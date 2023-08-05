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В Минобороны России рассказали подробности боя за освобождение посёлка Новосёловское в ЛНР

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В Минобороны России рассказали подробности боя за освобождение посёлка Новосёловское в ЛНР

Боевые действия ВС России на Купянском направлении в значительной степени носят наступательный характер. Об этом свидетельствуют кадры, снятые беспилотником, находившимся над населенным пунктом, в котором на то момент еще находились боевики ВСУ.


Данное видео опубликовала пресс-служба российского оборонного ведомства.

На нем можно наблюдать, как наши военные наносят удары по зданиям, где находятся украинские военные. Хорошо видны взрывы, уничтоженная техника и разрушение построек. На кадрах, снятых дроном, также показано, как была ликвидирована группа боевиков.

В Минобороны России также рассказали подробности боя за освобождение поселка Новоселовское в ЛНР. В ходе боевой операции российские военнослужащие захватили одиннадцать вражеских опорных пунктов. При этом боевики ВСУ потеряли примерно 100 человек. Шесть украинских военнослужащих попали в плен к нашим бойцам.

Сообщение о полном освобождении Новоселовского сегодня озвучил во время брифинга генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он оценил действия подразделений группировки «Запад» как грамотные и профессиональные. Официальный представитель Минобороны РФ также рассказал, что российские войска ведут наступательные действия на Купянском направлении широким фронтом. Помимо освобождения Новоселовского в Луганской Республике, им удалось улучшить свои позиции в районе населенных пунктов Першотравневое и Ольшаны на Харьковщине.

Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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6 комментариев
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  1. guest
    guest Сегодня, 18:57
    -1
    в районе населенных пунктов Першотравневое

    Я вот не понимаю почему мы используем вражеские названия населённых пунктов?
    1. Andobor
      Andobor Сегодня, 19:10
      +2
      А ты случайно не какл? Каклятина на любом нашем позитиве дерьма нароет.
    2. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 19:21
      +5
      Какие на картах те и используются, потом разберемся что во что переименовать.
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:38
      +2
      Цитата: guest
      в районе населенных пунктов Першотравневое

      Я вот не понимаю почему мы используем вражеские названия населённых пунктов?


      Возможно вы и правы.Первомайское звучит привычнее.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 20:35
        0
        Ну так-то оно Первотравневое наверное. Я правда не уверен
  2. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 19:18
    +1
    Генофонд нужно очищать good Как говориться горбатого могила исправит. "Теперь Горбатый! Я сказал, Горбатый!" (с) Владимир не Владимирович... Семёнович Высоцкий