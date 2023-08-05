Военное обозрение
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От Киевской до Тернопольской областей: по объектам на территории Украины наносится мощный ракетный удар

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От Киевской до Тернопольской областей: по объектам на территории Украины наносится мощный ракетный удар

По военным объектам, расположенным практически на всей территории Украины ожидаемо после терактов в акватории Черного моря наносится массированный ракетный удар. На всей территории страны объявлена масштабная тревога.


Украинские ресурсы сообщают о крылатых ракетах, летящих в направлении Кировоградской, Николаевской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областей. Также сообщается о серии мощных взрывов, прогремевших в оккупированном боевиками киевского режима Запорожье, а также в городе Чугуев Харьковской области.

Появились сообщения о сильных взрывах в районе расположенного в Хмельницкой области аэродрома Староконстантинов, с которого взлетали самолеты Су-24МР ВВС Украины, вооруженные британскими ракетами Storm Shadow. По сообщениям местных жителей, рядом с аэродромом также был поражен склад с боеприпасами, предположительно, с ракетами.

По информации оперкомандования "Юг" украинской армии, российское командование провело ротацию ракетоносителей в акватории Черного моря, в результате чего в два раза увеличено количество размещаемых там ракет "Калибр". Как сообщают боевики, подводные суда были заменены надводными, увеличив количество "Калибров".

Украинская сторона заявляет о пуске гиперзвуковой ракеты "Кинжал" по объектам в Киевской области.

Также сообщается о ракетах над Тернопольской областью.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что Россия не оставит без ответа теракт, совершенный киевским режимом в отношении российского морского танкера "Сиг". Захарова также отметила, что атака на гражданское судно не только представлял угрозу для его экипажа, но и угрожал масштабной экологической катастрофой.
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20 комментариев
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  1. ОлесяiЛеся
    ОлесяiЛеся Сегодня, 19:31
    +3
    Дождались наших красавцев! Люблю ракетки!
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:45
      +6
      Думаю что пока в форточку Зеленскому не прилетит толку не будет.У них чувство опасности притупилось.К ракетным атакам привыкли.Потому им не страшно и делают что хотят.
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 20:18
        -2
        Цитата: Orange-Bigg
        Думаю что пока в форточку Зеленскому не прилетит толку не будет.У них чувство опасности притупилось.К ракетным атакам привыкли.Потому им не страшно и делают что хотят.

        Это точно. Британцы от гораздо более масивных ударов не сломались.
  2. Простой
    Простой Сегодня, 19:32
    -1
    ...............
    Заказ главы СБУ исполняется.
  3. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 19:32
    +10
    А у нас когда- нибудь ответные шаги сменятся превентивными?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:44
      -1
      Нв,как всегда,по свершившемуся факту.Хоть не "удары возмездия".А то неловко получается,бьем вслед.. yes
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 20:03
        -2
        Не то что вслед, а в ответ. Плетёмся в хвосте событий, реагируя на уже произошедшее. По УЖЕ известным координатам. hi
  4. Cannon
    Cannon Сегодня, 19:33
    0
    Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что Россия не оставит без ответа теракт+++++Так и думаете дальше воевать? Вы нам холодильник, мы вам патифон.
    1. Михаил Шаманов
      Михаил Шаманов Сегодня, 19:41
      -1
      Сейчас окраинцы,, ведут наступление на внешне политическом фронте. С контр наступом уже ясно.
      И массированный удар , жертвы тоже думаю будут, должен выглядеть обоснованным. Завтра ждем вой, в ютубе
  5. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 19:33
    +2
    Хороших выходных! Подарки отправлены.... wassat Более уверен что собъют "Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртку замшевую... три..." (с)
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:38
    0
    Подводные лодки надо выдвинуть к портам, оккупированным нацистской Украиной, для действий опирающихся на ius bellica infinita subauaneam.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 20:05
      -2
      Вы думаете, что подводные лодки прямой наводкой бьют? Что им делать в украинских портах?
  7. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 19:57
    -1
    Работают братья!!!!
    Подарки к конференции стран Глобального Юга - чтобы Зеленский был сговорчивей и сдал всё и всех и вся
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 19:59
    -1
    Вроде как малость повыло. Никто внимание на это уже не обращает. Отменили. Что, где, куда прилетело никто не знает.
    Может ВО сообщит?
  9. guest
    guest Сегодня, 20:06
    -3
    От Киевской до Тернопольской областей: по объектам на территории Украины наносится мощный ракетный удар

    Это всё прекрасно, но нельзя было раньше.
    1. Мореход
      Мореход Сегодня, 20:14
      +1
      Цитата: guest
      От Киевской до Тернопольской областей: по объектам на территории Украины наносится мощный ракетный удар

      Это всё прекрасно, но нельзя было раньше.

      Так вроде как и раньше били, и давича, регулярно.
      1. guest
        guest Сегодня, 20:20
        -1
        Я вообще то имел в виду на много раньше, желательно с самого первого дня СВО.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 20:19
      0
      Цитата: guest

      Это всё прекрасно, но нельзя было раньше.

      Ракеты не бомбы. Делаются десятками в месяц , а не тысячами .
      1. guest
        guest Сегодня, 20:31
        -1
        Но за 8 лет, которые должны были готовится к СВО, должно было накопится достаточное количество ракет.
  10. SUKRAM
    SUKRAM Сегодня, 20:25
    0
    these terrorist nazi bandera,s
    should be given rockets which are filled with
    Zyklon B , poetic justice