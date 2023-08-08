Боевые действия на протяжении нескольких лет или заморозка конфликта осенью – что западные СМИ пишут о военной операции на Украине

Конфликт на Украине пока по-прежнему остается в центре внимания мировой прессы, судя по количеству выпускаемых на эту тему материалов. Просматривать и оценивать то, что пишут европейские и американские СМИ о происходящем, следует не только потому, что среди откровенных пропагандистских пасквилей там есть достаточно неплохие аналитические статьи, но и потому, что некоторые материалы являются триггером определенных настроений западного истеблишмента.
О том, что пишут западные СМИ о боевых действиях на Украине, и порассуждаем в данном материале.
«Шансов провести успешное наступление у ВСУ мало»
Американский журнал Foreign Policy несколько дней назад выпустил материал под заголовком «У Украины есть проблемы с прорывом» (Ukraine Has a Breakthrough Problem), в котором сложившаяся военная ситуация сравнивается с той, что была в период Первой и Второй мировых войн.
«Хотя в кинематографе Вторая мировая война представляется более подвижной, чем Первая мировая, обе войны превратились в жестокие и кровавые бои на истощение. Как и в Первой мировой войне, солдаты всех сторон искали способы прорвать оборону, восстановить мобильность и маневренность на поле боя. В конце концов, они нашли эти способы, но только после тяжелых боев и, как правило, после достижения значительного материального превосходства»,
– говорится в тексте статьи.
Журналисты Foreign Policy отмечают, что российские военные подготовили плотную и хорошо сконструированную оборонительную систему, которую на момент написания статьи украинцы проломить так и не смогли. При этом численное превосходство ВСУ не так уж велико, что ставит под сомнение успешный итог контрнаступления.
«Украинцы хотели повторить харьковский опыт в своем контрнаступлении летом 2023 года, но на момент написания этой статьи успех все еще недостижим. Русские эффективно сражаются уже несколько месяцев, так что они, должно быть, вспомнили что-то из своих старых руководств, и им тоже удалось использовать новые технологии. Есть вопрос резервов.
Решимость Украины продолжать попытки прогрызть оборонительные позиции России, как и заявления западных военных об уверенности в наступлении, могут означать их уверенность в отсутствии резервов у ВС РФ. Они все еще могут надеяться в конечном итоге взломать первую линию российской обороны, восстановить мобильность на поле боя и вывести из строя оставшиеся российские силы.
Однако, если это предположение неверно, то, вероятно, Украине нет смысла продолжать нынешние усилия»,
Решимость Украины продолжать попытки прогрызть оборонительные позиции России, как и заявления западных военных об уверенности в наступлении, могут означать их уверенность в отсутствии резервов у ВС РФ. Они все еще могут надеяться в конечном итоге взломать первую линию российской обороны, восстановить мобильность на поле боя и вывести из строя оставшиеся российские силы.
Однако, если это предположение неверно, то, вероятно, Украине нет смысла продолжать нынешние усилия»,
– считают аналитики Foreign Policy.
Издание констатирует, что фактов, достаточных для обоснованного предположения о шансах Украины на успех, мало. По этой причине наблюдатели не должны удивляться, если это украинское наступление закончится в лучшем случае частичным успехом.
Foreign Policy далеко не единственное издание, которое дает такую оценку широко разрекламированному украинскому контрнаступлению.
Не верит тому, что наступление принесет какие-либо плоды для Киева, и немецкая газета Die Welt. Издание подчеркивает, что Киев находится в очень плохом положении с точки зрения собственных заявлений о желании вернуться к границам 1991 года, поскольку оснований предполагать, что это на данный момент возможно – нет.
«Украинское контрнаступление, которое длится 60 дней и уже неделю находится в интенсивной фазе, с массированными попытками Киева атаковать район вокруг Запорожья на юге Украины, пока не увенчалось успехом…
Становится очевидным, что надежды Запада переломить ситуацию с помощью «турбоподготовки» тысяч украинских военнослужащих и современной боевой техники в ограниченном количестве, похоже, не оправдываются»,
Становится очевидным, что надежды Запада переломить ситуацию с помощью «турбоподготовки» тысяч украинских военнослужащих и современной боевой техники в ограниченном количестве, похоже, не оправдываются»,
– пишет Die Welt.
В материале газеты указано, что Запад, несмотря на все заявления об обратном, позволяет Киеву «голодать на длинной руке», а мелкие успехи под Бахмутом, Старомайорском и отдельные удары беспилотников по Москве в действительности никак принципиально не влияют на ситуацию. По этой причине Украина будет вынуждена заключить перемирие с Москвой под массированным давлением Запада. В таком случае будет установлена линия соприкосновения, которую обе стороны будут считать временной границей, а конфликт будет заморожен.
Заморозка или боевые действия в течение многих лет?
Существует, однако, и другой взгляд на ситуацию – другое немецкое издание Bild, ссылаясь на экспертов в правительстве Германии, пишет, что военный конфликт может продолжаться еще долго, поскольку у сторон еще имеются значительные резервы, по крайней мере, по количеству солдат.
По оценке экспертов, Россия способна увеличить численность действующих военнослужащих до трех миллионов человек и вести боевые действия еще 2–3 года. В то же время немецкое издание считает, что уровень подготовки военнослужащих не очень высок, а проблемы с техникой могут стать препятствием для такого рода милитаризации.
В данной точке зрения нет ничего оригинального – ранее о том, что военный конфликт на Украине может продлиться несколько лет, говорил, например, генсек НАТО Йенс Столтенберг, который призывал и в дальнейшем оказывать военную поддержку Киеву.
Таким образом, западные СМИ указывают на два возможных сценария развития ситуации.
Первый сценарий – объявление перемирия и заморозка военного конфликта осенью этого года.
Второй сценарий – продолжение боевых действий в текущем формате на протяжении еще длительного времени.
В предыдущих материалах (см. «Западные СМИ пишут о вступлении Украины в НАТО по примеру ФРГ и заморозке конфликта – насколько это реалистично») автор уже отмечал, что в случае, если ВСУ понесут большие потери и не добьются результатов в ходе своего контрнаступления, вероятность заморозки военного конфликта существенно возрастет.
Если события начнут развиваться по данному сценарию, то мы увидим возвращение России в Черноморскую зерновую инициативу, а также объявление перемирия на фронтах (вероятно, осенью).
При этом, если не будет подписано никакое мирное соглашение, то это перемирие, скорее всего, будет временным. Некоторые эксперты утверждают, что подобное перемирие будет выгодно Украине, но невыгодно России, однако не стоит забывать, что многие подразделения ВС РФ не выводились в тыл уже больше года (а кто-то и с начала СВО), и нуждаются в отдыхе и ротации. Поэтому объективно в перемирии одинаково нуждаются обе стороны.
В случае же если будет реализован второй сценарий, т. е. никаких договоренностей достигнуто не будет, и активные боевые действия будут продолжаться в текущем формате, осенью или зимой мы, вероятно, можем увидеть новую волну мобилизации в России, законодательная подготовка к которой уже практически завершена.
При этом, как уже неоднократно отмечалось мною ранее, по мнению автора, такого рода шаги, с учетом того, что цели СВО так внятно и не определены, а многие проблемы так и не решены (если кто-то полагает, что арест тех, кто говорит о проблеме, ликвидирует саму проблему, он жестоко ошибается), вызовут в целом негативную реакцию в обществе.
Какой конкретно сценарий будет реализован, мы увидим в ближайшие несколько недель.