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Советская звезда и тризуб на фоне дыр: как сейчас выглядит скульптура «Родина-мать» в Киеве

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Советская звезда и тризуб на фоне дыр: как сейчас выглядит скульптура «Родина-мать» в Киеве

Не сумев накануне поднять «тризуб» на щит скульптуры переименованной Родины-матери, украинские монтажники возобновили работы сегодня ранним утром. К настоящему моменту украинский герб, выполненный из стали, поставленной из Европы (собственная сталь оказалась низкого качества), поднят на уровень щита скульптуры, где идёт его закрепление на каркасе.


Украинские медиа транслируют чуть ли не в прямом эфире, как проводится установка «тризуба» на советскую статую, которую ранее переименовали в «Украина-мать».

На данный момент, когда советский герб снят и когда украинский герб монтируется к щиту, видно, что полностью полотно, выделенное под герб СССР в своё время, «тризуб» не покрывает. В связи с этим украинским монтажникам можно дать совет оставить в таком виде, потому что это в целом отражает состояние сегодняшней Украины. Когда вместо советского наследия остались в основном дыры, которые пытаются «заткнуть» украинским новоделом, выполненным из того, что ранее было поставлено странами Запада.

Напомним, что «тризуб» должны были установить на щите ещё вчера. Но поднять его на должную высоту так и не смогли, сославшись якобы на сильный ветер.

Но даже после замены герба СССР «тризубом» «зрада» не покинет Украину. Ведь на мече скульптуры «Родина-мать» - советская пятиконечная звезда. Тризуб со звездой... Её тоже будут демонтировать? Или переименуют?



Такого рода деятельность вызывает неоднозначную реакцию и среди самих украинцев. На работы выделено несколько десятков миллионов гривен, львиная доля которых ушла европейским производителям стали. Мягко говоря, далеко не все киевляне считают, что работы на скульптуре сегодня представляют первоочередную важность в масштабах страны.
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35 комментариев
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  1. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 08:36
    +13
    Михаил Ломоносов: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего».
    1. Luminman
      Luminman Сегодня, 08:45
      +4
      Цитата: Аркадий007
      «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего»

      По-моему, они уже окончательно оскотинились. Туда им всем и дорога...
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 09:01
        +3
        Цитата: Luminman
        По-моему, они уже окончательно оскотинились. Туда им всем и дорога...

        Логичный результат украинизации, которую последовательно проводили в совке.
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 09:41
          0
          Цитата: ЖЭК-Водогрей
          огичный результат украинизации, которую последовательно проводили в совке.

          Чиновник должен знать культуру того народа, чьё благополучие он обязан обеспечивать.
          Так что правильно в СССР выгоняли поганой метлой тех, кто этого не хотел понимать.
          СССР - многонациональная страна. И то, что все народы, что когда-то попали под покровительство русских, не исчезли, сохранились - это повод для гордости.
          Много ли народов сохранилось в тех землях, которые попали под управление европейцев?
          .
          А то, что мало кто из этих народов благодарен - то да.
          Повод для переосмысления внутренней политики, что не надо давать лишних льгот только за то, что люди "малой национальности". Права и обязанности должны быть одинаковыми.
          Сейчас в США совершают в ту же ошибку, что делали русские на протяжении последних пары веков. Они приравняли чёрных к слабым и пострадавшим, и дают им лишние льготы. Благодарность получат, как русские получили от финов и поляков. Что, в принципе, хорошо для нас.
          1. Dart2027
            Dart2027 Сегодня, 09:58
            0
            Цитата: Shurik70
            Чиновник должен знать культуру того народа, чьё благополучие он обязан обеспечивать.

            То есть русского народа. Никакой Украины до начала ... политики в СССР не было.
          2. ЖЭК-Водогрей
            ЖЭК-Водогрей Сегодня, 10:07
            0
            Цитата: Shurik70
            Чиновник должен знать культуру того народа, чьё благополучие он обязан обеспечивать. Так что правильно в СССР выгоняли поганой метлой тех, кто этого не хотел понимать.

            Совки насильственно создавали нацию украинцев за счет русских. Создали им украинский язык - мову, и финансировали обучение на мове, переводили литературу на мову. Украинизация образования, культуры, науки. И русские на Украине стали украинцами. Внешне остались такими же, но внутренне почувствовали себя другими – «хозяевами» своей отдельной страны. Выросли поколения, которые искренне уверены, что они потомки древних укров, подаривших человечеству плуг, огонь и колесо.

