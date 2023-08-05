Отставной полковник ВС Великобритании: Украина рискует потерять своих западных союзников из-за действий Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский и члены его команды все больше начинают раздражать западных союзников Киева своими непредсказуемыми и зачастую необъяснимыми выходками и решениями. Отставной полковник Вооруженных сил Великобритании в статье для одного из британских изданий выразил мнение, что Украина рискует потерять своих «самых верных» западных союзников из-за действий Зеленского и его подчиненных.Речь идет в первую очередь о Польше и Великобритании, которые более всех радеют за поддержку Украины.К примеру, украинский МИД спровоцировал дипломатический скандал между Киевом и Варшавой, вызвав 1 августа посла Польши Бартоша Цихоцкого для объяснений. Поводом демарша украинского дипведомства стало высказывания министра канцелярии президента Польши, руководителя бюро международной политики Марчина Пшидача. Ранее польский чиновник заявил, что Украина должна высоко ценить помощь и роль, которую «на протяжении последних нескольких месяцев и лет играет Польша для Украины».Польскому послу в украинском МИД заявили, что такие высказывания «являются неприемлемыми». Подобная реакция Киева в отношении «самого верного друга Украины» возмутила польскую общественность, а премьер-министр Матеуш Моравецкий назвал инцидент ошибкой, которой «быть не должно». По словам де Бреттон-Гордона, даже если Зеленский лично не санкционировал вызов польского посла, то все равно «Киев играет с огнем».Да ладно Польша, власти которой поддерживают Киев в расчете на присоединение западных территорий Украины. Зеленский своим решением об увольнении посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко после того, как тот назвал нездоровым сарказмом слова украинского лидера в адрес британского министра обороны Бена Уоллеса, рискует рассориться и с Лондоном. А это для киевского режима чревато более серьезными последствиями, считает отставной британский полковник.Он обратил внимание, что совершая провокационные действия в отношении своих лучших союзников, Киев совершенно никак не реагирует на поведение руководства Германии и Франции, которые, считает де Бреттон-Гордон, в отличие от Варшавы и Лондона, оказывают слишком слабую поддержку Украине. Дипломатических демаршей со стороны украинского руководства более достойны Париж и Берлин, уверен британский полковник.