На данный момент в отношении России со стороны так называемого коллективного Запада и подконтрольных ему международных организаций введено рекордное количество всевозможных санкций, превысившее цифру в шестнадцать тысяч. Лавинообразный рост рестрикций против нашего государства начался после объявления РФ проведения специальной военной операции по защите жителей Донбасса в конце февраля прошлого года.
На Западе рассчитывали ограничениями уничтожить нашу экономику, изолировать страну от «всего мира» и, в конечном итоге, разрушить существующую политическую систему. Теперь тамошние политики и всяческие эксперты ломают головы, почему в результате все получилось с точностью до наоборот. Российская экономика не просто выдержала удар, но активно развивается, в то время как страны Запада столкнулись с историческим падением уровня жизни, ростом инфляции и рецессией.
Вот уже и вовсе не сочувствующий РФ Всемирный банк, подконтрольный Вашингтону, в очередном отчете объявил, что по итогам 2022 года Россия по объему ВВП вошла в пятерку самых крупных экономик мира. Причем РФ впервые обошла по этому показателю все страны Европы, в том числе Германию, которая заняла шестое место в списке. Впереди России, по убывающей: Китай, США, Индия и Япония.
И останавливаться на достигнутом Россия явно не собирается. Министр экономического развития правительства РФ Максим Решетников во время рабочей поездки в Алтайский край заявил, что по итогам этого года рост российской экономики точно составит более чем два процента. Ранее примерно такие же прогнозы по динамике ВВП в 2023 году дал Центробанк России, подняв этот показатель с ранее заявленного диапазона 0,5-2 процентов до 1,5-2,5 процента.
А вот бывшая экономическим лидером Европы Германия (сейчас на втором месте после России) из-за бездумной и безумной политики присоединения в угоду США к антироссийским санкциям, отказа от дешевых энергоносителей из РФ рискует в будущем превратиться в государство «третьего мира». По данным Статистического агентства ФРГ, ВВП страны снижается второй квартал подряд и тянет за собой в рецессию остальные страны ЕС.
И да. По оценкам Всемирного банка, некогда достаточно благополучная в экономическом плане Украина по итогам 2022 года скатилась на пятидесятое место в мировом рейтинге стран, и это пике только ускоряется.