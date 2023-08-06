Вчерашний вечерний удар по объектам на контролируемых противником территориях имел ночное продолжение. В результате первой волны ракетно-дроновой атаки были уничтожены несколько зенитных ракетных комплексов, прикрывавших важные объекты от Тернопольской до Киевской областей Украины.
Напомним, что одной из целей вечернего удара стал военный аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области, который войска киевского режима восстанавливали после предыдущего удара. По некоторым данным, именно на этом аэродроме режим Зеленского планировал создать инфраструктуру для размещения нескольких американских истребителей F-16.
В ночное время суток, когда ПВО ВСУ в Хмельницкой области было в значительной степени подавлено, ударные средства были вновь направлены на военный аэродром и на ряд других объектов военного назначения.
Многочисленные взрывы прогремели на объектах киевского режима в Ровенской и Львовской областях, где ранее также было осуществлено подавление ПВО на выбранных направлениях нанесения удара. Поражены средства противовоздушной обороны, пункты размещения личного состава, узлы военной и специальной связи. Ракетами и дронами поражены объекты материально-технического обеспечения ВСУ под Ивано-Франковском.
В течение нескольких часов не умолкала воздушная тревога в Киеве и области. По некоторым данным, одним из направлением для ударов стала инфраструктура в районе Борисполя, где располагается воздушная гавань. Там ранее киевский режим ввёл особый режим проверки, что косвенно свидетельствовало о готовности принять важный груз. Предполагалось, что этим грузом могли оказаться американские ракеты для комплексов Patriot из очередного пакета военной помощи.