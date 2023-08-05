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Отставной полковник ВС Великобритании: Украина рискует потерять своих западных союзников из-за действий Зеленского

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Отставной полковник ВС Великобритании: Украина рискует потерять своих западных союзников из-за действий Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский и члены его команды все больше начинают раздражать западных союзников Киева своими непредсказуемыми и зачастую необъяснимыми выходками и решениями. Отставной полковник Вооруженных сил Великобритании в статье для одного из британских изданий выразил мнение, что Украина рискует потерять своих «самых верных» западных союзников из-за действий Зеленского и его подчиненных.


Речь идет в первую очередь о Польше и Великобритании, которые более всех радеют за поддержку Украины.

К примеру, украинский МИД спровоцировал дипломатический скандал между Киевом и Варшавой, вызвав 1 августа посла Польши Бартоша Цихоцкого для объяснений. Поводом демарша украинского дипведомства стало высказывания министра канцелярии президента Польши, руководителя бюро международной политики Марчина Пшидача. Ранее польский чиновник заявил, что Украина должна высоко ценить помощь и роль, которую «на протяжении последних нескольких месяцев и лет играет Польша для Украины».

Польскому послу в украинском МИД заявили, что такие высказывания «являются неприемлемыми». Подобная реакция Киева в отношении «самого верного друга Украины» возмутила польскую общественность, а премьер-министр Матеуш Моравецкий назвал инцидент ошибкой, которой «быть не должно». По словам де Бреттон-Гордона, даже если Зеленский лично не санкционировал вызов польского посла, то все равно «Киев играет с огнем».

Да ладно Польша, власти которой поддерживают Киев в расчете на присоединение западных территорий Украины. Зеленский своим решением об увольнении посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко после того, как тот назвал нездоровым сарказмом слова украинского лидера в адрес британского министра обороны Бена Уоллеса, рискует рассориться и с Лондоном. А это для киевского режима чревато более серьезными последствиями, считает отставной британский полковник.

Он обратил внимание, что совершая провокационные действия в отношении своих лучших союзников, Киев совершенно никак не реагирует на поведение руководства Германии и Франции, которые, считает де Бреттон-Гордон, в отличие от Варшавы и Лондона, оказывают слишком слабую поддержку Украине. Дипломатических демаршей со стороны украинского руководства более достойны Париж и Берлин, уверен британский полковник.
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14 комментариев
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  1. 2я19
    2я19 Сегодня, 17:47
    +5
    Ну, во первых-у букры нет союзников, есть хозяева. Второе-хозяин не теряет, он использует и выбрасывает. И третье букровцы это знают, и потому огрызаются. Но поводок короток и он строгий, а жить то хочется.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:01
      +3
      Зеленский и члены его команды все больше начинают раздражать западных союзников Киева своими непредсказуемыми и зачастую необъяснимыми выходками и решениями.

      У вас, ребятЫ, крыша едет? Вы же сами вырастили бандитов и бандеровцев, а сейчас хотите от них адекватности!? fool
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:05
        +1
        В свое время эти ребята и с Гитлером,чуть ли не взасос целовались...Особенно поленья....Ага?
  2. guest
    guest Сегодня, 17:48
    +3
    Отставной полковник ВС Великобритании: Украина рискует потерять своих западных союзников из-за действий Зеленского

    А я не знал, что хозяев теперь союзниками называют.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 18:01
      +1
      Цитата: guest
      А я не знал, что хозяев теперь союзниками называют.

      А что? Они какие-то договора подписывали союзнические? Договора на поставку вооружения - да, но скорее без обязательств обошлись. Все устно, междусобойничком. Вот Зеля и пробует пасть открывать (пока не заткнули).
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 18:18
        0
        Когда хозяин дает рабу палку, он с ним договоров и не подписывает.
  3. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 17:55
    +1
    Зеленский ва-банк идет, по принципу чем хуже тем лучше.
  4. Юра
    Юра Сегодня, 18:02
    +1
    Отставной полковник ВС Великобритании: Украина рискует потерять своих западных союзников из-за действий Зеленского
    С месяц уже точно если не больше на Западе появляются такие сообщения от всякого рода бывших военных и дипломатов, явно заметно идёт подспудное создание негативного имиджа Зеленского, то есть готовится его слив, на кого или на что им похоже никак не определиться, нет подходящей кандидатуры не замаранной коррупцией или нацистскими взглядами, все одиозны, а те кто не входит в эти банды те в России, что категорически не устраивает Белый дом. Но тут есть одна вещь, у власти на этих территориях под названием Украина будет тот кто или устроит Россию или она сама определит и назначит человека.
  5. Rage66
    Rage66 Сегодня, 18:03
    +1
    Бывшая Украина критично рискнула, когда решила, что можно переформатировать страну через платный майдан. Дальше процесс стал необратимым hi
  6. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 18:07
    +2
    скорее Украина потеряет Зеленского, чем союзников
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:16
      0
      Цитата: Hellcos
      скорее Украина потеряет Зеленского, чем союзников

      А может Зеленский потерял Украину, а может Зеленский и Украина, это вообще параллельная реальность.
  7. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 18:15
    0
    вот кто украммм координаты дает наведение ??? сша и нато бриты так я не понял про че это статья *???
  8. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 18:22
    0
    Речь идет в первую очередь о Польше и Великобритании, которые более всех радеют за поддержку Украины.
    Плевать им на Украину. Им Россию развалить надо.
  9. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 18:24
    0
    Пока США ведут свою Игру на Украине, Запад зависит от Украины ничуть не меньше, чем Украина от Запада. Так что хахлы могут изголяться как угодно - на поставки оружия это никак не повлияет.