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После значительного подавления ПВО ВСУ в результате вечерних ударов последовала новая волна атак ракетами и дронами на объекты киевского режима

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После значительного подавления ПВО ВСУ в результате вечерних ударов последовала новая волна атак ракетами и дронами на объекты киевского режима

Вчерашний вечерний удар по объектам на контролируемых противником территориях имел ночное продолжение. В результате первой волны ракетно-дроновой атаки были уничтожены несколько зенитных ракетных комплексов, прикрывавших важные объекты от Тернопольской до Киевской областей Украины.


Напомним, что одной из целей вечернего удара стал военный аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области, который войска киевского режима восстанавливали после предыдущего удара. По некоторым данным, именно на этом аэродроме режим Зеленского планировал создать инфраструктуру для размещения нескольких американских истребителей F-16.

В ночное время суток, когда ПВО ВСУ в Хмельницкой области было в значительной степени подавлено, ударные средства были вновь направлены на военный аэродром и на ряд других объектов военного назначения.

Многочисленные взрывы прогремели на объектах киевского режима в Ровенской и Львовской областях, где ранее также было осуществлено подавление ПВО на выбранных направлениях нанесения удара. Поражены средства противовоздушной обороны, пункты размещения личного состава, узлы военной и специальной связи. Ракетами и дронами поражены объекты материально-технического обеспечения ВСУ под Ивано-Франковском.

В течение нескольких часов не умолкала воздушная тревога в Киеве и области. По некоторым данным, одним из направлением для ударов стала инфраструктура в районе Борисполя, где располагается воздушная гавань. Там ранее киевский режим ввёл особый режим проверки, что косвенно свидетельствовало о готовности принять важный груз. Предполагалось, что этим грузом могли оказаться американские ракеты для комплексов Patriot из очередного пакета военной помощи.
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17 комментариев
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  1. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 08:19
    +3
    Как можно подавить аэродром? Только если пункт управления, и рембазы с техникой. Не более.
    Полоса восстанавливается очень быстро, смысла нет тратить на неё дорогостоящие ракеты.
    Аэродром не будет работать без подвоза топлива. Вот и надо разрушать логистику подвоза, ж/д развязки, крупные станции, мосты. Всё как это делали наши деды в Великую Отечественную.
    Странно, но такое впечатление, что именно это вопрос ВСу лучше знают.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 08:28
      -1
      Цитата: Аркадий007
      Как можно подавить аэродром?

      Смотря на какое время... Если быстро, но кратковременно, то просто разрушить бетонное покрытие ВПП или закидать его минами. А вот, для более длительного, надо "мозгой думать"...
      Цитата: Аркадий007
      Аэродром не будет работать без подвоза топлива.

      Там не так то много самолетов, которые можно заправлять "с колес", осуществляя подвоз ТЗ или же на аэродромах сопредельных стран...куда они периодически и перелетают, в случаи больших угроз. Надо пытаться установить воздушную блокаду, для это требуется дежурство А-50 и истребителей с ракетами Р-37М
      По некоторым данным, именно на этом аэродроме режим Зеленского планировал создать инфраструктуру для размещения нескольких американских истребителей F-16.
      На данные момент не это важно, а то, что взлетающие с этой авиабазы "Фектувальники" несут у себя на борту КР "Штормовую тень" или "SCALP-EG", которые уж очень сильно нам вредят в глубоком тылу
      1. Аркадий007
        Аркадий007 Сегодня, 08:44
        +1
        Как вы себе представляете заправку с колес?
        Сколько колес надо чтобы заправить один самолет?
        Мы не способны постоянно дежурить в воздухе на А 50, ибо их нет и не предвидится в ближайшее время.
        1. 1 z1
          1 z1 Сегодня, 08:54
          -1
          Легко. У Ф-16 около 4 т. горючки "под пробку". Стандартный армейские топливозаправщики от 6 до 9 тонн.
          1. Shurik70
            Shurik70 Сегодня, 10:02
            +1
            Да чё-то давят, давят это ПВО.
            А на следующий день опять давят.
            Может, один раз не подавить слегка, а полностью раздавить надо.
    2. Сергей3
      Сергей3 Сегодня, 10:40
      0
      Как можно подавить аэродром?

