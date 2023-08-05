Истребитель Су-30 подняли на перехват американского беспилотника MQ-9A Reaper

Относящийся к дежурным силам противовоздушной обороны России истребитель Су-30 подняли на перехват американского разведывательно-ударного беспилотника MQ-9A Reaper. Летательный аппарат НАТО был замечен над черноморской акваторией, и для его опознания и недопущение пересечения им российской границы был выслан самолет Вооруженных сил РФ.
Об этом сообщили в пресс-службе российского Министерства обороны.
Летательный аппарат США обнаружили при помощи средств контроля воздушного пространства. В оборонном ведомстве России отмечают, что беспилотник, принадлежащий Военно-воздушным силам Соединенных Штатов, держал курс на государственную границу нашей страны. Но когда около американского дрона оказался российский истребитель, БПЛА резко поменял направление полета и развернулся в противоположную сторону. После этого самолет ВС России также вернулся на аэродром, с которого взлетал.
В оборонном ведомстве Российской Федерации отмечают, что пилот истребителя действовал в полном соответствии с нормами международного права, регламентирующего порядок использования воздушного пространства над нейтральными водами. Летчик вел себя максимально корректно, не нарушая никаких правил безопасности.
Ранее недалеко от украинского дунайского порта Измаила было замечено не менее четырех военных самолетов НАТО. Они отслеживали перемещения зашедших в эту гавань иностранных торговых судов.