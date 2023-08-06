Генсек ООН не упомянул США в своей речи о ядерной бомбардировке японской Хиросимы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своей речи, прозвучавшей в ходе проходивших в Японии памятных мероприятий, приуроченных к 78-й годовщине американских ядерных ударов по городам Хиросима и Нагасаки, никак не упомянул США. Речь Гуттериша зачитала его заместитель, представитель ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.
В своем послании генсек ООН ни разу не упомянул США как страну, ответственную за ядерные бомбардировки японских городов, ограничившись довольно размытыми формулировками, однако призвал все страны к полному отказу от ядерного оружия. Гутерриш подчеркнул, что ядерное разоружение является одной из главных целей ООН.
Ядерные удары по японским городам Хиросима и Нагасаки были нанесены Штатами в годы Второй мировой войны якобы с целью ускорить капитуляцию и без этого близкой к поражению Японии. Американские ядерные бомбардировки Японии являются единственными в истории случаями применения атомного оружия.
В результате взрыва ядерной бомбы, сброшенной на Хиросиму с американского бомбардировщика, в один день, по разным оценкам, погибли от 70 до 100 тысяч мирных жителей. К концу 1945 года число жертв американской ядерной бомбардировки возросло до 140 тысяч за счет умерших в больницах от полученных ранений и лучевой болезни. С учетом японских граждан, по сей день умирающих от болезней, являющихся последствием полученного облучения, в настоящее время количество жертв американских ядерных ударов по Японии превышает 350 тысяч человек.