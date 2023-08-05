Полное освобождение российской армией Новосёловского перечёркивает планы по контрнаступлению ВСУ на Сватово-Кременном направлении

Подтвердившаяся информация о полном освобождении российскими войсками села Новосёловское на границе России (ЛНР) и Украины (Харьковская область) позволяет сделать определённые выводы относительно возможного развития ситуации в дальнейшем.Во-первых, к настоящему моменту можно говорить, что на Сватово-Кременном направлении широко распиаренного «контрнаступа» ВСУ украинское командование может ставить крест – как минимум на ближайшие несколько месяцев.Никакое успешное контрнаступление ВСУ имеющимися силами на данном участке фронта невозможно в принципе, потому что, имея изначально перевес в живой силе и технике под Сватово и Кременной, противник там не только не смог добиться результата, но и потерял с начала года сотни квадратных километров территории. Таким образом, ситуация в районе Новосёловского перечёркивает планы украинского командования наступать на Сватово и Кременную и прорываться к Северодонецко-Лисичанской агломерации.Во-вторых, российская армия получила контроль и укрепила свои позиции на стратегически важной автомобильной дороге Сватово-Купянск. При учёте того, что российские войска практически вплотную подошли к Купянску с севера, возникают, что называется, «осязаемые» условия для проведения операции по блокированию ВСУ в этом городе. И украинская сторона может сколько угодно говорить о том, что от Новосёловского остались одни развалины, дело тут не в развалинах. Дело именно в контроле над важной на этом направлении дорогой и в целом над северо-западом Луганской Народной Республики с выходом к границам Харьковщины.В-третьих, освобождение Новосёловского, равно как и освобождение Сергеевки, Надежды и Новоегоровки (эти три села находятся к западу от Сватово), создаёт перспективы для того, чтобы прижать группировку украинских войск к восточному берегу Оскольского водохранилища. До него от освобождённых населённых пунктов такое расстояние, что вполне покрывается обычными средствами артиллерии. А это даёт возможность поставить противника в такие условия, при которых его можно, что называется, сбросить в водохранилище, заняв левый берег.