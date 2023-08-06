Не сумев накануне поднять «тризуб» на щит скульптуры переименованной Родины-матери, украинские монтажники возобновили работы сегодня ранним утром. К настоящему моменту украинский герб, выполненный из стали, поставленной из Европы (собственная сталь оказалась низкого качества), поднят на уровень щита скульптуры, где идёт его закрепление на каркасе.Украинские медиа транслируют чуть ли не в прямом эфире, как проводится установка «тризуба» на советскую статую, которую ранее переименовали в «Украина-мать».На данный момент, когда советский герб снят и когда украинский герб монтируется к щиту, видно, что полностью полотно, выделенное под герб СССР в своё время, «тризуб» не покрывает. В связи с этим украинским монтажникам можно дать совет оставить в таком виде, потому что это в целом отражает состояние сегодняшней Украины. Когда вместо советского наследия остались в основном дыры, которые пытаются «заткнуть» украинским новоделом, выполненным из того, что ранее было поставлено странами Запада.Напомним, что «тризуб» должны были установить на щите ещё вчера. Но поднять его на должную высоту так и не смогли, сославшись якобы на сильный ветер.Но даже после замены герба СССР «тризубом» «зрада» не покинет Украину. Ведь на мече скульптуры «Родина-мать» - советская пятиконечная звезда. Тризуб со звездой... Её тоже будут демонтировать? Или переименуют?Такого рода деятельность вызывает неоднозначную реакцию и среди самих украинцев. На работы выделено несколько десятков миллионов гривен, львиная доля которых ушла европейским производителям стали. Мягко говоря, далеко не все киевляне считают, что работы на скульптуре сегодня представляют первоочередную важность в масштабах страны.