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Глава Минэкономразвития РФ спрогнозировал рост российской экономики по итогам года более чем на два процента

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Глава Минэкономразвития РФ спрогнозировал рост российской экономики по итогам года более чем на два процента

На данный момент в отношении России со стороны так называемого коллективного Запада и подконтрольных ему международных организаций введено рекордное количество всевозможных санкций, превысившее цифру в шестнадцать тысяч. Лавинообразный рост рестрикций против нашего государства начался после объявления РФ проведения специальной военной операции по защите жителей Донбасса в конце февраля прошлого года.


На Западе рассчитывали ограничениями уничтожить нашу экономику, изолировать страну от «всего мира» и, в конечном итоге, разрушить существующую политическую систему. Теперь тамошние политики и всяческие эксперты ломают головы, почему в результате все получилось с точностью до наоборот. Российская экономика не просто выдержала удар, но активно развивается, в то время как страны Запада столкнулись с историческим падением уровня жизни, ростом инфляции и рецессией.

Вот уже и вовсе не сочувствующий РФ Всемирный банк, подконтрольный Вашингтону, в очередном отчете объявил, что по итогам 2022 года Россия по объему ВВП вошла в пятерку самых крупных экономик мира. Причем РФ впервые обошла по этому показателю все страны Европы, в том числе Германию, которая заняла шестое место в списке. Впереди России, по убывающей: Китай, США, Индия и Япония.

И останавливаться на достигнутом Россия явно не собирается. Министр экономического развития правительства РФ Максим Решетников во время рабочей поездки в Алтайский край заявил, что по итогам этого года рост российской экономики точно составит более чем два процента. Ранее примерно такие же прогнозы по динамике ВВП в 2023 году дал Центробанк России, подняв этот показатель с ранее заявленного диапазона 0,5-2 процентов до 1,5-2,5 процента.

А вот бывшая экономическим лидером Европы Германия (сейчас на втором месте после России) из-за бездумной и безумной политики присоединения в угоду США к антироссийским санкциям, отказа от дешевых энергоносителей из РФ рискует в будущем превратиться в государство «третьего мира». По данным Статистического агентства ФРГ, ВВП страны снижается второй квартал подряд и тянет за собой в рецессию остальные страны ЕС.

И да. По оценкам Всемирного банка, некогда достаточно благополучная в экономическом плане Украина по итогам 2022 года скатилась на пятидесятое место в мировом рейтинге стран, и это пике только ускоряется.

Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Экономика_России#/media
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14 комментариев
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  1. parabyd
    parabyd Сегодня, 17:05
    +1
    Вот оно оказывается как, когда заводы не разрушаешь, а строишь. Кто бы мог подумать?

    Ещё бы про Госплан вспомнили. Сформулировали сначала, куда мы идём, потом сверстали единую промышленную программу и поехали.

    Глядишь, и Японию бы обошли, там не много до неё осталось
    1. Irokez
      Irokez Сегодня, 17:17
      +1
      Вот она животворящая сила санкций.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 17:35
      +1
      Цитата: parabyd
      Вот оно оказывается как, когда заводы не разрушаешь, а строишь. Кто бы мог подумать?

      Ещё бы про Госплан вспомнили. Сформулировали сначала, куда мы идём, потом сверстали единую промышленную программу и поехали.

