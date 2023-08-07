Послевоенное использование самозарядных винтовок и автоматов, произведённых в нацистской Германии

На начальном этапе Второй мировой войны руководство вооруженных сил нацисткой Германии не уделяло должного внимания самозарядным и автоматическим винтовкам, хотя разработка такого оружия в частном порядке велась. Ситуация изменилась после того, как стало ясно, что война затягивается, и начавшийся в 1942 году «пулемётный голод» потребовал насыщения войск скорострельным индивидуальным оружием, способным частично компенсировать нехватку пулемётов.
Самозарядные винтовки под патрон 7,92×57 Mauser
По состоянию на 1 сентября 1939 года немецкие пехотинцы были в основном вооружены винтовками K98k (Mauser 98k). На тот момент это была одна из лучших магазинных винтовок с поворотным затвором. Изделие фирмы «Маузер» имеет высокую надёжность, прочность и большой эксплуатационный ресурс, простоту и безопасность в обращении. Во время Второй мировой войны винтовки K98k широко использовались всеми видами вооружённых сил Германии на всех театрах военных действий, где принимали участие немецкие войска. Однако при всех своих положительных качествах к началу 1940-х годов винтовка K98k как индивидуальное оружие пехотинца уже не в полной мере удовлетворяла предъявляемым требованиям. Она не обладала необходимой скорострельностью и была сравнительно громоздким и тяжёлым оружием для ведения боевых действий в населённых пунктах. Скорострельность ограничивалась тем, насколько быстро стрелок может управляться с затвором и заряжать магазин на 5 патронов. Впрочем, эти недостатки были свойственны всем без исключения магазинным винтовкам. Отчасти невысокая боевая скорострельность K98k компенсировалась тем, что немцы в обеспечении огневой мощи подразделения полагались не на винтовки, а на единые пулемёты.
По мнению оружейных экспертов, германские МG34/42 по комплексу служебно-эксплуатационных и боевых характеристик являлись наиболее удачными пулемётами Второй мировой, но ставка на них как на основу огневой мощи отделения не всегда была оправдана. При всех своих достоинствах эти немецкие пулемёты были достаточно дорогими и сложными в производстве, в связи с чем на фронте всегда ощущался их дефицит. Использование трофейных пулемётов, захваченных в оккупированных странах, и переделка немецких авиационных пулемётов винтовочного калибра лишь отчасти позволяло компенсировать нехватку МG34/42. Пистолеты-пулемёты, обладавшие высокой огневой мощью, имели малую дальность стрельбы. С учётом насыщения всех родов войск автоматическим оружием было крайне желательным вооружить пехоту винтовкой, превосходящей по скорострельности K98k, и эта проблема особенно обострилась после перехода Германии к стратегической обороне.
В конце 1941 года в действующую армию для проведения войсковых испытаний поступили две внешне сходные самозарядные винтовки: G41(M) и G41(W). Первая разработана фирмой Waffenfabrik Mauser AG, вторая – фирмой Carl Walther Waffenfabrik. Автоматика винтовок работала за счёт отвода части пороховых газов. Для стрельбы использовались те же боеприпасы, что и в винтовке K98k.
Самозарядная винтовка Mauser G41
В ходе испытаний выявилось, что самозарядные винтовки плохо приспособлены для рутинной службы и реального боевого применения. Оба образца оказались чувствительными к запылению. Для надёжного функционирования автоматики их движущиеся части должны были быть густо смазаны. После производства нескольких десятков выстрелов из-за порохового нагара скользящие части слеплялись, что затрудняло разборку. Часто отмечалось пригорание пламегасителя. Имелись нарекания на излишний вес и плохую точность стрельбы. Оба образца испытания провалили и были направлены на доработку.
В 1942 году после дополнительных испытаний на вооружение поступила самозарядная винтовка Walther G41(G41(W)). Её выпуск осуществлялся на заводе фирмы Walther в городе Целла-Мелис и заводе фирмы Berlin-Lübecker Maschinenfabrik в городе Любек. Согласно американским данным, было изготовлено более 100 000 экземпляров.
Самозарядная винтовка Walther G41
Без патронов винтовка весила 4,98 кг. Длина – 1138 мм. Длина ствола – 564 мм. Начальная скорость пули – 745 м/с. Боевая скорострельность – 20 выстрелов/мин. Питание осуществлялось из неотъёмного магазина на 10 патронов. Прицельные приспособления были проградуированы на дистанцию до 1200 м. Эффективная дальность стрельбы не превышала 500 м.
