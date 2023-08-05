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Разочарование для Киева: по итогам переговоров по Украине в Джидде не планируется ни итогового заявления, ни итоговой декларации

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Разочарование для Киева: по итогам переговоров по Украине в Джидде не планируется ни итогового заявления, ни итоговой декларации

В саудовской Джидде, где стартовал так называемый «саммит мира» с обсуждением украинского вопроса у делегации киевского режима проблемы обнаружились уже в первый день. Напомним, что основной день переговоров – завтра, 6 августа.


Делегация во главе с руководителем офиса Зеленского Ермаком рассчитывала на то, что по итогам саммита будет принята общая декларация, в которой «будут осуждены действия России» и в которой будут «приняты пункты украинского плана о мире». Оказалось, что участники саммита ничего подобного делать не планируют.

Саудовская пресса пишет, что никакого совместного заявления по итогам встречи не будет. Представители ряда стран-участниц переговоров подчёркивают, что «это обмен мнения и суждениями относительно возможного окончания вооружённого конфликта».

Также никакой итоговой декларации на саммите принимать не планируется.

Разочарование для Киева.

Напомним, что уже сегодня саммит для Украины, где она собиралась доминировать, превратился в вариант, когда слушать мнения других участников переговоров приходилось, по большей части, самой делегации Украины. Такой вариант для киевского режима, конечно, не является приемлемым, но точно не киевские представители на встрече в Джидде что-то решают.
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8 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 22:06
    +2
    Для Запроливных кураторов важен сам факт этого саммита. Вкус ничто - ПИАР всё!
  2. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 22:07
    -4
    Решают - не решают... А долларов Зеля у шейхов настреляет.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 22:11
    0
    Собрались на междусобойчик кумыса попить. drinks
    1. Aken
      Aken Сегодня, 22:16
      +3
      Собрались арабы посмотреть на глупого еврея, который хочет что-то от них совершенно бесплатно.
  4. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 22:11
    0
    Зеленский высказал бы весь список угроз и предупреждений, может пораньше бы прекратил своё украинское президенство путём прокатывания на хвосте верблюда по пустыне со всеми вытекающими и выпадающими аргументами из живого организми... winked
  5. Aken
    Aken Сегодня, 22:15
    0
    Наконец-то пришла очередь Зельца губцы утирать
  6. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 22:25
    0
    Затычка от 404-й бутылки ищет, где бы ей стрельнуть. Понятно, что нормальное общество не хочет это нюхать…
  7. carpenter
    carpenter Сегодня, 22:34
    0
    Саудовская пресса пишет, что никакого совместного заявления по итогам встречи не будет.

    Как я перед встречей писал - "посидят, чайку с верблюжьим молоком попьют и разбегутся". Кому нужна проблема Украины, если даже не каждый принц Араби, знает где находится б/Украина.