В Минобороны России рассказали подробности боя за освобождение посёлка Новосёловское в ЛНР

Боевые действия ВС России на Купянском направлении в значительной степени носят наступательный характер. Об этом свидетельствуют кадры, снятые беспилотником, находившимся над населенным пунктом, в котором на то момент еще находились боевики ВСУ.
Данное видео опубликовала пресс-служба российского оборонного ведомства.
На нем можно наблюдать, как наши военные наносят удары по зданиям, где находятся украинские военные. Хорошо видны взрывы, уничтоженная техника и разрушение построек. На кадрах, снятых дроном, также показано, как была ликвидирована группа боевиков.
В Минобороны России также рассказали подробности боя за освобождение поселка Новоселовское в ЛНР. В ходе боевой операции российские военнослужащие захватили одиннадцать вражеских опорных пунктов. При этом боевики ВСУ потеряли примерно 100 человек. Шесть украинских военнослужащих попали в плен к нашим бойцам.
Сообщение о полном освобождении Новоселовского сегодня озвучил во время брифинга генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он оценил действия подразделений группировки «Запад» как грамотные и профессиональные. Официальный представитель Минобороны РФ также рассказал, что российские войска ведут наступательные действия на Купянском направлении широким фронтом. Помимо освобождения Новоселовского в Луганской Республике, им удалось улучшить свои позиции в районе населенных пунктов Першотравневое и Ольшаны на Харьковщине.