Хотя винтовку G41(W) официально приняли на вооружение и начали её серийное производство, от многих недостатков, имевшихся в опытных образцах, избавиться так и не удалось, что вызвало многочисленные нарекания с фронта. В связи с этим в 1943 году начался выпуск модернизированной винтовки G43. В 1944 году она была переименована в карабин Karabiner 43 (K43). На G43 неудачный газоотводный узел заменили сходным с тем, что использовался на советской винтовке СВТ-40. Для снижения стоимости и обеспечения технологичности значительная часть деталей изготавливалась литьём и штамповкой, наружная поверхность имела весьма грубую обработку.
Самозарядная винтовка G43 с магазином на 25 патронов
По сравнению с G41(W) на G43 была улучшена надёжность, также удалось уменьшить вес до 4,33 кг, а длину до 1117 мм. Питание осуществлялось из отъёмного магазина на 10 патронов, который можно было пополнять обоймами на 5 патронов, не снимая его с оружия. Также имелась возможность использовать 25-зарядный коробчатый магазин от ручного пулемёта MG13. Благодаря применению отъёмных магазинов, боевая скорострельность увеличилась до 30 выстрелов/мин.
Улучшенная G43 выпускалась в больших объёмах, чем G41(W). До марта 1945 года удалось сдать более 402 000 самозарядных винтовок. Согласно планам немецкого командования, в каждой гренадерской (пехотной) роте Вермахта предполагалось иметь 19 полуавтоматов. Однако в реальности такого уровня оснащённости почти никогда не было.
Значительную часть винтовок G43 оснастили оптическими прицелами. По точности стрельбы «снайперские» самозарядные винтовки существенно уступали магазинным K98k, но в уличных боях, где дальность стрельбы в большинстве случаев была не велика, G43 с оптикой показали себя неплохо.
В 1942 году фирмой Rheinmetall-Borsig была создана автоматическая винтовка FG42 (нем. Fallschirmjägergewehr 42 – винтовка парашютиста образца 1942 года), предназначенная для вооружения десантных и горно-стрелковых частей. Можно утверждать, что эта винтовка является одним из наиболее интересных образцов стрелкового оружия, сконструированного и выпускавшегося в Третьем рейхе.
Автоматические винтовки FG42/1 и FG42/2
Автоматика FG42 функционировала за счёт отвода части пороховых газов через поперечное отверстие в стенке ствола. Запирание канала ствола осуществлялось поворотом затвора, который происходит в результате взаимодействия криволинейного паза на затворе и скошенных плоскостей на стойке затворной рамы при движении последней. Два боевых упора расположены симметрично в передней части затвора. В прикладе размещён буфер, смягчающий отдачу. Питание патронами происходило из коробчатого магазина ёмкостью 20 патронов, крепящегося с левой стороны винтовки. Ударно-спусковой механизм ударникового типа допускал ведение одиночного и автоматического огня.
В ходе эксплуатации первой модификации FG42/1 выявился рад недостатков. Стрелки жаловались на попадание стреляных гильз в лицо, неудобное удержание оружия и плохую устойчивость при автоматической стрельбе. Также оставляли желать лучшего прочность и ресурс некоторых деталей. Кроме того, массовый выпуск ограничивался высокой стоимостью и трудоёмкостью изготовления.
С учётом всех замечаний была разработана более технологичная, надёжная и удобная автоматическая винтовка FG42/2. В целях оптимизации производственного процесса и экономии дефицитных материалов предполагалось перейти на использование штамповки из стального листа. Однако винтовка FG42/2 по-прежнему осталась очень дорогой в производстве. Самой сложной частью в изготовлении была фрезерованная ствольная коробка, выполненная из высоколегированной стали. В силу разного рода трудностей фирма Krieghoff приступила к изготовлению партии из 2000 винтовок только в конце 1943 года.
В процессе серийного производства в конструкцию FG42 вносились усовершенствования, направленные на снижение стоимости, улучшение удобства применения и надёжности. Последней серийной модификаций стала FG42/3 (Тип G) со штампованной ствольной коробкой, которая всё же осталась дорогой и сложной в производстве.
