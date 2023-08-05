В саудовской Джидде, где стартовал так называемый «саммит мира» с обсуждением украинского вопроса у делегации киевского режима проблемы обнаружились уже в первый день. Напомним, что основной день переговоров – завтра, 6 августа.Делегация во главе с руководителем офиса Зеленского Ермаком рассчитывала на то, что по итогам саммита будет принята общая декларация, в которой «будут осуждены действия России» и в которой будут «приняты пункты украинского плана о мире». Оказалось, что участники саммита ничего подобного делать не планируют.Саудовская пресса пишет, что никакого совместного заявления по итогам встречи не будет. Представители ряда стран-участниц переговоров подчёркивают, что «это обмен мнения и суждениями относительно возможного окончания вооружённого конфликта».Также никакой итоговой декларации на саммите принимать не планируется.Разочарование для Киева.Напомним, что уже сегодня саммит для Украины, где она собиралась доминировать, превратился в вариант, когда слушать мнения других участников переговоров приходилось, по большей части, самой делегации Украины. Такой вариант для киевского режима, конечно, не является приемлемым, но точно не киевские представители на встрече в Джидде что-то решают.