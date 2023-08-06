Военное обозрение
Войти Регистрация

Итальянская пресса: Участники «саммита мира» в Джидде достигли понимания необходимости соблюдения территориальной целостности Украины

14
Итальянская пресса: Участники «саммита мира» в Джидде достигли понимания необходимости соблюдения территориальной целостности Украины

Как пишет итальянская пресса, после первого дня переговоров в саудовской Джидде были определены основные позиции по установлению мира на Украине. Репортёры Corriere della Sera со ссылкой на источники в ЕС утверждают, что «на саммите мира в Саудовской Аравии было достигнуто понимание необходимости соблюдения территориальной целостности стран, включая Украину».

В материале итальянской прессе пишут, что участники «высказались за принцип территориальность целостности и за верховенство устава Организации Объединённых Наций».

Из статьи:

Участники переговоров решили создать рабочие группы для урегулирования российско-украинского конфликта на основе позиций, предложенных Киевом. Ведётся работа, нацеленная на встречу глав государств, которая может пройти уже в этом году.

Имеется в виду не встреча глав России и Украины, а встреча глав всё тех же государств (включая Зеленского), которые «создали рабочие группы» и «высказались за территориальную целостность и устав ООН».

Видимо, работают по принципу: «хочешь загубить дело - создай рабочие группы и комиссии».

Corriere della Sera:

Участвующие в саммите по видеосвязи представители Бразилии заявили о бесперспективности работы без участия в ней России.

Бразильские дипломаты дали понять, что если Украина собирается достичь договорённостей, то это ей нужно делать в переговорах с Россией, а не пытаться решить собственные задачи чужими руками.

Сама трактовка о том, что участники достигли «понимания необходимости соблюдения территориальной целостности стран», звучит откровенно цинично. Ведь те же страны ЕС (за редким исключением) не признают территориальную целостность Сербии, признавая Косово. Турция не признаёт территориальную целостность Кипра и Сирии, удерживая в Сирийской Арабской Республике под своим контролем значительные территории в противовес тому самому уставу ООН, который предлагает всем остальным неукоснительно соблюдать. Поэтом пока все эти переговоры в Саудовской Аравии являются не более чем пустым сотрясанием воздуха и попыткой показать, что идёт работа по мирному урегулированию. Собираются «мирно урегулировать» без учёта мнения и интересов России? Не получится.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
14 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 09:13
    +1
    Мудрая мысль! А если бы эти мудрецы в кучу не собрались, то и не смогли бы додуматься до ТАКОГО!? laughing
    1. Ратник с пулеметом
      Ратник с пулеметом Сегодня, 09:25
      +4
      Дамы вперёд,пусть сначала вернут все что пооткусывали от других стран,тогда и разговор возможен,но никто ничего вертать не собирается,а мы что самые рыжие,да и принадлежность территорий укропии по целому ряду объективных причин под большим вопросом...
    2. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 10:11
      0
      И какое им дело до Украины, до её территорий ? Своих проблем мало ? Сомневаюсь, пусть у себя в странах оглядываются !
    3. Седов
      Седов Сегодня, 10:32
      0
      "Территориальная целостность Украины" - это тупик для мирного урегулирования конфликта и Вашингтон об этом прекрасно знает. Ну как они себе это представляют? Что мы Крым и Донбасс обратно вернём? Запад видимо специально продвигает этот тезис для продолжения БД.. Ну хорошо - продолжаем воевать. Вот только хохл@м воевать скоро будет некем..
  2. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 09:14
    +3
    Не одна страна не поддержит призыв к территориальным переделам. У всех с этим проблемы. Но дьявол как всегда прячется в деталях. Забирать нельзя, а вот отдать можно.
  3. rusich
    rusich Сегодня, 09:25
    +9
    Такой страны как укропия не должно существовать на карте мира. Окраина была создана искусственно, пора России вернуть свои земли. А что там скажут матрасники и их подпевалы можно ответить словами А.М.Смирнова их известной кинокомедии "А нам до лампочки"
  4. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 09:33
    +3
    Коль вспомнили устав ООН, надо было тогда объяснить США, что по этому Уставу Тайвань территория КНР, что в Сирию их никто не звал, что спонсировать терроризм не хорошо (кто взорвал СП-2, Крымский мост).
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 10:01
      0
      Про Сербию можно напомнить... как у ней Косово отняли. smile
  5. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 09:33
    +1
    Влажные мечты матрасников...озвученные по их приказу..их шестерками макароными.
    "Итальянская пресса: Участники «саммита мира» в Джидде достигли понимания необходимости соблюдения территориальной целостности Украины"
  6. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 09:45
    -1
    Участники «саммита мира» в Джидде достигли понимания

    ***
    — Переводчиков,всё-таки,догадались пригласить ...
    ***
  7. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 09:46
    +1
    Ну пусть соблюдают. Надеюсь Косово прям завтра вернут Сербии.
    1. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 10:43
      0
      Там придется Хорватию, Словению, Черногорию, Македонию и прочие осколки в Югославию возвращать
  8. Konnick
    Konnick Сегодня, 10:08
    0
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    Участники «саммита мира» в Джидде достигли понимания

    ***
    — Переводчиков,всё-таки,догадались пригласить ...
    ***

    good laughing
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:26
    0
    Участники «саммита мира» в Джидде достигли понимания необходимости соблюдения территориальной целостности Украины
    После того, как часть этой "территориальной целостности" потеряна и больше ни когда не вернет бывших ранее "своими" территорий. Толи зажигание позднее у участников, толи просто, что-то сказать было необходимо. Вот так весь этот междуусобчик пройдет и закончится пшиком.