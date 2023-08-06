Находит своё подтверждение информация о работе иностранных инструкторов по обучению боевиков наиболее радикальных националистических вооружённых формирований Украины. Речь идёт тренировках боевиков террористической группировки «Азов»* (запрещена в РФ).
Инструктировали и обучали боевиков «Азова» британские и датские военнослужащие, о чём сообщает РИА Новости со ссылкой на документ посольства Дании на Украине. В документе освещаются данные о том, с какими именно подразделениями и с чьей помощью работали датские военные инструкторы на Украине. Как минимум 2 таких подразделения входят в состав неонацистского «Азова»*.
Эта информация привлекает к себе особое внимание ещё и по той причине, что после скандала с использованием «Азовом»* нацистской символики даже Вашингтон ввёл запрет на оказание военной помощи этому вооружённому формированию. Но, как говорится, не Вашингтоном единым… В НАТО быстро нашлись те, кто решил помочь неонацистам в их противостоянии с Россией и своим собственным народом.
Касательно документа датского посольства от мая 2021 года можно добавить, что военные инструкторы из Дании и Британии прибывали на военные базы «Азова»*, расположенные на берегу Азовского моря. Одна из таких баз находилась в городе Бердянске.