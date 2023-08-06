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Трамп назвал себя единственным политиком, способным предотвратить Третью мировую войну

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Трамп назвал себя единственным политиком, способным предотвратить Третью мировую войну

Основной причиной обострения ситуации вокруг Тайваня является некомпетентное поведение президента США Джо Байдена. По его вине председатель КНР Си Цзиньпин потерял уважение к Америке, так как не видит в американском лидере настоящего профессионала.


Такое мнение высказал экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на предвыборном митинге своих сторонников в Южной Каролине.

У него не осталось уважения к нашей стране

- заявил Трамп, говоря о китайском лидере.

Бывший хозяин Белого Дома считает, что Си Цзиньпин может высадить войска на Тайване. Он очень близок к принятию данного решения, так как не видит в Байдене компетентного руководителя мощной мировой державы. Совсем другое дело, утверждает Трамп, если бы президентский пост в США занимал он, в этом случае председатель КНР не пошел бы на такой шаг.

Си не занимался бы Тайванем

- уверяет бывший американский президент, снова претендующий на эту должность.

Он утверждает, что отношение китайского руководство к его администрации тогда было не таким, каким оно является сегодня, когда Соединенными Штатами управляет Байден. По мнению Трампа, нынешний глава Белого Дома является самым коррумпированным и некомпетентным американским лидером в истории страны.

Также Трамп назвал себя единственным политиком, способным предотвратить Третью мировую войну. По его мнению, такая угроза стала слишком реальна. Бывший американский лидер считает, что сегодня человечество накопило столько вооружения, что оно вполне способно привести нашу планету к полному уничтожению.
Использованы фотографии:
https://www.flickr.com/photos/secdef/
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10 комментариев
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  1. Monster_Fat
    Monster_Fat Сегодня, 10:09
    0
    Хм... Значит третья мировая (в ее ядерном варианте) будет, ибо Трамп уже никогда не будет президентом. wink
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 10:29
      +1
      Проблема в том, что люди в Америке НЕ БОЯТЬСЯ Последней Мировой войны.
      Эта страна никогда не знала настоящих войн.
      Даже эта их "Гражданская" - 1 миллион мобилизованных с одной стороны, почти 3 миллиона с другой, за 4 года "тяжелейшей войны" - и всего 134 тысячи погибших.
      Они просто не в силах понять сердцем, что такое атомная бомба, сброшенная на город. Для них это просто статистика. Причём далёкая от их родного города.
      Последний раз до их сердца в 1983-ем удалось достучаться фильмом "На следующий день". Может, потому и интервенции в Россию не случилось в 91-ом, во время Путча, "для восстановления демократии"
      Сейчас и этот фильм забыли.
    2. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 10:38
      0
      Боюсь, если Трамп станет президентом, Третья Мировая (точнее, её эскалация) при Трампе будет ещё ближе, чем при Байдене.
      Дело в том, что Трамп желает предъявить ультиматум одновременно Зеленскому и Путину о прекращении боевых действий на условиях Трампа (пока не известных, но нам они точно не понравятся).
      В случае отказа Зеленского, грозит прекращением любой помощи.
      В случае отказа Путина, грозит что поставит Украине любое вооружение в любых объемах, как пожелает Зеленский.
  2. Седов
    Седов Сегодня, 10:15
    +4
    Как в старом анекдоте:
    - Папа, а правда, что все сказки начинаются со слов жили-были Дед да Баба?
    - Нет сынок, настоящие сказки начинаются со слов: "Вот когда я стану президентом...")
  3. Арман Бахтикян
    Арман Бахтикян Сегодня, 10:20
    +3
    Конечно Трамп лукавить...Третья мировая война началась после окончания Второй мировой войны, но из-за наличия ЯО ведётся другими методами....наркотики, секты, прокси войны, ЛГБТ, музыка, кока-кола, тик-ток , пластические операции и далее по списку
    1. Aken
      Aken Сегодня, 10:26
      +2
      Примерно так. Причём список всё время растёт.
  4. Комментарий был удален.
  5. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 10:26
    +1
    Трамп назвал себя единственным политиком, способным предотвратить Третью мировую войну

    ***
    — Поскромничал,хотел сказать просто - "единственным политиком" ...
    ***
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:37
    0
    Трамп назвал себя единственным политиком, способным предотвратить Третью мировую войну
    Уже давно стало понятно, что Трамп от скромности не умрет. А тут еще до выборов чуть больше года осталось, поэтому обещаний и заверений только прибавится. Вот только Говоря о КНР Трамп подзабыл, что будучи президентом начал экономическую войну с Китаем и в грубой форме с подгонкой АУГ угрожал КНДР.
  7. Фактор
    Фактор Сегодня, 10:38
    0
    Тони, давай, ликвидируй США, 50 самых богатый семей евреев раскулачь, как учил дедушка Форд, и никаких войн и революций не будет
  8. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 10:42
    0
    Не человечество а отдельный утырки за лужей накачали мир оружием а себя деньгами и возомнили что они бессмертные.