка. После израсходования боекомплекта танк отправился на перезарядку, а его место в бою занял другой танк.
Минобороны РФ:
Произведя три выстрела по выдвигающейся пехоте, второй танк получил повреждение от вражеского артиллерийского огня. Быстро сориентировавшись в обстановке и понимая, что экипажу подбитой боевой машины требуется незамедлительная помощь, старший лейтенант Расим Баксиков совместно со своим экипажем принял решение эвакуировать поврежденный танк с линии боевого соприкосновения в безопасное место.
По итогам только одного этого боя противник потерял не менее сотни человек убитыми и ранеными.