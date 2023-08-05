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Определён срок начала серийного производства «Партизана» – беспилотной версии самолёта ТВС-2МС

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Определён срок начала серийного производства «Партизана» – беспилотной версии самолёта ТВС-2МС

В Центре национальной технологической инициативы (ЦНТИ) определен срок начала серийного производства «Партизана» – беспилотной версии самолета ТВС-2МС. Предполагается, что машина выйдет в серию в 2024 году.

Как сообщили в агентстве ТАСС, такое заявление сделал глава индустриального совета ЦНТИ Антон Рязанцев в ходе образовательного интенсива «Архипелаг-2023», который проходил в Новосибирске.

Есть опытно-конструкторские работы «Партизан» по тяжелому беспилотному аппарату, и в 2024 году планируется развертывание производственного комплекса и выпуск десяти серийных экземпляров

- заявил он.

В конце прошлого года руководитель Сибирского НИИ авиации (СибНИА) Владимир Барсук анонсировал создание в 2023 году двух опытных образцов нового турбовинтового самолета «Партизан», способного выполнять короткий взлет и посадку. Другими словами, он может взлетать с вертолетной площадки и садиться на нее. Такую возможность машина получила благодаря наличию распределенной винто-моторной группы, состоящей из нескольких электродвигателей и обеспечивающей активный обдув крыла. Это обеспечивает самолету возможность отрыва от земли и посадки на небольшой скорости.


Изначально предполагалось запустить самолет в серию в 2021 году, но запуск пришлось отложить, так как изначально заложенные в проект импортные комплектующие оказались недоступными из-за санкций. Пришлось срочно налаживать их производство в России.


Максимальная взлетная масса аппарата составляет почти 3,4 тонны. Беспилотник сможет доставлять груз весом до одной тонны на расстояние до тысячи километров.
Использованы фотографии:
https://pmi-aero.ru/
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20 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:49
    -1
    Понятно,что грузовой..Я бы не сел в вылетающий самолет без пилотов..В труднодоступных районах для доставки грузов эта техника нужная.Зная,в каких условиях работают летчики
    1. snowrussia
      snowrussia Сегодня, 17:23
      0
      ну если безаварийный налёт у ИИ будет выше человека, разве не сядете?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 17:55
        0
        laughing Я до этого не доживу...Хотя,прогресс в ИИ идет семимильными шагами..Но это и сильно напрягает.."Терминатор"со Шварцем?Не?
        1. Сергей3
          Сергей3 Сегодня, 18:12
          +1
          Я до этого не доживу.

          Вообще то суперджет 100 де факто летает в автоматическом режиме, пилоты там для красивой картинки, что и показала авария пару лет назад, когда молния выбила автопилот, а пилот не смог нормально посадить самолёт, ибо нет такого опыта. wassat
        2. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 18:26
          -1
          Любой самолёт или вертолёт несложно превратить в дрон-беспилотник.
          Поставить телекамеру (лучше несколько), и управление продублировать от радиосигнала.
          А если мощный комп добавить, то и в самостоятельный тяжёлый БПЛА, который и в условиях потери связи сможет выполнить задачу.
          Полагаю, надо вообще все старые самолёты на беспилотники пустить.
          Всё лучше им погибнуть в бою, чем сгнить на самолётном кладбище.
          .
          По компановке ТВС-2МС - практически тот же Ан-2, а вот во весу значительно меньше (что и позволяет взлетать "с пятачка"). То есть, прочный пластик вместо дюраля.
          Ну и мотор, вероятно, помощнее и поэкономичней.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:07
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Понятно,что грузовой..

      И грузоподъемность хорошая, как раз до Киева дотянет ФАБ-1000.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:50
    +13
    Да хватит уже лапшу на уши вешать!Вы обычный вариант самолета дайте авиации,и не в количестве пяти машин!А то обещаниями кормят уже долгие годы!
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:06
      -1
      Цитата: Бережливый
      Да хватит уже лапшу на уши вешать!Вы обычный вариант самолета дайте авиации,и не в количестве пяти машин!А то обещаниями кормят уже долгие годы!

