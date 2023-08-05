Они (новые власти Нигера) нуждаются в помощи со стороны «Вагнера», что станет их гарантией удержания власти.

Необходимо рассмотреть альтернативные военному варианты восстановления демократии в Нигере. Нельзя нарушить давние дружественные отношения между народами Нигерии и Нигера.

В американском Associated Press вышла статья автора Сэма Медника, который заявляет о якобы запросе новых властей Нигера (пресса США называет эти власти «хунтой») к российской ЧВК «Вагнер». Просьба заключается в предоставлении помощи со стороны «Вагнера» в связи с планами по вторжению в Нигер объединённой группировки нескольких стран ECOWAS (экономическое содружество стран Западной Африки). Планы по вторжению в Нигер ранее были утверждены, например, в Нигерии, где потребовали от новых властей Нигера восстановить в должности президента Базума (прозападного политика).В AP приводится заявление Вассима Насра, находящегося в должности старшего научного сотрудника Центра Суфана. Это некоммерческая организация, занимающаяся вопросами мировой политики и анализом вызовов международной безопасности.Наср утверждает, что «три малийских источника» сообщили о визите лидера новых властей Нигера генерала Салифу Моди в Мали. Там Моди через малийских представителей и обратился к ЧВК «Вагнер» с призывом помочь противостоять иностранной интервенции.Наср:Напомним, что срок ультиматума ECOWAS Нигеру истекает завтра, 6 августа. Если к этому моменту новые власти страны не вернут полномочия Базуму, то может начаться военное вторжение. Примечательно, что в этом случае пересечение границы независимого государства войсками соседних стран Запад активно поддерживает и даже подталкивает к таким действиям. Видимо, с ситуацией на Украине, по мнению западных политиков, это не имеет «ничего общего»…Но ситуация с военной интервенцией в Нигер всё же неоднозначна. Если военные Нигерии план вторжения утвердили, что в сенате этой страны направили в адрес президента (а он на данный момент является председателем ЭКОВАС) документ, где говорится следующее: