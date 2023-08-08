Боевые действия на протяжении нескольких лет или заморозка конфликта осенью – что западные СМИ пишут о военной операции на Украине

«Шансов провести успешное наступление у ВСУ мало»

«Хотя в кинематографе Вторая мировая война представляется более подвижной, чем Первая мировая, обе войны превратились в жестокие и кровавые бои на истощение. Как и в Первой мировой войне, солдаты всех сторон искали способы прорвать оборону, восстановить мобильность и маневренность на поле боя. В конце концов, они нашли эти способы, но только после тяжелых боев и, как правило, после достижения значительного материального превосходства»,

«Украинцы хотели повторить харьковский опыт в своем контрнаступлении летом 2023 года, но на момент написания этой статьи успех все еще недостижим. Русские эффективно сражаются уже несколько месяцев, так что они, должно быть, вспомнили что-то из своих старых руководств, и им тоже удалось использовать новые технологии. Есть вопрос резервов.

Решимость Украины продолжать попытки прогрызть оборонительные позиции России, как и заявления западных военных об уверенности в наступлении, могут означать их уверенность в отсутствии резервов у ВС РФ. Они все еще могут надеяться в конечном итоге взломать первую линию российской обороны, восстановить мобильность на поле боя и вывести из строя оставшиеся российские силы.

Однако, если это предположение неверно, то, вероятно, Украине нет смысла продолжать нынешние усилия»,

«Украинское контрнаступление, которое длится 60 дней и уже неделю находится в интенсивной фазе, с массированными попытками Киева атаковать район вокруг Запорожья на юге Украины, пока не увенчалось успехом…

Становится очевидным, что надежды Запада переломить ситуацию с помощью «турбоподготовки» тысяч украинских военнослужащих и современной боевой техники в ограниченном количестве, похоже, не оправдываются»,

Заморозка или боевые действия в течение многих лет?