По меркам 1940-х годов винтовка FG42/3 имела высокие характеристики и была достаточно надёжной. Ствол и приклад находились на одной линии, за счёт чего практически отсутствовало плечо отдачи, чем был сведён к минимуму подброс оружия при стрельбе. В значительной мере отдачу снижал массивный компенсатор-пламегаситель, крепившийся на дульной части ствола. Прицельные приспособления состояли из закреплённой на стволе мушки и регулируемого целика, размещённого на ствольной коробке. Значительная часть серийных FG42 оснащалась оптическими прицелами. Для рукопашной схватки предназначался неотъёмный четырёхгранный игольчатый штык, который в походном положении откидывался назад и располагался параллельно стволу; также имелись складные штампованные сошки.
Масса FG42/3 без патронов составляла 4,9 кг. Длина – 975 мм. Длина ствола – 500 мм. Начальная скорость пули – 740 м/с. Эффективная дальность с механическим прицелом – 500 м. Темп стрельбы – 750 выстрелов/мин.
По ряду причин в Германии не получилось наладить массовый выпуск FG42. Всего удалось изготовить около 14 000 экземпляров. Помимо десантников и горных стрелков единичные экземпляры FG42 имелись в распоряжении наиболее опытных бойцов Вермахта и войск СС. Автоматическая винтовка FG42 стала поступать в войска слишком поздно и в малых объёмах, в силу чего не смогла в полной мере продемонстрировать свои боевые качества и преимущества.
Автоматические винтовки под промежуточный патрон 7,92×33 мм
В межвоенный период конструкторы и военные в разных странах пришли к выводу, что имеющиеся винтовочно-пулемётные патроны обладают излишней мощностью для решения большинства задач, свойственных индивидуальному пехотному оружию. В 1940 году конструкторы фирмы Polte Armaturen-und-Maschinenfabrik A.G. в инициативном порядке создали патрон с размерностью 7,92×33 мм, который после принятия на вооружение получил обозначение 7,9 mm Kurzpatrone 43 (7,9 mm Kurz). Этот боеприпас по энергетике занимал промежуточное положение между 9-мм пистолетным патроном Parabellum и 7,92-мм винтовочным патроном Mauser.
Немецкие патроны 7,92×57 мм и 7,92×33 мм
Стальная гильза длиной 33 мм имела бутылочную форму и для предотвращения коррозии покрывалась лаком. Серийный патрон 7,9 mm Kurz SmE весил 17,05 г. Масса пули – 8,1 г. Дульная энергия – 1900 Дж. По своим характеристикам и внешне германский патрон 7,92×33 мм был похож на советский 7,62×39 мм.
Под 7,9 mm Kurz в Германии создали несколько автоматов (штурмовых винтовок) и некоторые из них приняли на вооружение.
В июле 1942 года состоялась официальная демонстрация автоматов под промежуточный патрон Maschinenkarabiner 42(H) (MKb 42(H)) и Machinenkarabiner 42(W) (MKb42(W)). Первый был разработан фирмой C.G. Haenel, второй – фирмой Carl Walther Waffenfabrik. Автоматика обоих образцов основывалась на принципе отвода части пороховых газов.
Опытный автомат MKb42(W)
Победителя конкурса выявили войсковые испытания на Восточном фронте. По их итогам, при условии устранения ряда недостатков и внесения в конструкцию определённых изменений, к принятию на вооружение был рекомендован MKb42(H). Победа этого автомата в конкурсе во многом обуславливалась тем, что ещё на этапе проектирования много внимания уделялось технологичности и снижению стоимости, для чего при изготовлении ствольной коробки и ряда других деталей использовалась штамповка
Опытный автомат MKb42(Н)
По мере того как в конструкцию затвора, ударно-спускового механизма и газоотводного узла вносились изменения, на свет появились «пистолеты-пулемёты» MP 43/1 и MP 43/2. В июне 1943 года началось серийное производство MP 43/1. Массовое применение MP43 на Восточном фронте велось с осени 1943 года. При этом было установлено, что новый автомат сочетает в себе положительные качества пистолетов-пулемётов и винтовок, что позволяет увеличить огневую мощь пехотных подразделений и снижает потребность в ручных пулемётах. До декабря 1943 года, когда на производственных мощностях эта модель была заменена более совершенной модификацией, удалось изготовить более 12 000 экземпляров MP 43/1.
После получения положительного заключения из действующей армии, было принято официальное решение о принятии нового автомата на вооружение. В апреле 1944 года после внедрения некоторых конструктивных и технологических изменений название МР43 было заменено на МР44, а в октябре 1944 года оружие получило окончательное наименование – StG44 (нем. Sturmgewehr 44 – «Штурмовая винтовка 44»).
