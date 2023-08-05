WSJ: Ход событий под Бахмутом подорвал надежды на то, что Киев вскоре может вернуть город под свой контроль

Из-за жёсткой российской обороны и контратак украинское наступление под Бахмутом в последнее время замедлилось. Такой ход событий подорвал надежды на то, что Киев вскоре может вернуть город под свой контроль.

Мы там отбросили русских примерно на километр, но теперь они возвращаются. Они атаковали позиции южнее Бахмута и продвинулись на 200 м. Потом мы контратаковали, они отошли. Потом снова была их контратака.

Их постоянные артобстрелы лишают нас укрытий – уничтожены здания, деревья.