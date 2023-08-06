В результате утренних ударов по Харькову поражены объекты ремонта и восстановления военной техники ВСУ

Утром 6 августа российские войска продолжили нанесение ударов по объектам на подконтрольной киевскому режиму территории. После серии вечерних и ночных ударов по объектам в Ивано-Франковской, Киевской, Хмельницкой и других областям Украины прилёты фиксируются в Харькове и Харьковской области.Ставленники киевского режима в Харькове подтверждают информацию о нескольких взрывах. Воздушная тревога изначально не объявлялась.По последним сведениям, для нанесения удара использовались ракеты ОТРК «Искандер». Сообщается о мощном взрыве на северо-западе Харькова – в районе расположения площадок Харьковского бронетанкового завода. Также есть данные о взрывах на юго-востоке города – на станкоремонтном заводе, который в последнее время активно используется для ремонта и восстановления подбитой и получившей повреждения на фронте военной техники.Ранее российские войска нанесли серию ударов по позициям и объектам вооружённых сил Украины в районе Купянска, где за последнее время ВС РФ продвинулись сразу на двух направлениях. Одно из таких направлений – к западу от Сватово. Там российская армия заняла выгодные позиции на высотах в нескольких километрах от Оскольского водохранилища.Украинская сторона заявляла, что в ходе ночных ракетных ударов Россия применила три гиперзвуковые ракеты «Кинжал». На этот раз сообщений о том, что хотя бы одна из них была сбита, украинское командование не публикует.