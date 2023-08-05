Пресса США: Зеленский сообщил украинским послам, что в ближайшие месяцы может усилиться западное давление на Киев с целью начала переговоров с РФ

Президент собрал послов и сообщил им, что в ближайшие месяцы может усилиться западное давление на Киев с целью начала переговоров с Россией.

При этом оно не привело к какому-то серьёзному прорыву.

Американское издание The New York Times выходит с материалом, в котором говорится о состоявшейся встрече президента Украины с послами этой страны в зарубежных государствах. Как сообщают источники NYT, Зеленский провёл неанонсированное «экстренное заседание», на которое были созваны украинские послы.Из статьи американского издания:То же издание пишет, что власти Украины сталкиваются «с двойной проблемой». С одной стороны, как заявлено, Киеву нужно сохранить имеющуюся западную поддержку. С другой стороны, власти Украины хотели бы её расширить, но для этого необходимо ещё больше усиливать внешнеполитический вектор на фоне внутренних проблем.В NYT при этом откровенно пишут, что длящееся третий месяц украинское контрнаступление превратилось в «кровавое, чрезвычайно затратное и кровавое».NYT:Отмечено, что именно этот фактор и может стать ключевым к тому, чтобы власти Украины пошли на переговоры с РФ.В настоящее время украинская делегация принимает участие в так называемом «саммите мира» в Саудовской Аравии. Официально объявлено, что Украина собирается убедить страны Глобального Юга принять её позицию и надавить на Россию. Но на самом деле всё к настоящему моменту свелось к тому, что саму Украину делегации ряда стран, собравшихся в Джидде, стараются убедить в бесперспективности для Украины ведения дальнейших боевых действий.