Участники переговоров решили создать рабочие группы для урегулирования российско-украинского конфликта на основе позиций, предложенных Киевом. Ведётся работа, нацеленная на встречу глав государств, которая может пройти уже в этом году.

Участвующие в саммите по видеосвязи представители Бразилии заявили о бесперспективности работы без участия в ней России.

Как пишет итальянская пресса, после первого дня переговоров в саудовской Джидде были определены основные позиции по установлению мира на Украине. Репортёры Corriere della Sera со ссылкой на источники в ЕС утверждают, что «на саммите мира в Саудовской Аравии было достигнуто понимание необходимости соблюдения территориальной целостности стран, включая Украину».В материале итальянской прессе пишут, что участники «высказались за принцип территориальность целостности и за верховенство устава Организации Объединённых Наций».Из статьи:Имеется в виду не встреча глав России и Украины, а встреча глав всё тех же государств (включая Зеленского), которые «создали рабочие группы» и «высказались за территориальную целостность и устав ООН».Видимо, работают по принципу: «хочешь загубить дело - создай рабочие группы и комиссии».Corriere della Sera:Бразильские дипломаты дали понять, что если Украина собирается достичь договорённостей, то это ей нужно делать в переговорах с Россией, а не пытаться решить собственные задачи чужими руками.Сама трактовка о том, что участники достигли «понимания необходимости соблюдения территориальной целостности стран», звучит откровенно цинично. Ведь те же страны ЕС (за редким исключением) не признают территориальную целостность Сербии, признавая Косово. Турция не признаёт территориальную целостность Кипра и Сирии, удерживая в Сирийской Арабской Республике под своим контролем значительные территории в противовес тому самому уставу ООН, который предлагает всем остальным неукоснительно соблюдать. Поэтом пока все эти переговоры в Саудовской Аравии являются не более чем пустым сотрясанием воздуха и попыткой показать, что идёт работа по мирному урегулированию. Собираются «мирно урегулировать» без учёта мнения и интересов России? Не получится.