От Киевской до Тернопольской областей: по объектам на территории Украины наносится мощный ракетный удар

По военным объектам, расположенным практически на всей территории Украины ожидаемо после терактов в акватории Черного моря наносится массированный ракетный удар. На всей территории страны объявлена масштабная тревога.Украинские ресурсы сообщают о крылатых ракетах, летящих в направлении Кировоградской, Николаевской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областей. Также сообщается о серии мощных взрывов, прогремевших в оккупированном боевиками киевского режима Запорожье, а также в городе Чугуев Харьковской области.Появились сообщения о сильных взрывах в районе расположенного в Хмельницкой области аэродрома Староконстантинов, с которого взлетали самолеты Су-24МР ВВС Украины, вооруженные британскими ракетами Storm Shadow. По сообщениям местных жителей, рядом с аэродромом также был поражен склад с боеприпасами, предположительно, с ракетами.По информации оперкомандования "Юг" украинской армии, российское командование провело ротацию ракетоносителей в акватории Черного моря, в результате чего в два раза увеличено количество размещаемых там ракет "Калибр". Как сообщают боевики, подводные суда были заменены надводными, увеличив количество "Калибров".Украинская сторона заявляет о пуске гиперзвуковой ракеты "Кинжал" по объектам в Киевской области.Также сообщается о ракетах над Тернопольской областью.Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что Россия не оставит без ответа теракт, совершенный киевским режимом в отношении российского морского танкера "Сиг". Захарова также отметила, что атака на гражданское судно не только представлял угрозу для его экипажа, но и угрожал масштабной экологической катастрофой.