Российские войска значительно улучшили позиции на Купянском направлении, взяв под контроль ключевые высоты восточнее Оскольского водохранилища

Российские войска в течение последних нескольких суток провели ряд контратакующих действий на разных направления специальной военной операции. Наибольшие успехи в ходе такого рода действий достигнуты в районе Красногоровки, а также под Купянском и на Краснолиманском направлении.Подтверждена информация о взятии ВС РФ украинского ротного опорного пункта в районе Красногоровки с продвижение вперёд как минимум на 2 км. Противник ничего не смог противопоставить штурмовым действиям российских войск, которые были проведены после мощной артподготовки.Вглубь обороны противника удалось продвинуться нашим бойцам и к западу от Сватово – вдоль дороги, которая ведёт к Оскольскому водохранилищу. Так, значительно улучшены позиции ВС РФ в Купянском районе – близ населённого пункта Першотравневое (Первомайское).Взяты по меньшей мере четыре опорных пункта противника с преодолением минных заграждений. Уничтожены передовые посты наблюдения украинских войск силами подразделений 6-й общевойсковой армии.Развить успех помогла эффективная работа артиллерии, а также действия российских танкистов.Продвижение российских войск в направлении Оскольского водохранилища с выходом с территории ЛНР в Харьковскую область улучшает позиции российских войск не только с точки зрения освобождения территорий, но и с точки зрения обладания ключевыми высотами на этом направлении.Взятые под контроль территории значительно выше левого берега Оскольского водохранилища. И если российская армия продолжит движение в этом направлении при поддержке артиллерии, то у противника возникнут значительные сложности с удержанием восточного берега Оскольского водохранилища за собой.Соответственно открываются новые возможности не только по улучшению позиций для наблюдения за действиями противника, но и для работы артиллерии.