        2. Region-25.rus
          Region-25.rus Сегодня, 10:42
          -1
          проводили в совке
          -"совок", это чем ты будешь в песочнице ковыряться. ! Понятно?! Сказал бы по другому но администрация наругает
    2. Dimachrus
      Dimachrus Сегодня, 08:47
      +3
      Народ так и не получился
      Сброд с "выдающимися" качествами хорошо отображёнными в массе анекдотов
    3. Ратник с пулеметом
      Ратник с пулеметом Сегодня, 08:52
      +2
      Вот же криворукие, даже приделать ровно не смогли....
    4. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:10
      0
      Как ни крути, но надо признать, Украина демонстрирует показную уверенность, что Киев не падёт и мы не восстановим герб на памятнике. Иначе, они бы попросту снесли этот памятник, как в свое время снесли (взорвали) огромный Мемориал воинской славы в Грузии (Кутаиси). А вот теперь, когда на щите будет их поганый трезуб, взрывать этот памятник будет им западло. А ведь в Киеве, ещё с советских времен ходила паскудная шуточка, что эту "Киевскую бабу" будут демонтировать, поскольку скульптор (Вучетич) забыл надеть ей трусы. Или можно вспомнить, как при СССР неофициально переименовали "Арку дружбы народов" в Киеве в "Хомут дружбы народов", а в прошлом году уже официально переименовали её в "Арку свободы украинского народа" и снесли под ней скульптуру двух советских рабочих.
      Интересно, когда мы вернем Киев себе, оставим ли на центральной площади колонну "Монумент независимости Украины" или мы с памятниками не воюем?
      1. Володин
        Володин Сегодня, 09:36
        +1
        Цитата: Сабуров_Александр53
        Интересно, когда мы вернем Киев себе, оставим ли на центральной площади колонну "Монумент независимости Украины" или мы с памятниками не воюем?

        А зачем сносить, когда можно воспользоваться передовым опытом по переименованию... Была монументом независимости Украины, станет, ну допустим, монументом освобождения Украины от нацистского режима и западной оккупации.
      2. Наган
        Наган Сегодня, 09:43
        +1
        Цитата: Сабуров_Александр53
        Интересно, когда мы вернем Киев себе, оставим ли на центральной площади колонну "Монумент независимости Украины" или мы с памятниками не воюем?

        Сколько было в Германии свастик, бюстов Гитлера и улиц Hitlerstrasse в, ну, скажем, 1939? Точную цифру, пожалуй, не найти, но много. А сколько осталось? Ноль, 0, зеро. Вот столько же и должно остаться тризубов и улиц Бандеры.
    5. Jager
      Jager Сегодня, 09:52
      +2
      Тем не менее, на параде Победы мавзолей стыдливо драпируют каждый год....И Ельцин-центр стоит. И памятник Гайдару...
    6. knn54
      knn54 Сегодня, 10:25
      0
      Ватутин смотрел на карту.Его рвало на Родину...
  2. Traktoris
    Traktoris Сегодня, 08:42
    0
    23 августа, прямым ракетным попаданием, снести, обезображенный Советский памятьник. Впредь до нашей победы. Победим, восстановим, не победим "Украм" не к чему наша поруганная честь!
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 08:53
      +1
      23 августа, прямым ракетным попаданием, снести,
      ...да ты на фотку глянь , он сам скоро рухнет без тросов ..появился крен...если тросы не будут убирать то простоит какое то время
  3. Добрый
    Добрый Сегодня, 08:43
    +1
    Пусть еще олимпиаду в Куеве проведут, МОК не против будет. Поздно пить Боржоми, да и Боржоми уже не та.
  4. Сабуров_Александр53
    Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:45
    0
    Звезду заменят на шестиконечную, Израиль окажет спонсорскую помощь. Его правительственные делегации запросто ездят к Бабьему Яру по проспектам им. Бандеры и Стецько. Не исключаю, что замену табличек с названием улиц оплатили соответствующие диаспоры.
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:23
      +1
      Надо и нам вспомнить, как ещё недавно шли бурные дискуссии в Думе, стоит ли оставлять гербы СССР на правительственных зданиях Государственной Думы и высотке МИДа в Москве. Пока ума хватило оставить и защитить сеткой от падения обломков герба на головы народных избранников. А на ремонт герба у МИДа, даже нашли деньги и почистили верхушку от полувековой копоти.
  5. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 08:49
    +1
    Но даже после замены герба СССР «тризубом» «зрада» не покинет Украину. Ведь на мече скульптуры «Родина-мать» - советская пятиконечная звезда. Тризуб со звездой... Её тоже будут демонтировать? Или переименуют?

