Военное обозрение
Войти Регистрация

Пресса США пишет, что новые власти Нигера якобы обратились к ЧВК «Вагнер» за военной помощью на случай иностранного военного вторжения

13
Пресса США пишет, что новые власти Нигера якобы обратились к ЧВК «Вагнер» за военной помощью на случай иностранного военного вторжения

В американском Associated Press вышла статья автора Сэма Медника, который заявляет о якобы запросе новых властей Нигера (пресса США называет эти власти «хунтой») к российской ЧВК «Вагнер». Просьба заключается в предоставлении помощи со стороны «Вагнера» в связи с планами по вторжению в Нигер объединённой группировки нескольких стран ECOWAS (экономическое содружество стран Западной Африки). Планы по вторжению в Нигер ранее были утверждены, например, в Нигерии, где потребовали от новых властей Нигера восстановить в должности президента Базума (прозападного политика).


В AP приводится заявление Вассима Насра, находящегося в должности старшего научного сотрудника Центра Суфана. Это некоммерческая организация, занимающаяся вопросами мировой политики и анализом вызовов международной безопасности.

Наср утверждает, что «три малийских источника» сообщили о визите лидера новых властей Нигера генерала Салифу Моди в Мали. Там Моди через малийских представителей и обратился к ЧВК «Вагнер» с призывом помочь противостоять иностранной интервенции.

Наср:

Они (новые власти Нигера) нуждаются в помощи со стороны «Вагнера», что станет их гарантией удержания власти.

Напомним, что срок ультиматума ECOWAS Нигеру истекает завтра, 6 августа. Если к этому моменту новые власти страны не вернут полномочия Базуму, то может начаться военное вторжение. Примечательно, что в этом случае пересечение границы независимого государства войсками соседних стран Запад активно поддерживает и даже подталкивает к таким действиям. Видимо, с ситуацией на Украине, по мнению западных политиков, это не имеет «ничего общего»…

Но ситуация с военной интервенцией в Нигер всё же неоднозначна. Если военные Нигерии план вторжения утвердили, что в сенате этой страны направили в адрес президента (а он на данный момент является председателем ЭКОВАС) документ, где говорится следующее:

Необходимо рассмотреть альтернативные военному варианты восстановления демократии в Нигере. Нельзя нарушить давние дружественные отношения между народами Нигерии и Нигера.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. carpenter
    carpenter Сегодня, 21:47
    +2
    Нельзя нарушить давние дружественные отношения между народами Нигерии и Нигера.

    Дружеские отношения между народами Нигера и Нигерии, тут не причём, а вот отношения между проамериканскими правителями Нигера и Нигерии, были "дружеские, хотя первый под Макроном, второй под Байденом.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 22:36
      0
      Нигерия не под Вашингтоном, а под Лондоном лежит.
      Вот в понедельник и узнаем, успеют ли в Лондоне одёрнуть поводок. США всё равно, кто в итоге победит, главное чтоб Хаос был. А вот Англия рискует лишиться своих марионеток.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 21:48
    0
    Троллинг или правда, но ПИАР высшего уровня.
  3. isv000
    isv000 Сегодня, 21:56
    0
    В американском Associated Press вышла статья автора Сэма Медника, который заявляет о якобы запросе новых властей Нигера (пресса США называет эти власти «хунтой») к российской ЧВК «Вагнер».

    Гля! Сёма Медник - и тут без шароварников не обошлось! Хотя, пиарит песняров он знатно!
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 22:16
      0
      Цитата: isv000
      Сёма Медник - и тут без шароварников не обошлось!

      Это не тот, этот журналист баба.
  4. A2AD
    A2AD Сегодня, 21:57
    -3
    А нельзя там тяо переместмть в Нигер. Не ну а что, пусть будет. Под контролем же как бы?
    Что, только Ыну амеров не бояться?
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 22:00
    +3
    Но ситуация с военной интервенцией в Нигер всё же неоднозначна. Если военные Нигерии план вторжения утвердили

    В Нигерии, больше чем какой либо стране Африки было военных переворотов, как в 1977 году, генералы свергли демократическое правительство, так до сих пор, один генерал, свергает другого. И так примерно каждые 5 лет. Страна доведена генералами до крайности, хотя В Африке, первая по добыче нефти, Лагос, Буни, Вари не успевают переваливать нефть. На рейде Лагоса стоит до 50 танкеров в очередях и в основном порт приписки Хьюстон.
    А они ту про демократию, баланду разводят.
  6. kapitan92
    kapitan92 Сегодня, 22:01
    0
    Сложно сейчас давать оценку этому материалу, желательно иметь другие источники. Журналисты тоже кушать хотят.
    Наср утверждает, что «три малийских источника» сообщили о визите лидера новых властей Нигера генерала Салифу Моди в Мали. Там Моди через малийских представителей и обратился к ЧВК «Вагнер»

    В любом случае, все прояснится в короткий период .
    Предложение могло поступить. "Музыканты" сейчас не удел. Воюют за деньги. Присутствуют подразделения в Ливии и Сирии. Алжир может обеспечить тяжелой техникой советского и российского производства.
    С другой стороны, возможен провокационный вброс амеров . "Вагнер" шибко полякам не нравится.
    что срок ультиматума ECOWAS Нигеру истекает завтра, 6 августа.

    Попкорн покупать не будем. Поживем поглядим!
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 22:04
    0
    Моди через малийских представителей и обратился к ЧВК «Вагнер» с призывом помочь противостоять иностранной интервенции.

    Ну а почему бы нет. У "музыкантов" с финансами поплохело, а тут реальный заработок и знакомая работа. Обоюдно выгодная сделка может получиться.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 22:26
      0
      Цитата: Лешак
      Ну а почему бы нет. У "музыкантов" с финансами поплохело, а тут реальный заработок и знакомая работа.

      Пазл сложился, переворот случился. Всё пролумано.
    2. anzar
      anzar Сегодня, 22:28
      0
      ...а тут реальный заработок

      "призыв" ето еще не контракт)
  8. DirtyLiar
    DirtyLiar Сегодня, 22:34
    0
    Пресса США, похоже, читает Военное Обозрение. Это именно тут начали разгонять тему, что пора бы и Вагнеру в Нигер подойти. Прочитали - материал состряпан.
  9. nordscout
    nordscout Сегодня, 22:36
    0
    Теперь ЧВК "Вагнер" будут непослушных детей пугать по всей Африке... Возможно и был запрос - дыма без огня не бывает! А может быть и "хитрый план" Запада - увести ЧВК от польской границы, чтобы обезопасить себя (НАТО) при проведении провокаций в районе Сувалковского коридора.....