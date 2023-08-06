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Генсек ООН не упомянул США в своей речи о ядерной бомбардировке японской Хиросимы

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Генсек ООН не упомянул США в своей речи о ядерной бомбардировке японской Хиросимы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своей речи, прозвучавшей в ходе проходивших в Японии памятных мероприятий, приуроченных к 78-й годовщине американских ядерных ударов по городам Хиросима и Нагасаки, никак не упомянул США. Речь Гуттериша зачитала его заместитель, представитель ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.


В своем послании генсек ООН ни разу не упомянул США как страну, ответственную за ядерные бомбардировки японских городов, ограничившись довольно размытыми формулировками, однако призвал все страны к полному отказу от ядерного оружия. Гутерриш подчеркнул, что ядерное разоружение является одной из главных целей ООН.

Ядерные удары по японским городам Хиросима и Нагасаки были нанесены Штатами в годы Второй мировой войны якобы с целью ускорить капитуляцию и без этого близкой к поражению Японии. Американские ядерные бомбардировки Японии являются единственными в истории случаями применения атомного оружия.

В результате взрыва ядерной бомбы, сброшенной на Хиросиму с американского бомбардировщика, в один день, по разным оценкам, погибли от 70 до 100 тысяч мирных жителей. К концу 1945 года число жертв американской ядерной бомбардировки возросло до 140 тысяч за счет умерших в больницах от полученных ранений и лучевой болезни. С учетом японских граждан, по сей день умирающих от болезней, являющихся последствием полученного облучения, в настоящее время количество жертв американских ядерных ударов по Японии превышает 350 тысяч человек.
Использованы фотографии:
архивное фото
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17 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 10:13
    +1
    Если не думать о зарплате товарища Гутерриша и о том, что сам согласился, то его иногда жаль - ужом на сковородке вертеться можно долго, но... вот уже и специями скоро просыпаться начнут. laughing
    1. Загребун
      Загребун Сегодня, 10:17
      +6
      Нифига не жаль. Жаль детишек по всему миру, недоедающих и сидящих по подвалам, знающим на слух, какой боеприпас прилетает. А эту разожравшуюся почвару не жаль от слова совсем. Пусть ещё спит в режиме 5 мин сна, 10 бодорствования.
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 10:48
        0
        Говорить об атомной бомбардировке и не слова о совершивших, и ни осуждения crying crying виновных их -- это верх цинизма и наплевательства на событие в принципе, Как раз показывает отношение к "сльнейшему", лизопопство самого гуттериша.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 10:33
      +1
      -В своем послании генсек ООН ни разу не упомянул США как страну, ответственную за ядерные бомбардировки японских городов,
      "Кто старое помянет – тому глаз вон, а кто забудет - тому оба."
  3. Alien From
    Alien From Сегодня, 10:14
    +4
    Гуттериш обычная шестёрка в шестернях оон. Даже с большой буквы эту шарашкину конторку писать отвратительно.
    1. cast iron
      cast iron Сегодня, 10:17
      +5
      Надо сказать, что частично мы сами сделали ее шарашкиной конторой, полностью сдав все свои позиции и сократив своей присутствие там за счёт союзников и прочих партнёров.
      1. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 10:41
        +1
        Цитата: cast iron
        Надо сказать, что частично мы сами сделали ее шарашкиной конторой, полностью сдав все свои позиции и сократив своей присутствие там за счёт союзников и прочих партнёров.

        полностью согласен.. юридически у нас в ООН - не меньше прав и возможностей, чем у тех же США..
  4. Фразах
    Фразах Сегодня, 10:14
    +2
    Организация объединенных наци конечно не станет вспоминать о преступлениях главных спонсоров, тем более, что среди наци массовые убийства мирных считаются по сей день особой доблестью.
  5. Комментарий был удален.
  6. Сергей Муравьев
    Сергей Муравьев Сегодня, 10:17
    +6
    Переписывание истории - процесс неторопливый, не терпит суеты, сегодня перестали упоминать США , завтра будут намекать на СССР, а затем и орать на каждом перекрестке, что разбомбили несчастных японцев кровавые русские
  7. Aken
    Aken Сегодня, 10:23
    +3
    Говорят, в Японии молодёжь думает, что бомбы сбросили русские.
  8. vvn_vl
    vvn_vl Сегодня, 10:27
    0
    за это получит немного грошей... бизнесмен, блин
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:33
    0
    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш... никак не упомянул США.
    Понимает, что себе дороже. Да, что там говорить о Гутеррише если пострадавшая сторона в лице своих высших чиновников об этом даже не заикается. А сегодня начали опять активно напрашиваться вытанцовывая перед КНР, КНДР и Россией.
  10. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 10:36
    +1
    какого хрена эта португальская трусливая собака делает именно на этой должности..уже столько лет..эта падла по идее должна быть нейтральна ко всем странам...ну это в теории)
  11. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 10:39
    +1
    Японцы отметились своими зверствами и преступлениям во время 2МВ в разных странах Азии, также в СССР. До 2МВ ---- НАНКИНСКАЯ резня в Китае. И сама война с Китаем показала жестокости и зверства. Об этом как-то и не вспоминают ни в ООН ни на каких международных
  12. Фактор
    Фактор Сегодня, 10:41
    +1
    Кто платит, тот и музыку заказывает и Гутерриша танцует.
  13. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 10:46
    0
    ООН уже давно ангажированная структура запада и несёт номинальную функцию как в своё время "Лига нации" "успешно предотвратившая" вторую мировую войну.
  14. К-50
    К-50 Сегодня, 10:47
    0
    Генсек ООН не упомянул США в своей речи о ядерной бомбардировке японской Хиросимы

    Ну так инопланетяне прилетели и отбомбились по островам! fellow lol
    генсек конечно же не будет наводить "тень на плетень" того, кто ему содержание платит. Не комильфо. lol feel laughing