Военное обозрение
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Введение Нигерией бесполётной зоны над Нигером и отключение подачи электроэнергии может свидетельствовать о подготовке к военной интервенции

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Введение Нигерией бесполётной зоны над Нигером и отключение подачи электроэнергии может свидетельствовать о подготовке к военной интервенции

Сегодня истекает срок ультиматума, выдвинутого странами ЭКОВАС новым властям Нигера. Ключевая позиция ультиматума, озвученная некоторыми странами экономического содружества государств Западной Африки, состоит в требовании к новым властям государства Нигер вернуть полномочия президенту Базуму. Это требование новые власти выполнять, судя по всему, не собираются. И по этой причине сегодня может начаться инспирированное Западом военное вторжение в Нигер. Причём главной силой для такого вторжения определяется армия Нигерии.


Тем временем в Нигере прошли сразу несколько демонстраций в поддержку нового лидера Абдурахмана Чиани. Люди в очередной раз вышли на улицы столицы страны Ниамея под лозунгами и переполненной чаше терпения в отношении Франции.

Йейе Иссуфу из института климата в Ниамее:

Мы выходим на улицы против того, чтобы прежняя власть вернулась. Она погрязла в коррупции, ситуация с экономикой плачевная, безопасность отсутствует. Страна вынуждена сражаться с террористами из ИГИЛ и «Аль-Каиды» (обе группировки запрещены в РФ).

Такое заявление сделано в ходе интервью корреспонденту «Аль-Джазиры».

Основной лозунг демонстрантов:

Долой Францию! Долой США!

Иссуфу:

Франция добывает здесь уран почти 63 года, но у нас с электроэнергией огромные проблемы. У нас нет плотины ГЭС, которая могла бы производить электричество для Нигера. У нас есть надежда на то, что новые власти сделают Нигер лучше, потому что они общаются с народом и потому что они разработали стратегию роста экономики.

Тем временем подтверждается информация о том, что Нигерия (она на данный момент председательствует в ЭКОВАС) ввела над Нигером бесполётную зону и отключила подачу электроэнергии. Для 25-миллионного Нигера это вызов в связи с тем, что поставки из Нигерии обеспечивают 70% энергетического рынка страны. Введение бесполётной зоны, отключение электричества можно считать подготовкой к началу военной интервенции. Однако в сенате Нигерии, как уже сообщало «Военное обозрение», обратились к президенту с просьбой рассмотреть «иные, нежели военный, способы урегулирования политического кризиса в Нигере».

Напомним, что Франция выразила поддержку ряду стран ЭКОВАС, собирающимся вторгнуться в Нигер «для восстановления конституционного строя».
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21 комментарий
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:57
    +4
    Эх, раскатают западники Нигер вдрызг за выступления против "демократии".... Жаль....

    Было бы чем нигерцам помочь....
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:02
      +4
      Цитата: Nexcom
      Было бы чем нигерцам помочь....

      Может "соседи" чем подсобят. А уж "Вагнер" они вроде пригласили.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 08:04
        +4
        А чорт их знает этих соседей. Перекупят руководство и всё.... В Африке баксы очень даже любят. Вагнер тоже не всесилен, к сожалению....
      2. сайгон
        сайгон Сегодня, 08:52
        0
        Да в телеге есть что самолеты ВКС несколько посадок в столице Нигера совершили и кто знает что там в нутрях ..
    2. vladcub
      vladcub Сегодня, 08:50
      +1
      Туда собираются"вписаться" :Буркина-Фасо, Алжир, Мали, Египет? Так, что будем посмотреть.
      Естественно, французская армия, это серьёзный против, особенно против папуасов. Если, они вмешаются то ....
      1. Седов
        Седов Сегодня, 10:46
        0
        Вот туда сейчас остатки выживших "диких гусей" слетятся. Африку они любят. Это не под Артемовском с "Вагнерами" рубится, в надежде до утра дожить и бегом уносить ноги оттуда..
    3. Escariot
      Escariot Сегодня, 08:59
      0
      Естественно поможем. Скорее всего деньгами, ибо без Западных кредитов и помощи у них будут очень серьезные проблемы. А потом этот долг спишем. Все как обычно
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 10:03
        0
        И зачем нам это нужно? Нигер всё равно раскатают. Поставками оружия и людей мы помочь никак не сможем: далеко слишком, да и всё равно побережья нет у страны. А деньгами чего помогать? Зачем деньги, если тебе на них ничего нужного в данный момент не продадут?
        Власти Нигера слишком чётко обозначили свою антизападную позицию, надеясь непонятно на что. Посмотрим, была ли почва у этих надежд. Вдруг она и правда есть, просто скрывается где-то в тени? Но, моё мнение: вряд ли.
    4. ИВЗ
      ИВЗ Сегодня, 10:01
      0
      Эх, раскатают западники Нигер
      Как -то не верится, что в Нигере всё случилось спонтанно и пересечение западниками, извиняюсь - "красных линий", тут ни при чём. И получилось как-то быстро и гладко и реакция некоторых соседей не запоздала и первые телодвижения новой власти весьма целенаправленны. Хочу надеяться, что я прав, а значит не "раскатают".
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 08:00
    0
    может свидетельствовать о подготовке к военной интервенции
    Да к гадалке не ходи... Слишком уж важен Нигер для Запада...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:01
      +1
      Конечно. Без Запада там уран и золото будут крайне "недемократичные"... lol
      Поэтому без Запада их там самим нигерцам ну никак низзя добывать продавать кому хотят.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:05
    0
    Долой Францию! Долой США!
    Конечно при таких лозунгах англосаксы и французы через своих сателлитов на этом континенте постараются сделать все, чтобы задушить новую власть в Нигере и вернуть своего марионетку. А для достижения своей цели они не побрезгуют ни чем - экономическое давление (финансовая помощь уже прекращена), информационное и конечно военное.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:07
      0
      Скорее появятся "повстанцы" желающие восстановить "демократически избранное" правительство и президента.
      Ну само собой "весь мир" (с) будет с этими "повстанцами".
  4. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 08:08
    -1
    Французские воинские части и французские Горнодобывающая компания остается в Нигере, страны ЭКОВАС прозападны! Да ну, будет еще один военный конфликт.

