Военное обозрение
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Подтвердилась информация о тренировках украинского террористического «Азова» военными инструкторами из стран НАТО

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Подтвердилась информация о тренировках украинского террористического «Азова» военными инструкторами из стран НАТО

Находит своё подтверждение информация о работе иностранных инструкторов по обучению боевиков наиболее радикальных националистических вооружённых формирований Украины. Речь идёт тренировках боевиков террористической группировки «Азов»* (запрещена в РФ).


Инструктировали и обучали боевиков «Азова» британские и датские военнослужащие, о чём сообщает РИА Новости со ссылкой на документ посольства Дании на Украине. В документе освещаются данные о том, с какими именно подразделениями и с чьей помощью работали датские военные инструкторы на Украине. Как минимум 2 таких подразделения входят в состав неонацистского «Азова»*.

Эта информация привлекает к себе особое внимание ещё и по той причине, что после скандала с использованием «Азовом»* нацистской символики даже Вашингтон ввёл запрет на оказание военной помощи этому вооружённому формированию. Но, как говорится, не Вашингтоном единым… В НАТО быстро нашлись те, кто решил помочь неонацистам в их противостоянии с Россией и своим собственным народом.

Касательно документа датского посольства от мая 2021 года можно добавить, что военные инструкторы из Дании и Британии прибывали на военные базы «Азова»*, расположенные на берегу Азовского моря. Одна из таких баз находилась в городе Бердянске.
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19 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:36
    +7
    Нацисты? Нее, не видели... (с)

    Я бы ОЧЕНЬ удивился если бы западники отказались тренировать нацистов....

    зы Зря их в плен наши берут. Это самая упоротая часть шароварных. "Лечению" не подлежит
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:59
      0
      Цитата: Nexcom
      Это самая упоротая часть шароварных. "Лечению" не подлежит

      Ну, почему же winked калибры, ланцеты... лечат эффективно
    2. Dimy4
      Dimy4 Сегодня, 08:26
      -2
      зы Зря их в плен наши берут. Это самая упоротая часть шароварных. "Лечению" не подлежит

      Наши-то не хотят брать, берут не наши, которые потом освобождают, да по курортам заморским катают.
      1. Южноукраинец
        Южноукраинец Сегодня, 08:32
        0
        Цитата: Dimy4
        Наши-то не хотят брать, берут не наши, которые потом освобождают, да по курортам заморским катают.

        Зря Вы, так, ведь Верховный главнокомандующий сказал, что курортников обменяли на наших лётчиков.
    3. стар
      стар Сегодня, 09:40
      0
      Я бы ОЧЕНЬ удивился если бы западники отказались тренировать нацистов....

      Философия нацизма, теория диктатуры были сформулированы сто лет назад шотландцем Карлейлем. Впоследствии его идеи были развиты Хьюстоном Стюартом Чемберленом. Так что для Запада - это все свое, родное…
  2. Юрий_Я
    Юрий_Я Сегодня, 07:37
    +5
    Без ведома штатов в нате ничего не происходит, они по-любому главнюки, как говорил Задорнов....
    1. Dimachrus
      Dimachrus Сегодня, 08:51
      0
      Интересное совпадение - упоротых поддерживают м тянут за уши те же гейропейские страны что и Гитлеру помогали
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:38
    +5
    Инструктировали и обучали боевиков «Азова» британские и датские военнослужащие
    С англичанкой понятно - вражина еще та, а куда Дания последнее время все норовит залезть? И с каких пор датчане специалисты по ведению боевых действий? Или натаскивают на "европейское" применение карательных методов по отношению к гражданскому населению на оккупированных территориях, которые азовцы и сами отлично освоили, причем давно. Недавно Норвегию внесли в список "недружественных государств", значит пора и Данию.
    1. LeutnantTom
      LeutnantTom Сегодня, 07:44
      +3
      В Дании находится одна из крупнейших нацистских группировок в Европе.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:46
        0
        Совершенно верно. Причем они там в Дании претендуют объединить под своим началом всех нацистов Скандинавского Треугольника. По крайней мере раньше они этого очень хотели.
        При этом шведы очень лояльно относятся к идеям национал-социализма в плане "заполонили ридну Швецию всякие мусульмане" - работать не работают, государство им жилье и пособие выдаёт-платит, а шведы нищают.....
  4. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 07:41
    -3
    Глупая "новость", сотрудничество хох.лов с НАТО началось гораздо раньше, а сосед "ничего не замечал" как будто...
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 08:42
      0
      Цитата: Владимир80
      Глупая "новость", сотрудничество хох.лов с НАТО началось гораздо раньше, а сосед "ничего не замечал" как будто...

      Вообще то опубликование на сайте посольства - это официальная информация.
      Теперь они не отбрешутся- на это можно и нужно ссылаться, они сами обляпались.
      Теперь они не могут сказать - "Фейк", все задокументированно...
  5. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 07:43
    +2
    По состоянию на 2014 год батальон ASOW, батальон «Донбасс» как нацисты, в западных СМИ ругали как правые батальоны.
    8 лет спустя Azow & Co. прославляются на Западе как герои. Какой ребрендинг.
    Похоже, третья мировая война повторяется.
  6. Tagan
    Tagan Сегодня, 07:48
    +4
    Цитата: Владимир80
    Глупая "новость", сотрудничество хох.лов с НАТО началось гораздо раньше, а сосед "ничего не замечал" как будто...

    Не глупее коммента. Речь о сотрудничестве непосредственно с нацистами.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 08:30
      -2
      Ну да, ну да... Давайте в очередной раз про денацификацию Украины поговорим, а под это дело ещё 200тыс новых граждан из точикистон завезем!
  7. Si1vernn
    Si1vernn Сегодня, 08:04
    +1
    Военные стран НАТО обучают украинских военных. Одни военные, которые никогда не были на войне, обучают других, которых никому не жалко. Какой то сюр.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:13
      +1
      Да ладно, зашибись же. Зато попил денег на обучение какой - не за бесплатно же там инструкторы "потеют". laughing

      зы А потом вонь - украинцы всё проваливают потому что плохо обучаемы и не могут полноценно пользоваться западной техникой и вооружением....

      Ну намек Запада понятен - типа неполноценные эуропэйцы, что с них взять....
    2. стар
      стар Сегодня, 09:44
      0
      Военные стран НАТО обучают украинских военных. Одни военные, которые никогда не были на войне, обучают других, которых никому не жалко. Какой то сюр.

      Это не сюр, а деньги, которые, как известно, не пахнут. Преимущественно доллары США, хотя и Евро тоже - из фонда мира.
  8. Gornist-z
    Gornist-z Сегодня, 09:05
    +1
    Ну прям новость сенсационна ..Проект "нацистская украина" это забадная разработка и велась она еще со времен СССР

    Полуилось у них ,вон сейчас бойня идет