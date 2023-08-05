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Пресса США: Зеленский сообщил украинским послам, что в ближайшие месяцы может усилиться западное давление на Киев с целью начала переговоров с РФ

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Пресса США: Зеленский сообщил украинским послам, что в ближайшие месяцы может усилиться западное давление на Киев с целью начала переговоров с РФ

Американское издание The New York Times выходит с материалом, в котором говорится о состоявшейся встрече президента Украины с послами этой страны в зарубежных государствах. Как сообщают источники NYT, Зеленский провёл неанонсированное «экстренное заседание», на которое были созваны украинские послы.


Из статьи американского издания:

Президент собрал послов и сообщил им, что в ближайшие месяцы может усилиться западное давление на Киев с целью начала переговоров с Россией.

То же издание пишет, что власти Украины сталкиваются «с двойной проблемой». С одной стороны, как заявлено, Киеву нужно сохранить имеющуюся западную поддержку. С другой стороны, власти Украины хотели бы её расширить, но для этого необходимо ещё больше усиливать внешнеполитический вектор на фоне внутренних проблем.

В NYT при этом откровенно пишут, что длящееся третий месяц украинское контрнаступление превратилось в «кровавое, чрезвычайно затратное и кровавое».

NYT:

При этом оно не привело к какому-то серьёзному прорыву.

Отмечено, что именно этот фактор и может стать ключевым к тому, чтобы власти Украины пошли на переговоры с РФ.

В настоящее время украинская делегация принимает участие в так называемом «саммите мира» в Саудовской Аравии. Официально объявлено, что Украина собирается убедить страны Глобального Юга принять её позицию и надавить на Россию. Но на самом деле всё к настоящему моменту свелось к тому, что саму Украину делегации ряда стран, собравшихся в Джидде, стараются убедить в бесперспективности для Украины ведения дальнейших боевых действий.
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13 комментариев
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  1. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 19:47
    +2
    Сдулся фюрер Укрорейха 404 Зелибоба Первый и последний.
    Бог всё видит, люди знают.
    Но конец ближе чем он думает.
    Всё хорошо будет.
    Пора уже заказывать музыку.
    1. Пессимист22
      Пессимист22 Сегодня, 19:51
      -4
      Вы какого бога имеете ввиду,Зевса надеюсь?
      1. Metallurg_2
        Metallurg_2 Сегодня, 20:18
        0
        Иегову. Зеля ведь иудейского вероисповедания.
      2. Aken
        Aken Сегодня, 20:31
        0
        Бандерложий бог - Путин. Они просыпаются с его именем и с ним же засыпают.
  2. BAI
    BAI Сегодня, 19:50
    +6
    О каких переговорах может идти речь? Все, без исключения, последние переговоры велись для того, чтобы обмануть Россию.
    Каким ид.ио.том надо быть, чтобы очередной раз наступить на одни и те же грабли?
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 19:52
      +1
      А как Вы предлагаете всё заканчивать без переговоров? Что, до самого Вашингтона идти, чтоб нескем было переговариваться? Так не дойдём ведь... Если такие планы, проще сразу ядерный апокалипсис устроить.
      1. abrakadabre
        abrakadabre Сегодня, 20:05
        +4
        А как Вы предлагаете всё заканчивать без переговоров?
        Очень просто - безоговорочная капитуляция. Предшествовать которой должено освобождение по очереди: Херсонской и Запорожской, Николаевской и Харьковской, Одесской... И далее вдоль бывшей границы СССР. Пока укронацизм не окажется в кольце.
        1. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 20:12
          -2
          Цитата: abrakadabre
          Очень просто - безоговорочная капитуляция.

          Как Вы себе представляете безоговорочную капитуляцию Соединённых Штатов? Ясно же, что переговоры так или иначе будут проходить с ними.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:53
      -3
      Надо быть человеко зависимым от некоторых персонажей,держащих крупный бизнес и страдающих от западного давления
    3. guest
      guest Сегодня, 20:25
      -1
      Цитата: BAI
      Каким ид.ио.том надо быть, чтобы очередной раз наступить на одни и те же грабли?

      К сожалению не могу назвать фамилию, но думаю она и так всем известна.
  3. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 20:01
    +4
    в ближайшие месяцы может усилиться западное давление на Киев с целью начала переговоров с Россией.

    Какие переговоры, только что "сенокос" начался.
    Если переговоры, то "гитлеровская хунта" остаётся у власти, виновных в геноциде и военных преступлениях не накажут, через 5 лет залижут раны, а через 10 мобилфонд подрастёт и опять война, но это будет не СВО, а уже ужас.
    Олигархи и обеих сторон, сейчас от радости и предчувствии прибыли такого высказывания, танцуют радостно хануку.
    А не пора бы всем вспомнить великого В.И.Ленина и его расклад империализма, который за 100 лет мутировал и превратился в гигантского монстра.
  4. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 20:13
    0
    Странный саммит. Встречаются стороны с диаметрально противоположными предложениями(давление на Россию - переговоры). Без участия предмета обсуждения.
  5. alystan
    alystan Сегодня, 20:29
    0
    Можно было бы предположить, что Зеля себе уже "соломку стелит", но, что более вероятно, он просто играет свою роль отведенную ему Западом в спектакле по "принуждению" России дать свое согласие на проведение очередных переговоров, спасительных для Запада и Украины. "Вопли-призывы" к миру начали периодически издавать какие-то политологе и даже военные с фронта, теперь очередь дошла до самого Зелефюрера. Значит для них времени уже катастрофически осталось мало.

    Очень хочется им выбить передышку и снова воспользоваться для восстановления материальной базы и доведения укровойск до боеспособного состояния.

    Как же надоела эта соглашательская позиция российских компрадоров, и как бы они опять на добились такого согласия от высшего руководства страны.