    Ну.. если бы путчисты в Нигере сначала расстреляли более 100 демонстрантов, а потом начали войну на уничтожение против меньшинства, то они бы тоже получили поддержку Запада.
    Переворот без свастики и полных кладбищ конечно должен быть самым решительным образом осужден Западом!
    Переворот без кровопролития, как тогда в ГДР. Ты не можешь допустить, чтобы это повторилось.

    А теперь Запад снова паникует laughing
    На фоне растущей напряженности вокруг Нигера в Сети появилось видео с якобы приземлением на аэродром в Ниамее транспортного самолета Ил-76.
    Западные и региональные наблюдатели тут же усмотрели в этом свидетельство якобы прибытия в страну подразделений ЧВК Вагнера для оказания помощи нигерийским властям в условиях возможного военного вторжения.
    В данном случае больше всего в глаза бросается то, как всего один единственный ролик уже может поднять волну слухов о появлении в очередной стране «вагнеровцев», а спекуляции об этом способны влиять на расклад сил в регионе.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:11
    -3
    Вопрос сколько всё это продлится; сейчас в Нигере добыча-отгрузка урана приостановлена, специалисты эвакуированы. Если пару месяцев, то Франция сдюжит, а если несколько лет, то крякнет.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:20
      +2
      Ну тогда на рынке может появиться "турецкий" уран..... А почему нет то??
    2. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 08:41
      +3
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Вопрос сколько всё это продлится; сейчас в Нигере добыча-отгрузка урана приостановлена, специалисты эвакуированы. Если пару месяцев, то Франция сдюжит, а если несколько лет, то крякнет.

      Да просто купит уран в Канаде, Австралии, Казахстане. Уран штука в мире распространенная
  6. михаилл
    михаилл Сегодня, 08:20
    -2
    Les grenouilles rentrent chez elles!
  7. Комментарий был удален.
  8. Gornist-z
    Gornist-z Сегодня, 09:01
    0
    Прекращение поставок во францию и т.д. золота ,урана и т.д. из Нигерии ,это не прощается ..Бомбить будут и жестоко ! ПЗРК бы им подкинуть и ребят из ЧВК
  9. fiv
    fiv Сегодня, 09:16
    0
    Славяне воюют со славянами, африканцы с африканцами. Китайцы готовятся воевать с китайцами. Хотя надо бы прозреть и обратить громы и молнии против тех, кто виноват во всех этих войнах.
  10. ВПП-1
    ВПП-1 Сегодня, 09:54
    0
    Цитата: BlackMokona
    Цитата: Иезекиль 25-17
    Вопрос сколько всё это продлится; сейчас в Нигере добыча-отгрузка урана приостановлена, специалисты эвакуированы. Если пару месяцев, то Франция сдюжит, а если несколько лет, то крякнет.

    Да просто купит уран в Канаде, Австралии, Казахстане. Уран штука в мире распространенная
    Совершенно верно; тем более сообщалось, что Нигер обеспечивает лишь 15 % потребности Франции в уране...