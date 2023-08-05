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WSJ: Ход событий под Бахмутом подорвал надежды на то, что Киев вскоре может вернуть город под свой контроль

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WSJ: Ход событий под Бахмутом подорвал надежды на то, что Киев вскоре может вернуть город под свой контроль

Крупное американское издание The Wall Street Journal публикует статью, посвящённую украинскому контрнаступлению под Артёмовском (Бахмутом). Американские журналисты сообщают своим читателям о том, что наиболее ожесточённые бои в течение несколько недель идут западнее Клещеевки, что к югу от города.

WSJ:

Из-за жёсткой российской обороны и контратак украинское наступление под Бахмутом в последнее время замедлилось. Такой ход событий подорвал надежды на то, что Киев вскоре может вернуть город под свой контроль.

Издание пишет, что украинские военные сетуют на «тяжёлые артобстрелы со стороны россиян», на «улучшение тактик русских и собственные ограниченные силы и средства».

Приводится заявление командира гаубичного расчёта ВСУ:

Мы там отбросили русских примерно на километр, но теперь они возвращаются. Они атаковали позиции южнее Бахмута и продвинулись на 200 м. Потом мы контратаковали, они отошли. Потом снова была их контратака.

В WSJ со ссылкой на украинских солдат говорится, что «россияне стали использовать значительно больше дронов, чем это было раньше».

Украинский солдат:

Их постоянные артобстрелы лишают нас укрытий – уничтожены здания, деревья.

Всё это очередные попытки оправдаться за то, что так называемое контрнаступление к настоящему моменту не принесло Украине серьёзного успеха. «Виноваты» то жара, то плохая погода, то хорошая погода, то кусты, то овраги, то недостаточные поставки техники, то что-то ещё.
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6 комментариев
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  1. bessonov932
    bessonov932 Сегодня, 21:59
    +4
    Полагаю, что новый пакет санкций против России будет наказанием за срыв украинского наступления(((
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 22:07
      0
      Цитата: bessonov932
      Полагаю, что новый пакет санкций против России будет наказанием за срыв украинского наступления(((

      Два пакета!
  2. alexoff
    alexoff Сегодня, 22:06
    0
    Из-за жёсткой российской обороны и контратак украинское наступление под Бахмутом в последнее время замедлилось.

    С каких это пор безуспешные атаки стали называть наступлением? На вики статью напишут, как захватили лесополосу и два холма?
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 22:08
    -1
    Молодцы, воины. Удержали Артёмовск несмотря на прогнозы "дирижёра одного оркестра". good
    1. Aken
      Aken Сегодня, 22:27
      -1
      Дирижёр показал абсолютное интеллектуальное превосходство над козлопасом.
      Козлопас внезапно понял, что дирижёр уехал не навсегда и может вернуться. Скоро.
  4. Angestyr
    Angestyr Сегодня, 22:26
    0
    На фото к статье укроп упорно себе могилу роет?