    На 6-лучевую пусть меняют. laughing
    Сам Яхве им велел послав Зеленского.
  6. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 08:49
    +1
    которую ранее переименовали в «Украина-мать».
    ...правильней будет "украина так её мать"...по ходу на фотке статуй крен дал,, чё так и будет на тросах!!!..замечательно... внау на подножном корме
  7. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 08:53
    0
    Они еще только на законодательном уровне не закрепили что свинья продукт Украины номер один, и есть надо только Сало.
  8. Slon_on
    Slon_on Сегодня, 08:57
    +1
    А что башку от Бандеры не догадались присобачить, недорабатывают швайнегунды, однако. Да и раскрасить всё в ссано-купоросные цвета кабы гарно було.
  9. Gornist-z
    Gornist-z Сегодня, 08:57
    0
    Как всегда все грубо и бездарно..Помнится когда памятники Ленину по всей украине валили ,много скакунов придавило со смертельным исходом ..
    Не удивлюсь ,если опять кого нибудь привалит или сорвется на голову кому нибудь
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:03
    0
    Чем бы дитя не тешилось лишь бы не воевало. Прошлое перечеркнули и полностью переписали историю страны считая, что после этого заживут счастливо и богато. А на самом деле сделали еще один и возможно последний шаг к исчезновению государства в границах доставшихся после развала СССР.
  11. палестинец
    палестинец Сегодня, 09:05
    0
    вмазать бы геранью по этому трехногому символу сюрреализма...
  12. usr01
    usr01 Сегодня, 09:14
    +3
    Цитата: Аркадий007
    Народ, не знающий своего прошлого

    Да какого прошлого?????
    Как Ян Потоцкий в 1796(?) году украинцев придумал?
    Или историю, которую придумал Грушевский (За деньги Австро-Венгрии, кстати на украине подвергать сомнению его "учение", так-же как и "голодомор" - нарушение закона!)
    Придуманная нация, придуманная страна....... fool
  13. Белый АК
    Белый АК Сегодня, 09:28
    +1
    Один калибр на неё потратьте, пусть не мучается
    1. Наган
      Наган Сегодня, 09:51
      0
      Цитата: Белый АК
      Один калибр на неё потратьте, пусть не мучается

      Есть цели более значимые. А эта и сама рухнет. Тем более, честно говоря, статУя весьма сомнительных художественных достоинств, что с гербом СССР, что с тризубом. Гляньте на похожую, по идее, стАтую в Сталинграде (ну хорошо, Волгограде, если Вам так приятней), и, что называется, прочувствуйте разницу.
  14. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 09:31
    +2
    Ой, а что так все возбудились то? А кто тут мавзолей заколачивал, доски манергеймам всяким вешал и т.д. и ничего. А тут прям громы и молнии.
  15. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:34
    +1
    Пусть далеко не уходят, обратно менять придется
  16. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 09:43
    +1
    Мда, как же сюрно смотрится на советской Родине эта хазарско-иудейская вилка
  17. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 09:53
    -2
    Они правильно переименовали, нет у них Родины.
    Перекати -поле, живут на чужой земле. Отказались от своих корней.
  18. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 10:20
    0
    Вот прям чуйкой чую шлепнется об земь сей трезуб (кстати, грамотные люди утверждают, что таки не трезубец, а пикирующий сокол -родовой герб Рюриковичей) в аккурат к капитуляции незалежной hi
  19. bandabas
    bandabas Сегодня, 10:40
    0
    Ну очень странные укры. Рассчитали бы заряд, подложили, бабахнули... И все!. Никакого воспоминания о советском угнетении. bully Дещево и сердито. Плюс металлолом на продажу..