      Да, клюква развесистая и напыщенная.
      Снова пшиком завершится.
  3. Умальта
    Умальта Сегодня, 16:54
    +7
    Всё анонсируют, да анонсируют, а воз и ныне там, ну наверное кроме воза собственных шкурных интересов
  4. ism_ek
    ism_ek Сегодня, 17:00
    +1
    ТВС-2МС

    Это с американским двигателем?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:21
      0
      ВК800СМ .Но пока отечественный двигатель только готовят.А так Вы правы-амерзский ТРД изначально был
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:06
    +3
    Определён срок начала серийного производства «Партизана» – беспилотной версии самолёта ТВС-2МС

    На кой такой баян?
    Для дрона - дорог.
    Как самолёт - бесполезен (стоимость билета и безопасность).
    В качестве транспорта - проблематичен.
    Я понимаю, изделие сделано на «отцепись»...
    * * *
    Сколько ещё в российской промышленности работает иностранных партизан, проталкивающих в производство ненужные вещи...
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:15
      0
      Цитата: ROSS 42
      Для дрона - дорог.

      Да.
      Цитата: ROSS 42
      Как самолёт - бесполезен (стоимость билета и безопасность).

      Нет.
      В СССР АН-2 летали по всей территории. Частых рейсов не хватало, - давали дополнительные.
      Грузоподёмность практически одинакова, пасаажироёмкость тоже.
      Суть в том, что не стояла на первом месте маржа частных авиаперевозчиков.
      Развитие или вымирание у нас социальным строем определяется. hi
  6. al3x
    al3x Сегодня, 17:14
    +2
    Если он реально нужен, то вы его сперва в обычном, управляемым пилотом исполнении постройте серию, хотя бы несколько десятков, а лучше сотен. Обещать у нас многие умеют, а толку 0. Ещё в серию не пошел, а уже о беспилотнике разговоры пошли. Опять распил бюджета?
  7. mark1
    mark1 Сегодня, 17:24
    +1
    Такие "Партизаны" нам нужны, 10 шт это видимо исходя из наличия американских двигателей у СибНИА (вторичку закупают)
  8. Alex20042004
    Alex20042004 Сегодня, 17:25
    +1
    Я тоже в начале думал, что это бредятина, но НЕТ


    Будет в пилотируемый и беспилотной версии.
    Взлетает и садится почти с места !!!!

    Это большая помощь для санитарной и спасательной авиации.
  9. bravo77
    bravo77 Сегодня, 17:29
    +1
    Цитата: Бережливый
    Да хватит уже лапшу на уши вешать!Вы обычный вариант самолета дайте авиации,и не в количестве пяти машин!А то обещаниями кормят уже долгие годы!


    ну так чего вы хотите

    народ на парадах уже лет 10 радуется Армате, как действующему серийному боевому танку.
    а на орбите роботы Федоры вовсю шуршат.

    какой заказчик - такой и исполнитель
    1. al3x
      al3x Сегодня, 17:45
      0
      Цитата: bravo77
      какой заказчик

      Почему-то прочитал "сказочник". Оговорка по Фрейду.
  10. valera75
    valera75 Сегодня, 17:44
    -1
    А что у нас по чекмэйту?Кому там мы шах и мат поставили?Хоть один опытный образец сделали и обкатываем?Или как всегда только концепт на бумаге и походу жёсткое освоение средств а не Су-75.А то обещали очереди изо всех уголков мира за этим чудом.
    1. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 18:23
      0
      Цитата: valera75
      Или как всегда только концепт на бумаге и походу жёсткое освоение средств а не Су-75.

      Я так понимаю, главное сказать, думать перед этим не обязательно.
      Во-первых шахматы создаются в инициативном порядке. То есть на средства разработчика. Во-вторых, самолет начал проектироваться в 2020 г. Так вот Ф-35 начал создаваться в 1993 г а первый прототип появился в 1999 г. при том что это был именно концептуальный прототип, а первый полет предсерийной машины состоялся в 2006 г.
      В общем, пока трудно говорить о том, что будет с С-75 но вешать сейчас на него ярлык попила немножко глупо.