      1. Есть кассетные бомбы специально для бетона взлётной полосы. Положить сразу несколько, пусть бетонируют заново всю...
      2.Диспетчерская и электроника, радары. Всё можно восстановить, но вот почему то новый аэродром комплектуют не 2 дня и стоит это отнюдь не 2 копейки. Для восстановления нужны высококвалифицированный специалисты (трудновосполнимый ресурс).
      Самое главное избавится от ложного гуманизма и долбить, долбить, долбить...
  2. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 08:20
    +5
    Одесские порты надо стирать с лица земли, мосты через Днепр, а не пыль в глаза пускать бессмысленными разрозненными дорогостоящими ракетными ударами по непонятным объектам имеющим сомнительную ценность.
    1. Комментарий был удален.
    2. anjey
      anjey Сегодня, 08:29
      -4
      Современные войны -кто бы что не говорил,это войны олигархов ,они десять раз подумают прежде чем разрушить выгодную экономическую структуру,на которую имеются виды на будущее.
      Тотальное разрушение всего и вся-это фишка прозападной киевской хунты,которой Украина по большому счету не нужна......
  3. Si1vernn
    Si1vernn Сегодня, 08:22
    0
    Уже отчитались, все кинжалы были сбиты, только не уточнили чем)).
    1. pudelartemon
      pudelartemon Сегодня, 08:41
      +1
      Боевым гопаком. Это самое главное национальное оружие. Всё остальное - западное, из подачек.
  4. Peter1First
    Peter1First Сегодня, 08:27
    +2
    Почаще бы надо их окучивать и побольше! А то бомбили, бомбили порты -а беспилотные катера так и плавают; бомбили аэродромы, а их Су-24 по прежнему запускают ракеты!
  5. V.B.
    V.B. Сегодня, 08:43
    -5
    Очередная показуха и имитация бурной деятельности. Порты, аэропорты и аэродромы, мосты и ЖД, центры и отдельные личности- все целы. Запрещено их трогать хозяевами России.
  6. Gornist-z
    Gornist-z Сегодня, 08:45
    +1
    Бомбить нужно методично ,днем и ночью ..Чтобы сирена не прерывалась по всей украине..Ракеты дорогостоище конечно нужно беречь ,но "Геранями " можно днем и ночью вести беспокоищие налеты ..
  7. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 08:53
    +1
    Калибровку ждать долго не пришлось. Ответ за утреннюю выходку давать было необходимо. Сейчас калибровка почти единственный мгновенный и действенный ответ и с ним решили не тянуть до ночи, как обычно. Хотя мы считаем, что ночка тоже будет весёлой.
    Прямо сейчас наши запустили 5 гиперзвуковых ответок. Изначально они шли на столицу. Наверняка, там кто-то уже поменять шаровары успел сменить не по разу, но затем ракеты резко повернули и полетели к более жирненьким целям. Одна из них - аэродром Староконтатинов, который активно используется. Его не так давно калибровали, видимо, что-то ещё осталось. Чтобы в этот раз было наверняка, отработали ещё более плотно.
    Во второй волне калибровки столице всё-таки досталось. Сообщили о мощном бабахе. Точной информации пока нет. 10 минут назад пришла информация, что идёт третья волна и снова по столице. Снова смена шаровар.
    Интересной особенностью является то, что пуски зафиксированы из Белоруссии (информация от противников). Может оттуда ещё кто-то и вперед пойдет, ведь директор говорил, что 5 августа они будут готовы... В общем и целом, мы ни в ту, ни в другую информацию пока не верим. Но поглядим, как будет дальше.
    1. V.B.
      V.B. Сегодня, 08:55
      -4
      В любом деле важен результат. Ну и...?
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:57
    -1
    были уничтожены несколько зенитных ракетных комплексов... пункты размещения личного состава, узлы военной и специальной связи
    А с учетом того, что удары наносятся ежедневно и по различным объектам противника, то урон ему наносится ощутимый.
  9. Turbuta Dave
    Turbuta Dave Сегодня, 09:10
    -1
    Страна идиотов Украина. А могли бы процветать. Вор на воре, хвастун на хаастуне сидит. Попридумыаали кричалки салаУкраине и вошли в транс как зомби. Россия добей эту гадость...