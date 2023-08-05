Пресса США: Зеленский сообщил украинским послам, что в ближайшие месяцы может усилиться западное давление на Киев с целью начала переговоров с РФ

Американское издание The New York Times выходит с материалом, в котором говорится о состоявшейся встрече президента Украины с послами этой страны в зарубежных государствах. Как сообщают источники NYT, Зеленский провёл неанонсированное «экстренное заседание», на которое были созваны украинские послы.
Из статьи американского издания:
Президент собрал послов и сообщил им, что в ближайшие месяцы может усилиться западное давление на Киев с целью начала переговоров с Россией.
То же издание пишет, что власти Украины сталкиваются «с двойной проблемой». С одной стороны, как заявлено, Киеву нужно сохранить имеющуюся западную поддержку. С другой стороны, власти Украины хотели бы её расширить, но для этого необходимо ещё больше усиливать внешнеполитический вектор на фоне внутренних проблем.
В NYT при этом откровенно пишут, что длящееся третий месяц украинское контрнаступление превратилось в «кровавое, чрезвычайно затратное и кровавое».
NYT:
При этом оно не привело к какому-то серьёзному прорыву.
Отмечено, что именно этот фактор и может стать ключевым к тому, чтобы власти Украины пошли на переговоры с РФ.
В настоящее время украинская делегация принимает участие в так называемом «саммите мира» в Саудовской Аравии. Официально объявлено, что Украина собирается убедить страны Глобального Юга принять её позицию и надавить на Россию. Но на самом деле всё к настоящему моменту свелось к тому, что саму Украину делегации ряда стран, собравшихся в Джидде, стараются убедить в бесперспективности для Украины ведения дальнейших боевых действий.