Штурмовая винтовка StG44
Масса StG44 без патронов составляла 4,6 кг, с примкнутым магазином на 30 патронов – 5,2 кг. Длина – 940 мм. Длина ствола – 419 мм. Начальная скорость пули – 685 м/с. Эффективная дальность одиночными выстрелами – до 400 м. Темп стрельбы – 550-600 выстрелов/мин.
Различные источники не сходятся в количестве выпущенных образцов под патрон 7,9 mm Kurz, но с уверенностью можно утверждать, что во время Второй мировой немцы произвели более 400 000 автоматов.
Массовое производство автоматического оружия под патрон размерности 7,92×33 мм стало серьёзным прогрессом в деле увеличения огневых возможностей немецких стрелковых подразделений. После устранения большей части «детских болезней» германские штурмовые винтовки стали очень неплохим оружием. Они превосходила пистолеты-пулемёты по точности и дальности стрельбы, пробивному действию пули и обладали тактической универсальностью. В то же время штурмовая винтовка StG44 была достаточно тяжёлой, стрелки жаловались на отсутствие цевья, чувствительность к влаге и загрязнению, а также более сложное по сравнению с K98k обслуживание. Впрочем, по большей части это были жалобы пехотинцев, которые до этого имели дело с магазинной винтовкой. При должном и своевременном уходе и обслуживании автомат StG44 являлся достаточно надёжным, что подтверждается длительной эксплуатацией в послевоенное время.
Использование немецких самозарядных винтовок и автоматов в послевоенное время
До апреля 1945 года германская промышленность сумела сдать более 900 000 самозарядных и автоматических винтовок. Достоверно установить, какая часть этого оружия использовалась в послевоенное время, невозможно. Но исходя из данных по количеству поставленных германским вооруженным силам K98k, и сколько таких винтовок было захвачено, можно предположить, что в распоряжении союзников по антигитлеровской коалиции оказалось приблизительно 100 000 трофейных самозарядок и автоматов.
Американский военнослужащий с трофейной автоматической винтовкой FG42
Понятно, что трофейное оружие находилось в разной степени сохранности и имело не одинаковые перспективы для дальнейшей эксплуатации в регулярных вооруженных силах и военизированных формированиях.
Например, самозарядные винтовки G41(W), имевшие проблемы с надёжностью, в послевоенное время официально нигде не использовались, хотя и могли оказаться в распоряжении различных нерегулярных формирований.
Усовершенствованные G43 до середины 1960-х в ГДР стояли на вооружении казарменной полиции, пограничной охраны и военизированных отрядов «Боевых групп рабочего класса».
Помимо Восточной Германии 7,92-мм самозарядные винтовки в качестве оружия ограниченного стандарта примерно полтора послевоенных десятилетия эксплуатировались в Норвегии, Франции, Нидерландах и Чехословакии. Несколько тысяч G43 было продано на мировом рынке вооружений, и не всегда эти сделки носили законный характер.
Боевик ИРА с винтовкой G43
Какое-то количество полуавтоматов, выпущенных в нацистской Германии, оказалось в руках боевиков Ирландской республиканской армии в ходе вооруженных столкновений в Ольстере.
Как это ни странно, немецкие автоматические винтовки FG42, выпущенные относительно небольшим тиражом, применялись во время войны в Юго-Восточной Азии.
Американский военнослужащий с автоматической винтовкой FG42
Среди трофеев американских войск в Юго-Восточной Азии иногда попадались автоматические винтовки, произведённые в нацистской Германии. Возможно, что их передали Северному Вьетнаму с советских складов трофейного стрелкового оружия вместе с пулемётами MG34.
Автоматические винтовки FG42, захваченные в ходе операции Cedar Falls, 1967 год
Во время операции Cedar Falls, проведённой с 8 по 26 января 1967 года, в районе к северо-западу от Сайгона в подземных туннелях вместе с другим стрелковым оружием было обнаружено несколько FG42.
Кроме того, немецкая автоматическая винтовка оказала влияние на развитие американского пулемётного вооружения. Считается, что газовый двигатель 7,62-мм пулемёта М60 заимствован у FG42.
Германские автоматы под промежуточный патрон не являлись верхом совершенства, но для своего времени они были достаточно эффективным оружием. При том что StG44 часто критиковали за недостаточную прочность штампованных деталей и сложную, по сравнению с пистолетами-пулемётами, конструкцию. Это оружие в ряде стран активно эксплуатировалось до 1980-х годов.
В СССР трофейные автоматы хранились до второй половины 1950-х, пока войска первой линии в достаточной мере не были насыщены самозарядными карабинами, автоматами и ручными пулемётами под патрон 7,62×39 мм.
