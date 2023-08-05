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Истребитель Су-30 подняли на перехват американского беспилотника MQ-9A Reaper

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Истребитель Су-30 подняли на перехват американского беспилотника MQ-9A Reaper

Относящийся к дежурным силам противовоздушной обороны России истребитель Су-30 подняли на перехват американского разведывательно-ударного беспилотника MQ-9A Reaper. Летательный аппарат НАТО был замечен над черноморской акваторией, и для его опознания и недопущение пересечения им российской границы был выслан самолет Вооруженных сил РФ.


Об этом сообщили в пресс-службе российского Министерства обороны.

Летательный аппарат США обнаружили при помощи средств контроля воздушного пространства. В оборонном ведомстве России отмечают, что беспилотник, принадлежащий Военно-воздушным силам Соединенных Штатов, держал курс на государственную границу нашей страны. Но когда около американского дрона оказался российский истребитель, БПЛА резко поменял направление полета и развернулся в противоположную сторону. После этого самолет ВС России также вернулся на аэродром, с которого взлетал.

В оборонном ведомстве Российской Федерации отмечают, что пилот истребителя действовал в полном соответствии с нормами международного права, регламентирующего порядок использования воздушного пространства над нейтральными водами. Летчик вел себя максимально корректно, не нарушая никаких правил безопасности.

Ранее недалеко от украинского дунайского порта Измаила было замечено не менее четырех военных самолетов НАТО. Они отслеживали перемещения зашедших в эту гавань иностранных торговых судов.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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12 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 19:53
    -2
    Один такой MQ-9A Reaper уже подняли со дна Чёрного моря.
    1. RuAbel
      RuAbel Сегодня, 20:34
      0
      Ну, и достаточно. Следующие вдребезги можно разносить при нарушении границы.
  2. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 19:56
    +4
    Да я думаю, что если бы летчик описался топливом - было бы замечательно. Но видимо операторы уже обучены такому маневру и решили не принимать золотой дождик. laughing
  3. Юрий_Я
    Юрий_Я Сегодня, 20:11
    -2
    А можно на период спецоперации заявить что обычные границы не безопасны и отодвинуть всех подальше раза в три... км. на 300... 400... в целях безопасности.....)))))))
  4. Stalingrad2010
    Stalingrad2010 Сегодня, 20:11
    +1
    А возможно перехватывать управление таким дроном, при помощи оборудованного РЭБ самолёта или беспилотника? И есть ли вообще такие наработки?
    1. Barmaglot_07
      Barmaglot_07 Сегодня, 20:16
      0
      Цитата: Stalingrad2010
      А возможно перехватывать управление таким дроном, при помощи оборудованного РЭБ самолёта или беспилотника? И есть ли вообще такие наработки?

      Можно. Есть. На студии "Союзмультфильм".
    2. Юрий_Я
      Юрий_Я Сегодня, 20:17
      -1
      А почему их валить нельзя? Ну не отвечает он на запросы, а время не мирное.... , короче в целях национальной безопасности...
      1. A2AD
        A2AD Сегодня, 20:46
        0
        короче в целях национальной безопасности...
        Согласен. Идентифицировать его как украинский. Пусть потом доказывают что не передавали с абрамсами.
    3. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 20:25
      -1
      Цитата: Stalingrad2010
      И есть ли вообще такие наработки?

      Кто даст правильный ответ, тот получит десять лет request yes
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:18
    -2
    Может прекратим вести себя по джентельменсаи?Мы же у них "плохие парни"Будем соответствовать
  6. RuAbel
    RuAbel Сегодня, 20:29
    0
    При нынешней военной и политической обстановке целесообразней было бы отслеживать его с земли, и при нарушении границы сбить. Зачем эти бесполезные взлёты? Ресурс только тратится. Ясно же, что беспилотник отвернёт. Такие манёвры были уместны при обнаружении неопределяемых радарами целей лет 50 назад. А сейчас издалека видно, кто летит. Время военное, нечего ритуальные танцы исполнять. Нарушил – извини. " д. рак пвошник стрелял во всё, что видел"... Или как там Пригожин выразился?
  7. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 20:40
    0
    Сбивать надо риперы. Нет там рядом никакого США