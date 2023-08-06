Введение Нигерией бесполётной зоны над Нигером и отключение подачи электроэнергии может свидетельствовать о подготовке к военной интервенции

Мы выходим на улицы против того, чтобы прежняя власть вернулась. Она погрязла в коррупции, ситуация с экономикой плачевная, безопасность отсутствует. Страна вынуждена сражаться с террористами из ИГИЛ и «Аль-Каиды» (обе группировки запрещены в РФ).

Долой Францию! Долой США!

Франция добывает здесь уран почти 63 года, но у нас с электроэнергией огромные проблемы. У нас нет плотины ГЭС, которая могла бы производить электричество для Нигера. У нас есть надежда на то, что новые власти сделают Нигер лучше, потому что они общаются с народом и потому что они разработали стратегию роста экономики.

Сегодня истекает срок ультиматума, выдвинутого странами ЭКОВАС новым властям Нигера. Ключевая позиция ультиматума, озвученная некоторыми странами экономического содружества государств Западной Африки, состоит в требовании к новым властям государства Нигер вернуть полномочия президенту Базуму. Это требование новые власти выполнять, судя по всему, не собираются. И по этой причине сегодня может начаться инспирированное Западом военное вторжение в Нигер. Причём главной силой для такого вторжения определяется армия Нигерии.Тем временем в Нигере прошли сразу несколько демонстраций в поддержку нового лидера Абдурахмана Чиани. Люди в очередной раз вышли на улицы столицы страны Ниамея под лозунгами и переполненной чаше терпения в отношении Франции.Йейе Иссуфу из института климата в Ниамее:Такое заявление сделано в ходе интервью корреспонденту «Аль-Джазиры».Основной лозунг демонстрантов:Иссуфу:Тем временем подтверждается информация о том, что Нигерия (она на данный момент председательствует в ЭКОВАС) ввела над Нигером бесполётную зону и отключила подачу электроэнергии. Для 25-миллионного Нигера это вызов в связи с тем, что поставки из Нигерии обеспечивают 70% энергетического рынка страны. Введение бесполётной зоны, отключение электричества можно считать подготовкой к началу военной интервенции. Однако в сенате Нигерии, как уже сообщало «Военное обозрение», обратились к президенту с просьбой рассмотреть «иные, нежели военный, способы урегулирования политического кризиса в Нигере».Напомним, что Франция выразила поддержку ряду стран ЭКОВАС, собирающимся вторгнуться в Нигер «для восстановления конституционного строя».