Боец казарменной полиции ГДР с автоматом MKb42(H)
Также имеются документальные свидетельства послевоенного использования в ГДР относительно немногочисленных автоматов MKb42(H).
Солдаты чехословацкого почётного караула, вооруженные автоматами StG44, 1955 год
В странах Восточного блока в конце 1940-х – начале 1950-х автоматы StG44 получили достаточно широкое распространение. Помимо ГДР они стояли на вооружении в Чехословакии, Венгрии и Югославии.
Дольше всего автоматы немецкого образца эксплуатировались в Югославской народной армии. Имеются фотографии, сделанные в 1980-е годы, на которых запечатлены пехотинцы и десантники ЮНА, вооруженные StG44.
Ряд источников, заслуживающих доверия, утверждает, что помимо использования трофейных автоматов, в СФРЮ также осуществлялся и выпуск патронов 7,9 mm Kurz.
После распада Югославии автоматы StG44, находившиеся с 1983 года на хранении, использовались разными сторонами в этнических конфликтах.
Судя по всему, первой большой войной, в которой были применены трофейные StG44, стал вооруженный конфликт на Корейском полуострове. Найти фотографии китайских народных добровольцев или солдат северокорейской армии, вооруженных немецкими автоматами, не удалось, но в пекинском Военном музее китайской революции StG44 имеются.
Западные авторы утверждают, что Советский Союз в 1960-е годы отправил небольшое количество StG44 в Северный Вьетнам. Так это или нет, неизвестно, но сколько-то StG44 американцы во Вьетнаме захватили.
Американский военный с StG44
Снимаемые с вооружения в странах «народной демократии» автоматы StG44 и патроны к ним недорого продавали в африканские и ближневосточные страны, а также безвозмездно передавали различным народно-освободительным движениям, заявлявшим о социалистической ориентации.
Во многом это было удобно, так как трофейное немецкое оружие нельзя было привязать к конкретному поставщику и напрямую обвинить страны соцлагеря в поставках оружия незаконным формированиям.
Согласно западным оценкам, в 1950-1960-е годы более 10 000 StG44 отправили в Египет, Сирию и Ливию, и эти автоматы участвовали в арабо-израильских войнах и расползлись по всему Ближнему Востоку и Африке.
Значительное количество StG44 имелось у алжирских повстанцев, которые они активно применяли против французских войск.
Автоматы и пистолеты немецкого производства, захваченные французским Иностранным легионом в Алжире в 1961 году
Благодаря маркировке, обнаруженной на коробках с патронами, удалось установить, что StG44 и боеприпасы для них в Алжир были доставлены из Чехословакии.
В следующий раз французы столкнулись с автоматами StG44 в 1976 году в Джибути, когда отряды Фронта освобождения побережья Сомали вторглись в эту страну.
Пулемёт MG42 и автоматы StG44, захваченные французскими жандармами в Джибути в 1976 году
После начала гражданской войны в Сирии значительная часть оружейных складов в этой стране была разграблена, и имевшиеся на хранении StG44 оказались в распоряжении вооруженной оппозиции.
Неизвестно, насколько часто и эффективно старые немецкие автоматы использовались в боевых действиях, но исламисты позировали с ними очень охотно.
После вторжения в 2003 году американцев в Ирак среди оружия, конфискованного у «Федаинов Саддама», попадались StG44.
Согласно западным оценкам, Ливия получила более 1000 StG44 от Югославии. В 2013 году бывшие ливийские автоматы всплыли в слаборазвитой и политически не стабильной западноафриканской стране Буркина-Фасо (прежнее название – Верхняя Вольта), которую регулярно сотрясают военные перевороты. Считается, что StG44, оказавшиеся в Буркина-Фасо, взяты с разграбленных во время гражданской войны ливийских складов и попали на юг через кочевников в Сахаре, которые рассматривают стрелковое оружие как средство оплаты или товар.
Заканчивая рассказ про StG44, нельзя не упомянуть о его ролях в кинематографе. Помимо художественных лент, посвящённых Второй мировой войне, с этим автоматом наступали буржуины в советском полнометражном фильме «Сказка о Мальчише-Кибальчише», снятом на Киностудии имени А. Довженко в 1964 году.
И совсем уж потрясающе с StG44 смотрится американская актриса немецкого происхождения Эльке Зоммер, снявшаяся в 1967 году в пародийном боевике «Беспощаднее мужчин».
Продолжение следует...