      Глядишь, и Японию бы обошли, там не много до неё осталось

      Ага ВВП по ППС. Приятная штука.
      https://internettrading.net/vvp-gdp-pps-ppp-vcollege/
      1. А009
        А009 Сегодня, 18:21
        +1
        Я даже удивлён, что за великий экономист вам плюс поставил. (я минус). И да, вам двойка по экономике, хоть вы, судя по имени, еврей. Всё бы ничего только ВВП по ППС это несколько другое. И те же указанные вами транспорт и логистика в общем там всё таки учитываются. По номиналу ВВП Китая меньше чем у США. Притом очень сильно нужно постараться поискать где же у США больше выпуск продукции. (за исключением непроизводственных активов и особенно сильно- финансовых услуг и медицина, причем речь не о медицинской технике, тут тоже китай впереди, а именно о нематериальной составляющей. Зарплаты, страховка, счета и и прочее) Кстати именно на медицине очень понятен ППС. Лечение АБСОЛЮТНО одинакового зуба с идентичными препаратами в США будет стоит от 10 до 50 раз дороже, чем в России!!!! Речь о государственных клиниках и плату за услугу. (во всех Российских стоматологиях есть прайс - на сайте как правило, сколько стоит если у вас нет полиса, можете сравнить сами) Соответственно и ВВП там будет в 10-50 раз больше если брать только лечение зубов.А работа одинаковая.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:07
    -1
    Всемирный банк включил Россию в пятерку самых крупных экономик мира. В Европе наша страна стала лидером, обогнав своего основного финансового конкурента на континенте — Германию. Впрочем, строить радужные иллюзии на будущие не стоит. Главным залогом российских деловых и торговых успехов стала удачная рыночная конъюнктура, позволившая локально резко нарастить экспорт энергоресурсов.

    В условиях нынешних геополитических и экономических условий, когда рост зарубежных поставок углеводородов вызывает сомнения, повторить прошлогодние достижения вряд ли получится....Вот что о этом думают экономисты.
    1. А009
      А009 Сегодня, 18:27
      +1
      Нарастить? Удачная
      экономическая конъюнктура? Мы с вами в разных странах живём что ли? Не было гигантского дисконта? Падение по поставкам ощутимые (есть же открытая статистика). Или у вас переориентация мгновенно случилась и все захотели по бешеным ценам ваши углеводороды? ну взрослые же, зачем бред писать то. Плюс санкции (а они очень чувствительны) и вот на этом фоне краха или существенного падения не допущено.И это хорошо.
  3. Мореход
    Мореход Сегодня, 17:09
    +1
    Видимо военное производство в три смены добавило ВВП, а не только импортозамещение (зачастую замена западных поставщиков на Китайские, что тоже в принципе не плохо).
  4. barclay
    barclay Сегодня, 17:43
    -1
    А вот бывшая экономическим лидером Европы Германия (сейчас на втором месте после России) из-за...
    Значит скоро будем делать автомобили не хуже германских? feel шутка, если что...
    1. Катя_Иванова
      Катя_Иванова Сегодня, 17:49
      -6
      Цитата: barclay
      [
      Значит скоро будем делать автомобили не хуже германских? feel шутка, если что...
      А чем германские автомобили так хороши?
      1. barclay
        barclay Сегодня, 18:22
        0
        А чем германские автомобили так хороши?
        Без комментариев.
    2. haron
      haron Сегодня, 17:51
      +1
      Цитата: barclay
      Значит скоро будем делать автомобили не хуже германских? шутка, если что.

      Ну почему. Сначала сделаем инженеров и рабочих которые сотворят много станков которые делают станки которые делают те машины, потом также с людьми и станками которые делают машины, ну и людей которые делают эти машины.... Все сами, быстро, качественно и лучше чем у немцев.
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 18:08
        0
        Цитата: haron
        Ну почему. Сначала сделаем инженеров и рабочих которые сотворят много станков которые делают станки которые делают те машины, потом также с людьми и станками которые делают машины, ну и людей которые делают эти машины...

        Много слов...Давайте для начала выделять на образование 20% Госбюджета, как в Иране, например...

        Чтобы было не 1, 36 трлн. рублей, а 5, 812 !!!
  5. dementor873
    dementor873 Сегодня, 18:03
    0
    Цитата: Мореход
    Видимо военное производство в три смены добавило ВВП, а не только импортозамещение (зачастую замена западных поставщиков на Китайские, что тоже в принципе не плохо).

    Вот только война никогда не была для нас прибыльной штукой за последний век? Зато дважды развалило государство.
  6. Александр Расмухамбетов
    Александр Расмухамбетов Сегодня, 18:34
    0
    Да это радует,долго ждали пока очухаются в Кремле,не сглазить-бы,тьфу-тьфу-тьфу.