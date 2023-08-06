Основной причиной обострения ситуации вокруг Тайваня является некомпетентное поведение президента США Джо Байдена. По его вине председатель КНР Си Цзиньпин потерял уважение к Америке, так как не видит в американском лидере настоящего профессионала.
Такое мнение высказал экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на предвыборном митинге своих сторонников в Южной Каролине.
У него не осталось уважения к нашей стране
- заявил Трамп, говоря о китайском лидере.
Бывший хозяин Белого Дома считает, что Си Цзиньпин может высадить войска на Тайване. Он очень близок к принятию данного решения, так как не видит в Байдене компетентного руководителя мощной мировой державы. Совсем другое дело, утверждает Трамп, если бы президентский пост в США занимал он, в этом случае председатель КНР не пошел бы на такой шаг.
Си не занимался бы Тайванем
- уверяет бывший американский президент, снова претендующий на эту должность.
Он утверждает, что отношение китайского руководство к его администрации тогда было не таким, каким оно является сегодня, когда Соединенными Штатами управляет Байден. По мнению Трампа, нынешний глава Белого Дома является самым коррумпированным и некомпетентным американским лидером в истории страны.
Также Трамп назвал себя единственным политиком, способным предотвратить Третью мировую войну. По его мнению, такая угроза стала слишком реальна. Бывший американский лидер считает, что сегодня человечество накопило столько вооружения, что оно вполне способно привести нашу планету к полному уничтожению.