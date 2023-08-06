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В результате утренних ударов по Харькову поражены объекты ремонта и восстановления военной техники ВСУ

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В результате утренних ударов по Харькову поражены объекты ремонта и восстановления военной техники ВСУ

Утром 6 августа российские войска продолжили нанесение ударов по объектам на подконтрольной киевскому режиму территории. После серии вечерних и ночных ударов по объектам в Ивано-Франковской, Киевской, Хмельницкой и других областям Украины прилёты фиксируются в Харькове и Харьковской области.


Ставленники киевского режима в Харькове подтверждают информацию о нескольких взрывах. Воздушная тревога изначально не объявлялась.

По последним сведениям, для нанесения удара использовались ракеты ОТРК «Искандер». Сообщается о мощном взрыве на северо-западе Харькова – в районе расположения площадок Харьковского бронетанкового завода. Также есть данные о взрывах на юго-востоке города – на станкоремонтном заводе, который в последнее время активно используется для ремонта и восстановления подбитой и получившей повреждения на фронте военной техники.

Ранее российские войска нанесли серию ударов по позициям и объектам вооружённых сил Украины в районе Купянска, где за последнее время ВС РФ продвинулись сразу на двух направлениях. Одно из таких направлений – к западу от Сватово. Там российская армия заняла выгодные позиции на высотах в нескольких километрах от Оскольского водохранилища.

Украинская сторона заявляла, что в ходе ночных ракетных ударов Россия применила три гиперзвуковые ракеты «Кинжал». На этот раз сообщений о том, что хотя бы одна из них была сбита, украинское командование не публикует.
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7 комментариев
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  1. Добрый
    Добрый Сегодня, 09:41
    +4
    На этот раз сообщений о том, что хотя бы одна из них была сбита, украинское командование не публикует.
    Свидетелей не осталось, публиковать нечего.
    1. Kosta153
      Kosta153 Сегодня, 10:46
      0
      Во-во.Сбивать устали считать не успевают
  2. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 09:55
    +1
    Не-не, все не так было. Все эти ваши искандеры-кинжалы-булавы и сатаны были сбиты до единой бравыми пвошниками в шароварах. А взрывы это праздничный салют в честь столь великой перемоги. Ну и как положено ждем появление ципсошной гнуси с набросами: "это, конечно, хорошо, но вот крейсер Москва потопили... или - радуемся тому что бомбим русский город".
  3. lukash66
    lukash66 Сегодня, 10:00
    +1
    Банки с соленьями закончились. Или бабульки мало горилки на грудь приняли, прицел сбился.)))
  4. Седов
    Седов Сегодня, 10:10
    0
    Вот почему для того чтобы всё это давно уже разнести в хлам, нам обязательно нужно чтобы у нас чего-нибудь повредили, что-нибудь взорвали? Или мы специально копим разведданные чтобы наносить "акты возмездия"? Тогда получается, что для того чтобы Банковскую крошить нам нужно чтобы в Москве что-нибудь рухнуло? Так было уже. Даже на Кремль покушались..
  5. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  6. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 10:18
    0
    А вот спикер укро ВВС , некий игнат , говорит что по хмельниччине кинжалами ударили , но большинство удалось сбить. Жаль цитату не удаётся вставить. :)
  7. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 10:28
    -1
    Харьковские предприятия должны были быть разнесены в пух и прах , ещё тогда , когда были в досягаемости ствольной и реактивной артиллерии. А ожидать критических повреждений огромному предприятию от боевой части Искандера , сопоставимой с полутонной авиабомбой, не стоит .